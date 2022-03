Kim Kardashian stârnește o nouă controversă pe rețelele de socializare

Kim Kardashian reușește din nou să stârnească o adevărată controversă pe rețelele sociale. De data aceasta este vorba despre o declarație pe care a făcut-o pentru publicația Variety.

„Am cel mai bun sfat pentru femeile care lucrează în domeniul afacerilor. Mișcă-ți fundul și muncește. Se pare că nimeni nu mai vrea să muncească în ziua de azi”, a spus Kim Kardashian.

Așa cum era de așteptat, această replică nu a fost bine primită de public, mulți acuzând-o pe Kim că averea de care se bucură în prezent nu a fost obținută prin muncă. „De asemenea: naște-te bogat. Chiar ajută”, a scris jurnalista Soledad O’Brien pe Twitter. „Cine nu muncește? Personal, nu cunosc pe nimeni, femeie sau bărbat, care să nu muncească sau care să nu aibă un job”, a comentat o altă persoană. „Cred că dacă ai crescut în Beverly Hills alături de părinți de succes într-un conac mai mic… nimeni nu trebuie să-ți audă părerile despre succes sau etica muncii”, a scris altcineva pe Twitter.



Așteptându-se ca afirmația ei să primească comentarii negative, Kim Kardashian a adăugat:

„Pe cine interesează? Ne concentrăm asupra lucrurilor pozitive. Muncim pe brânci. Dacă asta crezi, atunci îmi pare rău. Pur și simplu nu mai avem energie pentru asta. Nu trebuie să cântăm, să dansăm sau să jucăm. Ne trăim viața – și hey, am reușit. Nu știu ce altceva să îți spun.”

În urmă cu un an, Kim Kardashian a fost declarată de Forbes miliardară. Publicația a menționat afacerile KKW Beauty și Skims, precum și veniturile obținute din Keeping Up With the Kardashians și din reclame ca surse principale de venit pentru starul în vârstă de 41 de ani. Restul averii sale e reprezentat de cash, investiții și proprietăți.

Vedeta a apărut prima dată pe coperta Forbes în 2016, când reușise să încaseze 51 de milioane de dolari numai dintr-un joc pe mobil. Avalanșei de critici de atunci i-a răspuns foarte simplu: „Deloc rău pentru o fată lipsită de talent.”

În 2017, a lansat KKW Beauty, inspirată de ce bine mergea Kylie Cosmetics, compania surorii ei vitrege, Kylie Jenner. Așa a ajuns să vândă în toată lumea contururi de ochi, farduri, fonduri de ten și parfumuri. A fost primul pas spre transformarea ei într-o antreprenoare de succes.

În 2019, Kardashian a lansat compania de îmbrăcăminte Skims. Pe timp de pandemie, când femeile au preferat hainele ultra-confortabile, Kardashian a virat tactic spre loungewear. Tot în 2020, femeia de afaceri a vândut 20% din KKW Beauty către Coty pentru 200 de milioane de dolari.

