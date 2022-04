Avril Lavigne s-a logodit cu Mod Sun: „Împreună pentru totdeauna”

Avril Lavigne s-a logodit cu Mod Sun, un celebru cântăreț, pe 27 martie la Paris , după cum au anunțat cei doi pe Instagram. Artista a fost cerută în căsătorie de iubitul ei și a primit un inel superb, făcut la comandă, în formă de inimă, într-un cadru regal, cu inimioare de la XIV Karats din Beverly Hills.

Avril Lavigne a publicat mai multe imagini pe contul personal de Instagram, în care emoția și dragostea vorbesc de la sine. Cântărețul a cerut-o pe vedetă la Paris, într-un cadru romantic, cu trandafiri și o priveliște superbă spre Turnul Eiffel.

View this post on Instagram

„În ziua în care ne-am întâlnit, am știut că tu ești aleasa. Împreună pentru totdeauna până când zilele noastre se vor termina. Am avut un vis în care te-am cerut în căsătorie la Paris. Am scos un inel și te-am rugat să-l porți. Eram într-un genunchi când m-am uitat în ochii tăi. Ești prea frumoasă ca să pot descrie cuvintele mele. Te-am prins de mână și am luat o ultimă respirație. Am spus: „Vrei să te căsătorești cu mine?” Și ea a spus: „Da.” Te iubesc, Avril!”, a transmis Mod Sun pe Instagram, care a detaliat cum a decurs cererea în căsătorie.