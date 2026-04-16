Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță romantică în doi. Destinația specială aleasă de cuplu: „Soțul e fotograf”

Oana Moșneagu și Vlad Gherman au plecat într-o vacanță în Italia, unde explorează unele dintre cele mai pitorești orașe ale Toscanei.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman în vacanță
Oana Moșneagu și Vlad Gherman se bucură în aceste zile de o vacanță în Italia, unde explorează unele dintre cele mai pitorești orașe ale Toscanei. Cei doi au ales să se relaxeze departe de agitația cotidiană, iar actrița a împărtășit cu urmăritorii săi de pe Instagram o serie de imagini din călătorie, surprinzând atât peisaje spectaculoase, cât și momente personale alături de partenerul ei.

Oana Moșneagu și Vlad Gherman, vacanță în Toscana

În fotografiile publicate, Oana Moșneagu a surprins farmecul locurilor vizitate, de la străduțele liniștite ale orașelor italiene până la cadre romantice alături de Vlad Gherman.

În descrierile postate, actrița a împărtășit câteva gânduri din timpul călătoriei: „Pozele mele preferate făcute de soțu’, în orăşelul preferat văzut aici, Pienza” și „Câte selfie-uri poți face în 3 zile cu soare în Toscana? Multe, că din a patra a început să plouă. Vremea nu mai ține cu noi, ne-am mutat în San Gimignano şi aici ținem umbrela în mână în loc de telefon pentru poze, aste e, ce să-i faci”.

Dincolo de umorul situației, actrița a surprins și o notă de reflecție asupra ritmului de viață și a atmosferei din zonă:

„Locul ăsta e altceva. E cald, lumină, linişte, chiar şi atunci când nu e soare. E plin de farmec, poveste şi prezent. Cu un ritm atât de diferit de cel pe care eu îl trăiesc zilnic, încât nu am cum să nu încerc să îmi imaginez cum ar fi dacă am lăsa tot şi ne-am liniști undeva în lume, unde viața nu a luat-o la goană, încă. Şi câteva secunde visez, apoi revin la ‘acum’, căci tare repede se duce timpul. P.S.: soțul e foarte fotograf în această vacanță, deci am poze cât pentru tot anul,” a mai scris aceasta pe rețelele sociale.

 
 
 
 
 
Vlad Gherman și Oana Moșneagu au marcat doi ani de la cununia civilă

Vlad Gherman și Oana Moșneagu s-au căsătorit civil în 2024. Evenimentul a fost unul discret și a avut loc pe data de 6 aprilie. Pe 2 iunie 2024, actrița și actorul s-au căsătorit religios.

Cu ocazia celor doi ani de la cununia cilă, Oana Moșneagu și Vlad Gherman, care nu au ascuns până acum faptul că au apelat la terapia de cuplu, au făcut o postare prin care își exprimă iubirea pe care și-o poartă reciproc. 

„Pare ireal că au trecut 2 ani…
Să ne trăim iubirea cu zâmbetul pe buze, cu răbdare şi dorința constantă de a ne alege în fiecare zi, aşa ne doresc! În 2 ani ne-am mai ‘învățat’ unul pe altul, încă 2 şi încă 2, şi 20 cu 20… sunt atât de curioasă unde o să ne ducă drumul ăsta pe care ne ținem de mână… oriunde ne-ar duce, important e să nu uităm să pășim împreună, chiar dacă uneori ne mișcăm în ritmuri diferite. Să ne așteptăm, ridicăm, împingem de la spate.
La mulți ani iubirii noastreee!”

Vlad Gherman, despre finanțele familiei

Întrebat cum sunt gestionați banii în familie, Vlad Gherman a explicat că el și soția sa, Oana Moșneagu, preferă o abordare echilibrată, bazată pe parteneriat. Cei doi au atât proiecte comune, cât și activități separate care le aduc venituri, însă nu au stabilit niciodată ca unul dintre ei să administreze singur bugetul familiei.

„Cel mai bine, din punctul meu de vedere, este să fie un ‘jumi-juma.’ Noi, din fericire, suntem și norocoși: avem tot felul de proiecte în desfășurare, avem și campanii în online care merg, avem venituri și împreună, pentru că avem și campanii comune, dar și separate. Niciodată nu s-a pus problema”, a declarat Vlad Gherman pentru Spynews.ro.

Adela Popescu, adevărul despre relația cu Radu Vâlcan și fidelitate: „Mă și amuză'

