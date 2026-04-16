Adelina Pestrițu, întâlnire memorabilă în vacanță. Alături de ce actor celebru s-a fotografiat: „A fost o plăcere”

Adelina Pestrițu s-a întâlnit cu un actor celebru în timpul vacanței sale într-o locație exotică.

Adelina Pestrițu a atras din nou atenția urmăritorilor săi după ce a publicat imagini surprinzătoare din vacanță, în care apare alături de un actor celebru la nivel internațional. Fotografiile postate au stârnit imediat reacții în mediul online, unde comentariile fanilor au curs în număr mare, mulți fiind luați prin surprindere de întâlnirea neașteptată.

Adelina Pestrițu, întâlnire cu Jason Statham

Deși în ultimii ani s-a retras din televiziune, Adelina a rămas extrem de activă pe rețelele sociale, unde își menține o comunitate numeroasă de urmăritori. Conținutul pe care îl postează și stilul său personal continuă să îi aducă vizibilitate constantă, fiecare apariție publică sau online devenind rapid subiect de discuție.

De această dată, vacanța ei a venit cu o surpriză majoră: întâlnirea cu actorul Jason Statham, cunoscut pentru rolurile sale din filme de acțiune. Vedeta nu a ratat ocazia de a imortaliza momentul, realizând o fotografie alături de starul britanic, una dintre figurile emblematice ale cinematografiei de acțiune.

În descrierea imaginii, Adelina a ales un mesaj scurt, dar sugestiv.

„Nu este necesară nicio descriere. A fost o plăcere să te întâlnesc”, a scris aceasta pe Instagram.

Jason Statham este considerat unul dintre cei mai cunoscuți actori de acțiune ai ultimelor decenii, cu o carieră începută la finalul anilor 90. Breakthrough-ul său a venit odată cu filmul „Curierul”, care i-a adus recunoaștere internațională și a deschis drumul către producții de succes.

Ulterior, actorul a devenit o prezență constantă în franciza „Fast & Furious”, unde interpretează personajul Deckard Shaw, dar și în filme precum „The Expendables”, „Crank” sau „The Meg”, consolidându-și statutul de star global al genului de acțiune.

Adelina Pestrițu și-a surprins fanii cu imagini din vacanța recentă, în care se bucură de peisaje spectaculoase și de o cazare de lux. Vedeta nu a dezvăluit exact destinația, dar clima caldă și atmosfera relaxantă au atras imediat atenția celor care o urmăresc pe Instagram.

Adelina Pestrițu, imagini din vacanță

În postările sale, Adelina a publicat imagini din hotelul de lux pe care ea și soțul ei l-au ales, cât și cu peisajele spectaculoase de la apus.

„Eu am vrut să stau acasă, dar la analize mi-a ieșit un deficit de vitamina D.”, a scris ea. Mesajul a venit alături de fotografii în care apar plaje însorite, piscine elegante și priveliști de vis, toate sugerând o vacanță de relaxare totală.

Fanii au reacționat imediat cu comentarii, admirând peisajele de care se bucura și de momentele de răsfăț.

De ce Adelina Pestrițu și soțul ei, Virgil Șteblea, nu mai colaborează pe plan profesional

Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri. Deși uneori se confruntă cu critici din partea fanilor, Adelina Pestrițu a învățat cum să treacă peste aceste momente.

De-a lungul timpului, Adelina Pestrițu s-a bazat pe soțul ei, inclusiv atunci când a fost vorba despre proiectele din mediu online și diverse afaceri de cuplu, însă recent, creatoarea de conținut a dezvăluit că ea și soțul ei au decis să nu mai colaboreze pe plan profesional.

„Sunt atât de prinsă cu ceea ce am de făcut pentru proiectele mele, activitățile cu copilul și programul de zi cu zi, încât nu prea mai am când să mă implic și în alte afaceri. Momentan îmi aduce destul de multe satisfacții cea pe care o am în online și căreia mă dedic cu tot sufletul. Așa că prefer să mă concentrez pe ceea ce știu cel mai bine să fac și fac din pasiune. Bucuriile sunt mari când muncești în domeniul pe care îl iubești cel mai mult. În plus, personal îmi place să mă dedic întru totul business-ului pe care îl dezvolt și n-aș putea fizic, în acest moment, să mă împart în mai multe, cât să fiu prezentă în tot ceea ce fac”, a povestit Adelina pentru VIVA!

