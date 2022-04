Will Smith, în mijlocul unei noi controverse. Fostul iubit al soției sale va lansa o carte despre aventura sa amoroasă cu Jada Pinkett

Will Smith se confruntă cu o umilință suplimentară pe fondul controversei sale de la premiile Oscar . Fostul iubit al soției sale, August Alsina, a făcut referire la relația cu Jada Pinkett Smith într-una din piesele sale și promite să lanseze și o carte în care va oferi detalii legate de timpul petrecut împreună.

Jada a recunoscut că a avut o aventură cu August în 2020 și chiar a discutat despre acest aspect cu soțul ei în talk show-ul său Red Table Talk. Vedeta a numit aventura cu artistul, în vârstă de 29 de ani, drept o „încurcătură”, însă noi detalii sunt pe cale să iasă la iveală în cartea ce urmează a fi lansată de Alsina.

Cei apropiați lui August au spus că povestea lui a fost în mijlocul unui război de licitații între editori. O sursă apropiată a acestuia a declarat că artistul urmează să semneze un contract extrem de valoros pentru dezvăluirile pe care le va face.

„August se pregătește să semneze un contract de carte pe bani mulți, care va detalia relațiile sale romantice cu Jada. Întotdeauna a susținut că Will i-a dat permisiunea să aibă o aventură cu Jada, lucru pe care ei l-au negat public. August va detalia timpul petrecut cu Jada și va vorbi, de asemenea, despre modul în care și l-au petrecut, locuind în casele deținute de Will atunci când era plecat la filmări”, a spus sursa pentru The Sun.