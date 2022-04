Academia Americană de Film a MINȚIT cu privire la ce a urmat după incidentul dintre Will Smith și Chris Rock

Reprezentanții Academiei Americane de Film nu au spus publicului tot adevărul cu privire la ceea ce s-a întâmplat la Premiile Oscar după deja celebrul incident dintre Will Smith și Chris Rock.

La câteva ore după ce organizația a susținut că i-a cerut lui Will Smith să părăsească premiile Oscar 2022, dar acesta a „refuzat”, sursele TMZ au descoperit că, de fapt, „nu s-a ajuns niciodată la un consens”, deoarece oficialii au fost indeciși cu privire la modul în care ar fi trebuit gestionată situația.

Trei surse citate de TMZ, care au fost la ceremonia de duminică și „au fost martori la diferite conversații” au declarat că unii membri ai Academiei și-au dorit ca Will Smith, în vârstă de 53 de ani, să părăsească ceremonia, în timp ce alții s-au opus vehement. Aceste surse au precizat că Will Packer, producătorul Premiilor Oscar, a fost cel care „i-a spus lui Will Smith că poate rămâne la eveniment până la final”.

Organizatorii galei Premiilor Oscar au anunțat miercuri prin intermediul unui comunicat de presă că l-au rugat pe Will Smith să părăsească sala după ce l-a lovit pe Chris Rock, dar că acesta a refuzat.

„Dl Smith a fost rugat să plece de la ceremonie și a refuzat, dar recunoaștem, de asemenea, că am fi putut gestiona situația altfel”, se arată în comunicatul de presă transmis de Academia Americană de film.

Organizatorii au mai anunțat și că au „inițiat proceduri disciplinare împotriva domnului Smith pentru încălcarea Standardelor de conduită ale Academiei”, fiind vorba despre „contact fizic neadecvat, comportament abuziv sau amenințător și compromiterea integrității Academiei.”

Măsurile împotriva lui Will Smith vor fi luate la următoarea ședință a consiliului de administrație, ce va avea loc pe 18 aprilie, și vor include „suspendarea, expulzarea sau alte sancțiuni.”, se mai arată în comunicat

Will Smith și-a pierdut cumpătul în timpul ceremoniei Premiilor Oscar 2022 în momentul în care comediantul Chris Rock a făcut o glumă despre părul soției actorului. Acesta a spus că Jada ar putea fi într-o continuare a filmului G.I. Jane, filmul care a prezentat-o ​​pe Demi Moore cu capul ras. Soția lui Will Smith se confruntă cu alopecia, boală care provoacă o cădere semnificativă a părului. Atât soțul acesteia, cât și alți invitați au considerat gluma lui Rock deplasată.

Will Smith și-a cerut scuze în mod oficial pentru incidentul violent din timpul decernării Premiilor Oscar prin intermediul unei declarații pe care a postat-o pe contul său de Instagram.

„Violența în orice formă a ei este otrăvitoare și distructivă. Comportamentul meu de aseară de la premiile Academiei a fost inacceptabil și nu are scuze. Glumele pe seama mea fac parte din job-ul meu, însă o glumă despre problemele medicale cu care se confruntă Jada a fost prea mult pentru mine ca să pot suporta și am reacționat pe fond emoțional.”

„Aș vrea să îmi cer scuze public ție, Chris. Am exagerat și am greșit. Îmi este rușine și acțiunile mele nu sunt o dovadă a bărbatului care îmi doresc să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume plină cu dragoste și bunătate„, a scris Will Smith.

Acesta și-a continuat declarația, oferind scuze „Academiei, producătorilor show-ului, celor care au asistat din sală și tuturor din lume care au urmărit emisiunea”, dar și „familiei Williams și familiei Regelui meu Richard”, făcând referire la filmul în care a jucat.

„Regret profund că comportamentul meu a pătat ceea ce a fost de altfel o călătorie superbă pentru noi toți. Am de lucru la propria mea persoană. Cu sinceritate, Will”, a conchis el.

Foto: Arhiva ELLE

