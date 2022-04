VIDEO: Jada Smith a râs după ce soțul ei l-a lovit pe Chris Rock, pe scena Premiilor Oscar

Jada Pinkett Smith a fost văzută râzând după ce Will Smith l-a lovit pe Chris Rock, pe scena Premiilor Oscar 2022 . Un utilizator de TikTok a distribuit un videoclip în care soția actorului a izbucnit în râs, în timp ce el se întorcea la locul lui, în public.

Cu toate acestea, în momentul în care Will , în vârstă de 53 de ani, a început să strige către Rock: „Scoate numele soției mele afară din gura ta!”, s-a observat cum Jada și-a schimbat complet atitudinea, devenind brusc serioasă. Ulterior, când comediantul de pe scenă a numit seara Premiilor Oscar și incidentul cu Will Smith „cea mai mare noapte din istoria televiziunii”, soția actorului a chicotit.

Smith, care a câștigat ulterior Oscarul pentru cel mai bun actor pentru rolul său din „Regele Richard”, și-a transmis luni scuzele publice pentru actul său de violență împotriva comediantului, dar și către toată audiența.