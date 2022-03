Jada Pinkett Smith, prima declarație după ce soțul său l-a lovit pe Chris Rock la gala Premiilor Oscar

Jada Pinkett Smith a vorbit pentru prima oară despre incidentul violent care a avut loc între soțul său, Will Smith, și Chris Rock la gala Premiilor Oscar. Actrița a postat pe contul său de Instagram un mesaj scurt, în care spunea că este timpul pentru un „anotimp al vindecării”.

Will Smith l-a lovit pe Chris Rock duminică seara, în timpul galei Premiilor Oscar 2022, după o glumă pe care acesta a făcut-o despre soția lui Smith, Jada Pinkett Smith, care suferă de alopecie.

Chris Rock era pe scenă și prezenta premiul pentru cel mai bun documentar. El a făcut mai multe glume despre câteva persoane care se aflau în public, inclusiv despre Jada Pinkett Smith, soția lui Will Smith. „Jada, te iubesc. Abia aștept să văd G.I. Jane II”, a spus Rock.

După ce comediantul a făcut această glumă, Will Smith a urcat pe scenă și i-a dat o palmă. Chris Rock, care era vizibil șocat de ceea ce tocmai s-a întâmplat, a spus imediat după: „Will Smith tocmai m-a lovit. Asta a fost cea mai tare seară din istoria televiziunii.” Ulterior, Smith s-a întors la locul său și a spus: „Nu mai pronunța numele soției mele cu gura ta nenorocită.”

Will Smith a făcut și primele declarații despre acest incident prin intermediul unei postări pe contul lui de Instagram.

„Violența în orice formă a ei este otrăvitoare și distructivă. Comportamentul meu de la aseară de la premiile Academiei a fost inacceptabil și nu are scuze. Glumele pe seama mea fac parte din job-ul meu, însă o glumă despre problemele medicale cu care se confruntă Jada a fost prea mult pentru mine ca să pot suporta și am reacționat pe fond emoțional”.

„Aș vrea să îmi cer scuze public ție, Chris. Am exagerat și am greșit. Îmi este rușine și acțiunile mele nu sunt o dovadă a bărbatului care îmi doresc să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume plină cu dragoste și bunătate”, a scris Will Smith.