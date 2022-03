Will Smith a refuzat să părăsească gala Premiilor Oscar după ce l-a lovit pe Chris Rock, anunță Academia Americană de Film. Ce sancțiuni riscă actorul

Organizatorii galei Premiilor Oscar au anunțat prin intermediul unui comunicat de presă că l-au rugat pe Will Smith să părăsească sala după ce l-a lovit pe Chris Rock, dar că acesta a refuzat.

„Dl Smith a fost rugat să plece de la ceremonie și a refuzat, dar recunoaștem, de asemenea, că am fi putut gestiona situația altfel”, se arată în comunicatul de presă transmis de Academia Americană de film.

Organizatorii au mai anunțat și că au „inițiat proceduri disciplinare împotriva domnului Smith pentru încălcarea Standardelor de conduită ale Academiei”, fiind vorba despre „contact fizic neadecvat, comportament abuziv sau amenințător și compromiterea integrității Academiei.”

Măsurile împotriva lui Will Smith vor fi luate la următoarea ședință a consiliului de administrație, ce va avea loc pe 18 aprilie, și vor include „suspendarea, expulzarea sau alte sancțiuni.”

Will Smith și-a cerut scuze în mod oficial pentru incidentul violent din timpul decernării Premiilor Oscar prin intermediul unei declarații pe care a postat-o pe contul său de Instagram.

„Violența în orice formă a ei este otrăvitoare și distructivă. Comportamentul meu de aseară de la premiile Academiei a fost inacceptabil și nu are scuze. Glumele pe seama mea fac parte din job-ul meu, însă o glumă despre problemele medicale cu care se confruntă Jada a fost prea mult pentru mine ca să pot suporta și am reacționat pe fond emoțional.”

„Aș vrea să îmi cer scuze public ție, Chris. Am exagerat și am greșit. Îmi este rușine și acțiunile mele nu sunt o dovadă a bărbatului care îmi doresc să fiu. Nu există loc pentru violență într-o lume plină cu dragoste și bunătate„, a scris Will Smith.