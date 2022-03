Un alt fel de Paris Fashion Week

Am găsit același Paris de care îmi era dor, după aproape doi ani în care am lipsit de la Săptămânile Modei din cauza pandemiei. Bucuria imensă de a revedea oamenii, locurile, designerii și ce au conceput ei s-a diminuat, însă, din cauza tragediei pe care o trăiesc vecinii noștri ucraineni și a sentimentului de nesiguranță pe care războiul din țara lor l-a imprimat întregului continent și, implicit, întregului circuit al modei.

Așadar, Gvasalia a pregătit un mesaj foarte puternic, al cărui final este: „Acest show nu are nevoie de explicații. Este o dedicație pentru curaj, rezistență și pentru victoria iubirii și a păcii.” Mesajul, împreună cu un tricou oversized arborând culorile de pe steagul Ucrainei, a fost oferit fiecărui invitat. Show-ul a fost absolut spectaculos, modele de pe podium luptându-se cu un vânt puternic și un peisaj iernatic. Pe scurt, Gvasalia a imaginat un scenariu apocaliptic, inspirat de munții din Georgia, iar piesa cea mai spectaculoasă a colecției sale a fost o rochie cu trenă în nuanța de albastru a steagului Ucrainei.

De altfel, acesta este și motivul pentru care am decis în final să particip la această săptămână a modei. Și probabil așa s-au gândit și restul influencerilor sau jurnaliștilor care au decis să vină la Paris. Influenceri precum Pernille Teisbaek, Bryan Boy sau Caro Daur postează în paralel fotografii de la Fashion Week cu imagini devastatoare din Ucraina. Chiar dacă totul pare să se desfășoare normal, se simte o atmosferă grea și încărcată și cel mai tare se simte lipsa jurnaliștilor, designerilor sau modelelor din Ucraina.

Am vizitat și unul dintre cele mai renumite târguri de modă din cadrul Săptămânii Modei, Tranoi, unde trebuia să văd colecția unui designer ucrainean, extrem de relevant în moda zilelor noastre, Litkovskaya. Când am ajuns acolo, însă, la standul ei nu era decât un steag imens ucrainian, fotografii cu dezastrele petrecute acolo și foarte multe QR code-uri prin care, dacă le accesai, descopereai câte un designer foarte talentat din Ucraina. Am reușit să stau de vorbă cu Lilia Litkovskaya despre cum a fugit din țara ei, dar asta vei putea citi într-un interviu dedicat ei în numărul Elle de aprilie.