Citește și:
Ce părere are Răzvan Fodor despre job-ul de prezentatoare al soției sale. Confesiunea făcută de Irina Fodor: „Când mă vede în situații dificile…'

Recomandari
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
People
Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: "Soțul e fotograf"
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
People
Prin ce situație neașteptată au trecut Theo Rose și Anghel Damian. Cum au rezolvat-o cei doi: "Zici că eram într-un coșmar"
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
People
Tom Cruise surprinde cu o transformare radicală în "Digger", noul film regizat de Alejandro Iñárritu
Cum a reușit Gina Pistol să scape de cele 30 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: "În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului..."
People
Cum a reușit Gina Pistol să scape de cele 30 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: "În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului..."
Sandra Bullock, revenire spectaculoasă pe covorul roșu la premiera "Practical Magic 2", după patru ani de pauză
People
Sandra Bullock, revenire spectaculoasă pe covorul roșu la premiera "Practical Magic 2", după patru ani de pauză
Bella Santiago, declarații după ce soțul ei a fost operat în Viena. Cum se simte Nicu Grigore: "Trebuie să facă recuperare"
People
Bella Santiago, declarații după ce soțul ei a fost operat în Viena. Cum se simte Nicu Grigore: "Trebuie să facă recuperare"
Libertatea
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Horațiu Potra rămâne în arest preventiv. Contestația liderului mercenarilor a fost respinsă
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
Péter Magyar a vizitat Palatul Prezidențial și l-a zărit pe Viktor Orbán la balconul vecin: „Ca-n filme”
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
O femeie a aruncat de la balcon peste 160.000 de dolari după ce s-ar fi certat cu soțul, într-un oraș din China
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Alexandra Căpitănescu a cucerit publicul din toată lumea. Reprezentanta României la Eurovision Song Contest 2026, succes internațional cu piesa „Choke me”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Ella Vișan de la Insula Iubirii ar fi într-o relație cu Răzvan Kovacs! Imaginea ce i-a pus pe mulți pe gânduri
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Îl mai ții minte pe "micuțul Wil"? Ce și-a făcut Wilmark la 48 de ani și cum arată vedeta în prezent
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Ce mesaj a transmis Oana Ciocan, după împăcarea cu Jador. Ce detaliu i-a luat prin surprindere pe fanii artistului
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Kamara, filmat când își ajută fiul să facă primii pași după operația suferită! Cum s-a filmat artistul alături de Leon
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„A venit la ușă la mine, nu știa că eu sunt însurat. Soția mea a deschis ușa”. Jean de la Craiova a povestit ce s-a întâmplat când amanta lui a apărut neanunțată acasă la el. Ce i-a spus nevestei
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
„Mama ei mi‑a dat‑o pe fii‑sa... Eu nu mă feresc!” Așa scandal chiar nu s-a mai văzut în showbizul românesc! Ce a putut să povestească public Dan Bursuc, după declarațiile lui Fulgy, depășește orice imaginație. Ioniță de la Clejani l-a dat în judecată
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu. Primele ipostaze romantice în public
Heather Locklear și Lorenzo Lamas formează un cuplu. Primele ipostaze romantice în public
People

Heather Locklear și Lorenzo Lamas au fost surprinși pentru prima dată în ipostaze romantice.

+ Mai multe
Dorian Popa a aflat unde va începe munca în folosul comunității după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare: "Mă duc să îmi fac orele"
Dorian Popa a aflat unde va începe munca în folosul comunității după ce a fost condamnat la închisoare cu suspendare: "Mă duc să îmi fac orele"
People

Dorian Popa a aflat unde va face muncă în folosul comunității, după condamnarea primită.

+ Mai multe
Meghan Markle, de la palatul regal la reality show în Australia. Reacția dură a fanilor: "Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!"
Meghan Markle, de la palatul regal la reality show în Australia. Reacția dură a fanilor: "Unde e butonul de dislike când ai nevoie de el!"
People

Meghan Markle a avut timp pentru o scurtă apariție TV în timpul vizitei sale în Australia.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

