Cum a reușit Gina Pistol să scape de cele 30 de kilograme acumulate în timpul sarcinii: „În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului…”

Gina Pistol a recunoscut că i-a fost foarte greu să scape de cele aproape 30 de kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  Andreea Ilie
Gina Pistol (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 19

La 45 de ani, Gina Pistol continuă să impresioneze cu o siluetă de invidiat și o energie debordantă. Frumusețea ei naturală și echilibrul pe care îl emană sunt rezultatul unui stil de viață atent ales, în care sănătatea și alimentația corectă ocupă un loc central.

Cum a slăbit Gina Pistol aproape 30 de kilograme

Căsătorită din 2023 cu Smiley, împreună cu care are o fetiță adorabilă, și aflată în plin succes profesional ca prezentatoare a emisiunii MasterChef, Gina Pistol a recunoscut că i-a fost foarte greu să scape de cele aproape 30 de kilograme pe care le-a acumulat în timpul sarcinii.

Prezentatoarea a povestit cum a ajuns de la 53 de kilograme, înainte de sarcină, la 80 de kilograme și cât timp i-a luat să revină la silueta dorită.

„Eu eram o tipă care, până să rămân însărcinată, aveam cam 53 de kilograme. Uneori făceam sport, de fapt, am avut o perioadă foarte lungă în care am făcut sport, după care au mai fost și perioade în care nu am făcut, dar cumva mă mențineam acolo, la 53–54 de kilograme. Am rămas însărcinată și, dintr-o dată, am ajuns la 80 de kilograme. Foarte multe mame mi-au spus: ‘Stai liniștită, după ce naști o să ajungi la greutatea pe care o aveai înainte.’ Ei bine, nu s-a întâmplat asta, oameni buni. Am stat vreo patru ani luptându-mă cu kilogramele în plus. Pentru cele care au devenit mame de curând, nu puneți presiune pe voi. O să slăbiți la un moment dat. La mine s-a întâmplat după patru ani, dar în primul an este mult mai important să fii acolo pentru copil și să nu mai puneți și presiunea asta pe umerii voștri, pentru că știu că aveți deja foarte multe”, a mărturisit Gina Pistol.

Vedeta a povestit și despre dieta care a ajutat-o să își recupereze silueta de dinainte de naștere.

„La un moment dat, la o masă cu niște prieteni, vorbeam despre medicină alternativă și am aflat despre un tip de lapte din care se scoate cazeina. Am ținut această cură doar 12 zile. Ce am observat eu a fost că mi-a scăzut inflamația din corp. Faptul că slăbești este doar un beneficiu în plus, pentru că această cură ajută foarte mult la nivel celular: scade inflamația, ajută ficatul, sistemul digestiv și pancreasul. În cazul meu, cura asta m-a ajutat să îmi dau un restart metabolismului. Am început să slăbesc și să mă dezumflu cumva din a cincea zi. Nu-mi venea să cred când mă urcam pe cântar și vedeam că, după încă o săptămână, mai scădeam două kilograme. La mine era clar și retenție de apă, eram umflată. Ideea este că acum am ajuns din nou la 53 de kilograme. Fac sport de trei ori pe săptămână și am o singură masă principală pe zi, care conține proteină. Îmi fac un cartof dulce lângă și o salată și nu mai mănânc haotic, cum mâncam înainte”, a mai povestit vedeta.

Gina Pistol, confesiuni sincere despre dorința de a mai avea un copil

Gina Pistol a vorbit deschis despre experiența maternității și despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în primii ani după nașterea fiicei sale. Vedeta a explicat că acea perioadă a fost una extrem de solicitantă, lucru care i-a influențat mult timp perspectiva asupra ideii de a avea încă un copil.

Prezentatoarea TV a povestit că adaptarea la rolul de mamă nu a fost deloc ușoară. Oboseala acumulată, lipsa somnului și responsabilitățile zilnice au făcut ca perioada de început să fie una intensă atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional.

În cadrul emisiunii Today with Gina, soția artistului Smiley a făcut câteva confesiuni sincere despre cum a trăit acea etapă din viața sa. Ea a explicat că, în primii ani după nașterea fetiței, nu simțea că ar avea resursele necesare pentru a lua în calcul încă o sarcină.

„Dacă ne mai dă Dumnezeu și ne mai binecuvântează cu un copil, după ce fetița face 5 ani, acum, în martie, pot să spun că parcă aș avea puterea să o iau de la capăt. Dar în primii 2-3 ani după ce am născut, nu aveam energie nici psihic, nici fizic, să o iau din nou de la început”, a declarat Gina Pistol.

Citește și:
Ana Bodea, confesiuni dureroase despre adolescența petrecută ca balerină la Teatrul Balșoi din Moscova: „Aveam 28 kilograme la 15 ani'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC