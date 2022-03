Julia Fox dezvăluie motivul despărțirii de Kanye West

Julia Fox a vorbit deschis despre relația cu Kanye West, dezvăluind inclusiv motivul care a dus la despărțirea de celebrul rapper. Actrița a povestit că deși a încercat „să facă lucrurile să funcționeze”, relația lor era predestinată eșecului.

„Deja aveam o viață agitată. Cum să includ această mare personalitate în viața mea deja plină? Pur și simplu nu era o relație care să fie de durată. Am slăbit aproximativ 7 kilograme în acea lună”, a spus Julia Fox pentru New York Times.

Întrebată dacă relația sa cu fostul soț al lui Kim Kardashian a fost doar o strategie de marketing, Fox a declarat că „au existat elemente care erau reale.” „Chiar am simțit că sunt iubita lui. Dar am simțit și că parcă am fost distribuită în rolul iubitei sale. El era cel care orchestra totul. Chiar m-am simțit ca într-un film”, a mai adăugat aceasta.

În plus, actrița din Uncut Gems a negat zvonurile conform cărora ar fi trebuit să participe la un casting pentru a deveni iubita lui Kanye.

Cei doi s-au cunoscut în seara de revelion, în Miami, iar relația lor a durat până pe 15 februarie.

„L-am cunoscut pe Ye în Miami, de Revelion, și a fost o conexiune instantă. E atât de amuzant să fii în preajma lui. Ne-a făcut pe mine și pe prietenii mei să râdem, să dansăm și să zâmbim toată noaptea. Am decis să păstrăm aceeași energie și să zburăm înapoi către New York pentru a vedea piesa Slave”, a declarat Julia Fox pentru Interview.

Vestea despărțirii a fost confirmată pe 15 februarie de un reprezentat al actriței, care a declarat că „Julia și Kanye rămân în continuare prieteni buni și colaboratori.”

Potrivit unei surse apropiate, Julia Fox nu dorea să ia parte la scandalul mediatic provocat de Kanye West.

„Julia a avut parte de suficientă dramă în relațiile sale trecute și ultimul lucru de care are nevoie acum e și mai multă dramă. Julia chiar îl place pe Kanye, dar când acesta are acele izbucniri publice, îi e greu să nu se lase afectată de ele. Nu vrea să aibă parte de dramă în relație, fie că e cu Kanye sau cu oricine altcineva”, a declarat în exclusivitate sursa pentru HollywoodLife.

