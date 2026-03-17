Adela Popescu i-a trimis o imagine emoționantă lui Radu Vâlcan în timp ce se află în Thailanda: „Trăim vremuri în care totul e mai agitat”

La începutul lunii martie, Radu Vâlcan a plecat în Thailanda pentru filmările noului sezon al emisiunii Insula Iubirii, care va fi difuzat în această vară pe Antena 1. De la sosire, prezentatorul a împărtășit cu fanii săi imagini și impresii din călătoria asiatică, arătând cum decurg pauzele dintre filmări.

Recent, Radu Vâlcan a creat un moment inedit, „vorbind” cu un câine întâlnit pe platoul de filmare și povestind ce i-ar fi transmis acesta despre singurătate și dorul de casă:

„Într-o pauză de filmare vorbeam cu prietenul meu din poză despre singurătate și dor de casă. Și mi-a zis așa: ‘Frățioare, trăim vremuri în care totul e mai agitat, mai apăsat, mai plin de zgomot. Și, în mod ciudat, tocmai în astfel de momente începi să vezi mai limpede ce contează cu adevărat. Orgoliile, tensiunile, micile supărări, în viață, în profesie, în tot ceea ce facem, toate astea se micșorează dintr-odată. Rămâne doar dorința simplă ca oamenii dragi să fie bine. Să existe liniște, să fim mai buni unii cu alții. Pentru că, atunci când lumea devine agitată, îți dai seama că adevărata liniște nu vine din lucruri mari, ci din prezența celor alături de care îți trăiești viața. Pace și liniște să fie’! Așa mi-a zis prietenul meu despre singurătate și dor de casă”, a scris el pe Instagram.

La doar câteva ore distanță, prezentatorul a postat și o fotografie primită de la soția sa, Adela Popescu, în care aceasta apare alături de Ilonka, bunica lui:

„Mi-a trimis Adela poza asta, a fost în vizită la mamaie Ilonka. Nu zic nimic despre dor. Este cumplit, oricum. Dar ce văd aici sunt două femei superbe. Zeci de ani între ele, dar milioane de inimi de la mine”, a comentat Radu Vâlcan.

În timp ce soțul ei se află departe, Adela Popescu și-a arătat fanilor cum petrece în România, bucurându-se de momente simple alături de familie. Vedeta a publicat imagini cu tort și limonadă, scriind: „Tort ‘pe vechi’ făcut de soacra mea Emilia” și „Limonadă și tort diplomat pentru o duminică în familie. Radu Vâlcan, te oftici?” În plus, Adela a avut un mesaj amuzant pentru cumnata ei: „Iza Vâlcan, vrei o felie?”

Cel mai așteptat format al anului. Show-ul fenomen care a câștigat atenția întregii țări, comentat la fiecare sezon și tot mai urmărit cu fiecare ediție, Insula Iubirii, a pornit încă o dată la drum, în Thailanda! Cupluri cu povești puternice care abia așteaptă să fie descoperite de către cei de acasă, ispite hotărâte să fure privirile și să câștige atenția celor din jur și 21 de zile pentru testul suprem al relațiilor! E vremea să se scrie povești de neuitat, care vor putea fi urmărite, în acest an, doar la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Gazda show-ului, Radu Vâlcan, s-a acomodat rapid cu locurile care îi sunt an de an aproape și este gata pentru a le aduce celor de acasă un nou sezon al show-ului fenomen. El a răspuns curiozităților fanilor cu privire la filmări și noul sezon.

„Din primele sezoane am rămas cu foarte multe amintiri, au fost foarte multe personaje. Fiecare sezon e special. În primul sezon am fost încărcat de emoții, era primul sezon. Apoi am început să cunosc foarte mulți oameni, povești, caractere diferite, am avut și eu ceva de învățat și chiar și acum învăț, din sezonul 10. Sunt povești diferite, oameni diferiți.”, a declarat el pentru emisiunea SpyNewsTv Live.

