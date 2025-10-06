Adelina Pestrițu, despre viața de familie și carieră. Cum păstrează vedeta un echilibru: „Încerc să le împart”

Adelina Pestrițu încearcă să nu își neglijeze familia și să se preocupe de cariera ei în mediul online.

Adelina Pestrițu, soțul și fiica
Adelina Pestrițu se numără printre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. După ce a activat o lungă perioadă în televiziune, vedeta s-a orientat către partea de online, acolo unde are diverse proiecte profesionale și colaborări cu branduri renumite.

Cum păstrează Adelina Pestrițu un echilibru între familie și viața profesională

Adelina Pestrițu obișnuiește să plece des din țară datorită colaborărilor săi profesionale pe care le are cu diverse branduri. Cu toate acestea, atunci când este în România, încearcă să aibă cât mai multe momente de calitate cu familia ei.

„Este o toamnă cu multe proiecte, cu multe deplasări și sunt foarte prinsă cu munca. Dar încerc să le împart. Nu știu dacă o să reușesc în egală măsură, dar îmi doresc să nu simtă nimeni lipsa mea. Asta mi-am propus”, a spus Adelina Pestrițu pentru VIVA!

Pentru Adelina Pestrițu, familia ei rămâne cea mai importantă și o pune mereu pe primul plan. 

„Îmi doresc foarte mult să fiu cât mai mult alături de ei. (…) Pentru că eu când am avut puțin timp l-am petrecut cu ei, în familie.”

Adelina Pestrițu, dezvăluiri rare despre fiica ei, Zenaida

Adelina Pestrițu trăiește de câțiva ani o poveste de dragoste alături de Virgil Șteblea. Cei doi s-au căsătorit civil pe 3 iulie 2019. În același an, pe 20 iulie, cei doi au avut și cununia religioasă. Au împreună o fiică, pe nume Zenaida Maria.

Într-un interviu acordat recent, Adelina Pestrițu a vorbit despre modul în care alege să își crească fetița și regulile pe care i le-a impus micuței.

„Nu-mi place să fiu omul extremelor, așa că încerc pe cât posibil să păstrez echilibrul, să cresc un copil educat și fericit! Cred că asta e cel mai important pentru noi, ca părinți. Să fie fericită! (…) Știe că în fiecare zi are voie să se uite și la desene, dar să nu exagereze. Am înțeles deja asta. Nu avem prea multe discuții pe tema asta, pentru că știe că ecranele folosite în exces dăunează. Și așa că am găsit această formă de negociere la început, în care i-am spus, uite, dacă petreci o oră, o oră și jumate pe zi, nu este o problemă. Dacă depășim acest timp, s-ar putea să fie o problemă, în primul rând, pentru tine. Și ea a înțeles asta și respectă”, a povestit creatoarea de conținut pentru Unica.ro.

Adelina Pestrițu a mărturisit că mai apar ocazional conflicte între ea și soțul ei, pornind de la diverse aspecte legate de fiica lor

„Suntem atât de dornici să fie totul perfect și sănătos pentru copil încât, da, noi ne mai batem cap în cap, pentru că nu putem fi întotdeauna de acord, dar discuțiile astea se fac în privat, niciodată în fața copilului. Se mai întâmplă, pentru că e normal, mai ales când cea mică e bolnăvioară. Se mai întâmplă să mai fim și în contradictoriu”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Foto Instagram

