Ce legătură surprinzătoare există între Anna Sorokin și Julia Fox?

Anna Sorokin și Julia Fox sunt două dintre numele pe care le vei auzi ceva timp de-acum înainte, dat fiind că pe Netflix tocmai ce a avut loc premiera serialului Inventing Anna, care spune povestea falsei moștenitoare ce a reușit să tragă pe sfoară elitele New York-ului, dar și luând în considerare atenția pe care a primit-o Fox în urma relației sale de scurtă durată, dar extrem de publică, cu Kanye West, fost partener de viață al lui Kim Kardashian.

Ei bine, dincolo de celebritate, se pare că Anna Sorokin și Julia Fox au și alte lucruri în comun. Atât de multe încât sunt prietene, după cum a declarat Sorokin, intervievată luni de The New York Times. Născută în Rusia, Sorokin a ajuns în New York după un internship la revista Purple și a urcat pe scara socială a orașului sub numele fals de Anna Delvey, un personaj creat chiar de ea, foarte bogat și cu intenții grandomane – Sorokin a reușit să înșele proprietari de hoteluri, bancheri și prieteni celebri, spunându-le că are de gând să deschidă un club privat asemănător conceptului Soho House, pentru care a cerut împrumuturi uriașe de la bănci… și a fost foarte aproape să le și obțină. Condamnată pentru acțiunile ei, după ce și-a ispășit pedeapsa Sorokin așteaptă acum să fie deportată în Europa, de un an, într-un centru ICE din SUA.

Faptul că Anna Sorokin și Julia Fox sunt prietene a fost dezvăluit de prima în cadrul unui interviu, aceasta declarând că s-au cunoscut prin intermediul Instagram, după ce Sorokin a fost eliberată din penitenciar, în februarie 2021.

„Avem prieteni comuni – ea (Fox) este o fată mondenă. Ne-am conectat pe Instagram când am fost eliberată, ne-am dat mesaje, apoi ea m-a contactat pe Clubhouse. (…) Răspundeam la întrebările oamenilor despre experiența mea, iar ea a făcut sesiunea mult mai bună. A pus toate întrebările corecte. Avem un simț al umorului asemănător. Nu m-a judecat niciodată și de atunci am rămas în legătură. (…) Are o mulțime de proiecte interesante și mi se pare că presa nu îi face dreptate atunci când vorbește doar despre viața ei sentimentală. Chiar lucrăm la ceva împreună.”, a declarat Sorokin.

Legătura dintre Anna Sorokin și Julia Fox nu a fost ascunsă de cea de-a doua, care și-a lăudat prietena pe contul său de Instagram. Fox, care a făcut furori cu aparițiile ei alături de Kanye West la Săptămâna Modei Haute Couture la Paris, în asemenea măsură încât a deschis recent o prezentare în cadrul New York Fashion Week și a apărut pe coperta revistei The Cut, a anunțat pe 14 februarie că relația ei cu West s-a încheiat.

„De ce nu mă vedeți drept ceea ce sunt, adică o descurcăreață prin orice metode. V-am dat peste cap și, în plus, eu și Kanye ne înțelegem bine! Simt dragoste pentru el, dar nu am fost îndrăgostită de el. Dumnezeule, credeți că am 12 ani?!”

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro