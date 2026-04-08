Adela Popescu, adevărul despre relația cu Radu Vâlcan și fidelitate: „Mă și amuză”

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz.

Deși au trecut deja 10 ani de la nunta lor, Adela Popescu și Radu Vâlcan continuă să fie la fel de îndrăgostiți ca în prima zi. Actrița nu are nicio îndoială când vine vorba de fidelitatea soțului său și a transmis un mesaj clar pentru admiratoarele acestuia.

Adela Popescu, despre fidelitatea soțului ei

Adela Popescu și Radu Vâlcan formează unul dintre cele mai solide și iubite cupluri din showbiz-ul românesc. Cei doi sunt părinții a trei băieți și se bucură de o relație apreciată de cei din jur. În august, vor sărbători 11 ani de la cununia civilă, iar legătura lor rămâne la fel de puternică.

Radu Vâlcan, în vârstă de 49 de ani, este prezentatorul show-ului „Insula Iubirii” și a debutat în modelling, colaborând și cu Cătălin Botezatu. Deși a rămas unul dintre cei mai atractivi bărbați din showbiz, inima lui aparține exclusiv soției. Despre fidelitatea lui, Adela Popescu spune că nu își face griji inutile.

„Cine îl cunoaște pe Radu înțelege că el e mai mult de un bărbat top model. El nu uzează de felul în care arată, chiar deloc. E un bărbat foarte fidel, foarte devotat familiei. E un tată care ar vorbi numai despre copii! Pe mine mă și amuză genul acesta de remarci pentru că știu că el nu uzează de ele deloc, aproape că nu-l interesează”, a declarat Adela Popescu pentru Click!.

Când Radu Vâlcan este plecat pentru filmări, familia păstrează legătura constant cu ajutorul tehnologiei.

„Când este plecat cu filmările în Thailanda noi vorbim non stop, cu cameră. Ne vedem pe video. Acum, nu a fost plecat mult, dar nici puțin. O lună nu e așa puțin. Dar, a fost bine că am stat eu mai mult cu copiii”, a mai spus actrița.

Radu Vâlcan a revenit în România după terminarea filmărilor

Filmările pentru Insula Iubirii 2026 au ajuns la final, însă fanii mai au câteva luni bune de așteptat până vor vedea pe micile ecrane emisiunea lor preferată.

Radu Vâlcan a revenit în România și a vorbit pe rețelele de socializare despre filmările pentru Insula Iubirii 2026. Prezentatorul a ținut să mulțumească echipei pe care a avut-o alături, mărturisind că se bucură că acum a revenit în țară la familia sa. De altfel, pe toată durata filmărilor, schimbul de replici virtual dintre el și soția lui, Adela Popescu, a făcut deliciul fanilor.

La scurt timp după ce a ajuns acasă, Radu Vâlcan a împărtășit cu urmăritorii săi un moment din viața de familie. Dis-de-dimineață, el și Adela au ieșit în parc pentru a face mișcare, semn că prezentatorul nu a pierdut deloc timpul și a revenit direct la un stil de viață activ.

Clipul publicat pe rețelele sociale a stârnit rapid reacții, mai ales datorită replicilor savuroase ale lui Radu Vâlcan. Acesta a vorbit cu entuziasm despre ieșirea în parc, într-un mod care a lăsat loc de interpretări ironice:

„Bună dimineața! Voiam să vă zic atât: pentru mine este o plăcere imensă să ies cu soția în parc, la mișcare. Abia aștept, de fiecare dată, să vină cu inițiativa asta. În primul rând, se mișcă foarte repede, abia mă țin după ea”.

Deși mesajul părea unul serios la prima vedere, expresia Adelei Popescu a trădat imediat faptul că lucrurile nu stau chiar așa. Actrița nu a ezitat să intervină și să îi răspundă soțului ei, acuzându-l, în glumă, că face haz pe seama ei:

„De ce faci mișto de mine? El face glume în fiecare zi, pentru că e foarte amuzant mereu”.

Schimbul de replici nu s-a oprit aici. Radu Vâlcan a ținut să clarifice situația, continuând în aceeași notă amuzantă și încercând să îndulcească „acuzațiile” venite din partea soției:

„Nu fac mișto! Aoleu, stai că 1 aprilie a fost ieri! Nu, chiar mă bucur. Chiar e mișto. E mișto și ea (n.r Adela Popescu) și e mișto și sentimentul că ieșim amândoi în parc”.

People
Unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Primele detalii despre funeraliile fostului antrenor al echipei naționale a României
People
Mircea Lucescu a murit la vârsta de 80 de ani. Fostul selecționer al României era internat în stare gravă de câteva zile
People
Ilona Brezoianu și soțul ei, prima vacanță cu băiețelul lor. Ce destinație au ales
People
Noi detalii despre începuturile tensionate ale căsniciei Prințului Harry cu Meghan Markle. Ce susține un expert regal: "Depășit de situație..."
People
Din ce cauză pornesc certurile dintre Mihai și Elwira Petre și cum le rezolvă: "Ar fi anormal să nu se întâmple"
People
Bianca Censori, o nouă apariție provocatoare. Cum s-a afișat soția lui Kanye West pe internet
Andreea, asistenta din Târgu-Jiu găsită moartă în casă, ar fi fost batjocorită de trei bărbați cunoscuți în club
Omagiul adus de Real Madrid lui Mircea Lucescu chiar în timpul meciului cu Bayern Munchen din Liga Campionilor
Două vedete TVR, Marian Olaianos și Nadine Vlădescu, trimise în judecată. Motivul pentru care cei doi s-au ales cu dosare penale
Elwira Petre rupe tăcerea despre relația cu soțul ei, după 22 de ani de căsnicie. „Intervin discuții în fiecare zi. Nu-mi place să fiu supărată”
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Meghan Markle și Prințul Harry, momente grele chiar în cartierul în care locuiesc. Ce spun zvonurile
Meghan Markle, gestul care ar putea să o rupă definitiv de Casa Regală! Prințul Harry s-ar putea opune!
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Tradiții, obiceiuri și superstiții în Săptămâna Patimilor. Ce nu ai voie să faci în Săptămâna Mare înainte de Paște 2026
Mesajul transmis de nora lui Mircea Lucescu în timp ce fostul selecționer se află internat în stare gravă la spital
Cum arată Ceanu Zheng după primul duș făcut după eliminarea de la Survivor 2026. Ce s-a văzut în imagini
Cum arată camera în care stă Irina Fodor în Uzbekistan. „Cursa Asia Express, sezonul 9, a început!”
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Gabriela Cristea nu se mai oprește din slăbit și arată wow! Abia acum a spus secretul noii sale siluete
Sărutul care confirmă relația! Sunt imaginile momentului! Avem dovada!! Ei formează cel mai nou cuplu din showbiz! FOTO
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
