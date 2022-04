Primele consecințe ale incidentului de la Premiile Oscar. Ce se întâmplă cu filmele în care Will Smith trebuia să joace în viitorul apropiat

La o săptămână de la incidentul violent din timpul galei Premiilor Oscar, Will Smith a anunțat că demisionează din Academia de Arte şi Ştiinţe Cinematografice.

„Demisionez din calitatea de membru al Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice şi voi accepta orice alte consecinţe pe care Consiliul le consideră adecvate”, se arată în comunicatul de presă lansat vineri.

„Acţiunile mele la cea de-a 94-a ediţie a Premiilor Academiei au fost şocante, dureroase şi de neiertat. Lista oamenilor pe care i-am rănit este lungă și îi include pe Chris, familia sa, mulți dintre prietenii mei, cei care au luat parte la eveniment și cei care au urmărit de acasă.”, a mai adăugat actorul.

„Am trădat încrederea Academiei. Am privat alţi candidaţi şi câştigători de şansa de a sărbători munca lor extraordinară. Am inima zdrobită”, şi-a exprimat regretul Will Smith.

David Rubin, preşedintele Academiei de Arte şi Ştiinţe Cinematografice, a declarat că instituția a primit şi a acceptat „demisia imediată” a actorului.

„Vom continua să mergem mai departe cu procedurile noastre disciplinare împotriva domnului Smith pentru încălcări ale Standardelor de conduită ale Academiei, înainte de următoarea întâlnire a consiliului de administraţie programată pe 18 aprilie”, a precizat Rubin într-o declarație oficială.

Will Smith nu va mai putea vota pentru Premiile Oscar, însă va putea fi nominalizat în continuare, va putea participa la ceremoniile de premiere și își va putea păstra Premiul Oscar pe care l-a câștigat în acest an.

În plus, Hollywood Reporter a anunțat că Netflix și Sony au suspendat pentru moment proiectele actorului. Smith trebuia să joace în producția Netflix „Fast and Loose”, însă se pare că platforma de streaming a amânat proiectul după incidentul violent în care actorul a fost implicat. La rândul lor, cei de la Sony au oprit producția celui de-al patrulea film din seria „Bad Boys”. Will Smith primise deja 40 de pagini din scenariul filmului.

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro