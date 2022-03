Kim Kardashian face declarații despre relația cu Pete Davidson

Kim Kardashian a făcut o serie de dezvăluiri legate de relația pe care o are cu comediantul Pete Davidson. Invitată în emisiunea lui Ellen DeGeneres, vedeta a vorbit dechis despre noutățile din viața ei și partenerul care o face fericită.

Kim Kardashian a spus în glumă faptul că relația nu devine oficială până când nu postezi imagini de cuplu pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, Kim Kardashian a precizat că are foarte multe fotografii cu iubitul ei și sunt cât se poate de drăguți împreună. Totuși, a mărturisit că ceva o oprește din a distribui mai multe imagini cu Pete Davidson, relația celor doi fiind la început.

„Am cele mai drăguțe poze cu noi și vreau să spun: „O, Doamne, suntem atât de drăguți.” Dar apoi îmi zic: „Nu fi atât de disperată. Nu mai posta atât de mult.” Nu știu care este lucrul potrivit pe care ar trebui să îl fac, ca și cum nu am mai avut relații înainte să existe Instagram. Da, nu știu care sunt regulile”, a spus Kim Kardashian.

Cu toate acestea, Kim Kardashian și-a surprins fanii recent cu o serie de fotografii cu ea și Pete Davidson pe care le-a publicat pe Instagram.

View this post on Instagram

Relația lui Kim Kardashian cu Pete Davidson vine pe fondul unei bătălii legale în desfășurare cu fostul ei soț, Kanye West, căruia i-a cerut divorțul în februarie 2021, după aproape șapte ani de căsnicie. West, în vârstă 44 de ani, continuă să facă declarații publice despre relația dintre Kim Kardashian și Pete Davidson. Un judecător a declarat-o pe Kardashian singură din punct de vedere legal pe 1 martie.

În timpul emisiunii, DeGeneres i-a mai spus vedetei că observă o schimbare la ea, fiind acum mult mai relaxată. Kim Kardashian a recunoscut că are noi principii de viață și face tot posibilul pentru a-și păstra fericirea de care se bucură acum.

„Mă simt bine. Cred că așa este în viață, adică orice ar fi, îmi încurajez prietenii și oamenii pe care îi iubesc să fie fericiți. Și așa am făcut. Mi-am spus: „Știi ce, am peste 40 de ani, la naiba, doar fă-o. Găsește-ți fericirea.” Am găsit-o și mă simt foarte bine. Vreau să păstrez asta pentru totdeauna”, a mai spus vedeta.