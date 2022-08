Actori care au recunoscut că s-au uitat la filmele sau serialele în care au jucat, iar declarațiile lor te vor surprinde

În vreme ce mulți actori își detestă propriile roluri și nu s-au uitat niciodată la unul dintre filmele în care au jucat, alții își vizionează în secret peliculele, retrăind prin acest fel emoțiile pe care le-au avut pe parcursul filmărilor.

1. Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson, cunoscut pentru interpretările din Pulp Fiction, Snakes on a Plane și The Hateful Eight, se numără printre starurile de la Hollywood care nu ratează nicio ocazie când vine vorba să urmărească proiectele din care face parte. Actorul a fost întrebat în emisiunea The Graham Norton Show dacă își vizionează filmele, iar el a răspuns: „Da, fac asta! Mereu!.”

2. Keanu Reeves

Keanu Reeves și-a arătat cu mai multe ocazii susținerea față de persoanele cu care formează o echipă pentru un film. Așa că se face că, și el se uită la filmele în care joacă. Actorul a povestit într-un interviu din cadrul emisiunii Live With Kelly And Ryan că în general îi place să-și urmărească proiectele pentru a vedea cum au ieșit, dar și dacă îi place personajul. „Am făcut asta în cazul John Wick Chapter 3. M-am dus la cinema înainte de a fi lansat și i-am spus unui prieten: „Putem să-l vedem pe John Wick?”. În continuare, el a explicat că de când era mic era pasionat să meargă la cinema și adoră să fie parte din publicul care reacționează la un film.

3. Jennifer Aniston

Jennifer Aniston a dezvăluit că a fost distractiv să o joace pe Rachel în Friends și că i se par amuzante și acum episoadele. Actrița a mărturisit că acest lucru i-a trezit o mulțime de sentimente și a făcut-o să fie nostalgică. „Mereu m-a făcut să râd. A fost grozav să pot face asta timp de zece ani.” Pe de altă parte, colega ei din serial, Lisa Kudrow, a povestit că soțului îi place să se uite la Friends mai mult decât ea.

4. Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya și-a făcut un cadou inedit de ziua lui de naștere și a urmărit un film în care jucat. Actorul cunoscut pentru performanța din Get Out i-a spus lui Graham Norton mai multe detalii despre perioada în care filma în Atlanta pentru Black Panther și cum a decis să vadă pelicula. El a povestit că în cele mai multe dintre cazuri încearcă să ignore reacțiile din timpul vizionării unui film de-al său, însă adoră energia publicului.

5. Robert Englund

Robert Englund este recunoscut pentru interpretarea personajului Freddy Krueger, pe care l-a jucat în 1984 pentru prima oară în A Nightmare on Elm Street. Actorul este un fan al filmelor horror, dar și al celor din celebra franciză. Pe site-ul său oficial, Robert Englund a enumerat câteva dintre filmele sale preferate pe care le urmărește, iar printre acestea se află și A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors și A Nightmare on Elm Street 4: The Dream Master, iar interpretarea din al patrulea film este cea care i-a plăcut cel mai mult.

6. John Boyega

John Boyega se uită la filmele sale atât pentru a-și vedea interpretarea, cât și pentru performanțele colegilor săi de scenă și nu numai. „Nu sunt interesat doar de performanța mea. Îmi place să mă uit la toate filmele, îmi place să văd efectele vizuale împreună.” Cu ocazia asta, actorul este critic cu el și își evaluează fiecare rol.

7. Terry Crews

Terry Crews a povestit pentru Vanity Fair că este bucuros de faptul că a făcut show-ul The Crews Family care, după cum se poate înțelege și din titlu, surprinde viața lui și schimbările prin care trece familia sa. Iar motivul are legătură cu faptul că poate urmări din nou anumite momente cu fiul său pe care a ales să le împărtășească cu publicul larg în această producție.

8. Tiffany Grant

Tiffany Grant este renumită pentru că a dat voce personajului Asuka Langly Soryu în serialul anime Neon Genesis Evangelion. Actriță iubește proiectul, dar în special rolul ei. În trecut, ea a dezvăluit că are o colecție impresionantă cu articole făcute special pentru personajul ei, iar în mai multe interviuri a vorbit despre cât de mult adoră serialul.

9. Michael Douglas

În ceea ce îl privește pe Michael Douglas, el a mărturisit că nu este mereu dornic să vadă filmele în care joacă. Însă, a recunoscut că s-a uitat la peliculele în care a fost implicat. „Mi-am văzut toate filmele probabil o singură dată”, a povestit actorul.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro