George Clooney, declarație neașteptată despre soția sa, Amal, avocata pentru drepturile omului: "Când sunt în preajma ei..."

George Clooney recunoaște că soția sa, avocata pentru drepturile omului Amal Clooney, este mintea din spatele relației lor.

George Clooney, declarație surprinzătoare despre Amal

Actorul și partenera sa de viață sunt cunoscuți pentru relația strânsă pe care o au, bazată pe iubire, respect și încredere. De-a lungul timpului au existat glume referitoare la faima actorului, în comparație cu toare realizările impresionante ale lui Amal. Recent, Clooney a declarat că se simte „inferior” atunci când este în preajma soției sale.

„Mă simt ca prostul satului tot timpul când sunt în preajma ei!”, a glumit actorul, în vârstă de 64 de ani, pentru Page Six, la premiera filmului său „Jay Kelly” de la Festivalul de Film de la New York, desfășurat la Film at Lincoln Center luni seara, la care a fost prezent împreună cu Amal.

Amal se remarcă prin performanțele sale impresionante în domeniul juridic, reprezentându-l pe Julian Assange, fostul președinte al Maldivelor, Mohamed Nasheed, și lucrând la ancheta ONU privind dronele armate.

În 2025, ea a fost numită Profesor de Practică la Universitatea Oxford și a fost senior fellow la Institutul pentru Drepturile Omului al Facultății de Drept Columbia. Cuplul s-a căsătorit în 2014, într-o ceremonie de mare profil, la Veneția, Italia, iar cei doi au devenit părinții gemenilor Ella și Alexander în 2017.

La începutul acestui an, Amal, în vârstă de 47 de ani, a vorbit cu admirație despre soțul său, 64 de ani, într-un interviu pentru Glamour:

„Am un partener în viață care mă sprijină atât de mult în ceea ce fac”, a spus ea. „Așa că nu simt că trebuie să-mi cer scuze pentru asta sau să mă rețin.”

Actorul se pregătește de lansarea unui noi film

Cel mai recent film al actorului imită viața reală, Clooney interpretând un star de cinema celebru care pornește într-o „călătorie neașteptat de profundă” alături de managerul său loial (Adam Sandler), confruntându-se cu alegerile făcute în viață și cu moștenirea pe care o vor lăsa în urmă.

Cu toate acestea, Clooney a spus că rolul său din film nu l-a făcut să reflecteze asupra propriilor alegeri, deoarece a atins faima mai târziu în viață.

„Cred că ar fi fost cazul dacă aș fi fost mai tânăr și aș fi devenit faimos”, a spus el. „Cred că aș fi făcut alegeri stupide, știu că aș fi făcut, dar când ai 33 de ani, când lucrurile se întâmplă, deja ai eșuat într-un fel mare.” „Deci pot să înțeleg cum ar fi fost foarte rău pentru mine la o vârstă mai fragedă”, a concluzionat el.

Clooney a devenit o vedetă peste noapte jucând rolul Dr. Doug Ross în „ER” și a trecut rapid pe marile ecrane în filme precum „Michael Clayton” și „Ocean’s Eleven”.

La premiera plină de vedete — filmul urmând să fie lansat în cinematografe pe 14 noiembrie și pe Netflix pe 5 decembrie — au mai fost prezenți colegii săi de platou Laura Dern, Adam Sandler, Billy Crudup și Riley Keough.

Citește și:

Richard Gere, apariție publică rară alături de soția sa. Cum arată ținuta cu care Alejandra Silva a impresionat la prezentarea Giorgio Armani de la Milano Fashion Week

foto: Arhiva ELLE

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro