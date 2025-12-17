Gina Pistol, apariție elegantă în finala MasterChef 2025. Cât costă rochia purtată de prezentatoarea TV

Gina Pistol a avut o apariție memorabilă în finala MasterChef 2025.
Gina Pistol a strălucit în finala MasterChef 2025, difuzată aseară la PRO TV, reușind să atragă toate privirile prin eleganță și rafinament. Prezentatoarea show-ului culinar și-a consolidat imaginea de stil, într-o apariție memorabilă pe platoul emisiunii.
În competiția finală s-au confruntat trei concurenți: Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu, iar marele trofeu a revenit Cosminei Boboc, care a impresionat juriul prin creativitate și perseverență. Însă atenția telespectatorilor nu a fost captată doar de performanța concurentei, ci și de ținuta Ginei Pistol.
Vedeta a ales o rochie lungă, roșie, de o eleganță clasică, cu părul prins într-un coc sofisticat și machiaj discret, accentuat de un ruj roșu intens. Bijuteriile alese, în nuanțe de argintiu, au completat look-ul rafinat. Rochia, model Crimson Dress in Red, aparține brandului V:PM Atelier și este disponibilă la prețul de 1.705 lei, redusă de la 3.100 lei.
„Această somptuoasă rochie roșie Crimson emană o eleganță atemporală. Corsajul inspirat de bustierele vintage și silueta sa suplă creează un look romantic și sofisticat. Bretelele adaugă o notă de feminitate și susținere, iar trena care curge grațios în spatele purtătoarei oferă un aer dramatic, perfect pentru o apariție grandioasă sau pentru a atrage toate privirile pe covorul roșu”, se arată în descrierea oficială a rochiei.
Pe lângă aspectul vizual impresionant, Gina Pistol a transmis și un mesaj emoționant pentru câștigătoarea MasterChef:
„Felicitări, Cosmina! De mâine începi să pregătești ingredientele, să cântărești gramajele, să alegi condimentele potrivite pentru cel mai important preparat. Viața ta. Îți doresc doar optimism și iubire!”
Cosmina Boboc, la 34 de ani, originară din Iași și stabilită de zece ani în Cluj, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Într-un interval scurt, și-a pierdut mama, bunica și, recent, tatăl. Cu toate acestea, a reușit să își urmeze visul și să impresioneze juriul MasterChef, obținând premiul de 75.000 de euro și trofeul mult dorit.
„Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare!”, a transmis Cosmina Boboc după anunțarea rezultatului.
Locul doi în competiție a fost ocupat de Ștefan Măchiță, în timp ce Florentin Drăgoiu s-a clasat pe poziția a treia, încheind astfel un sezon plin de emoție și provocări.
Pentru Cosmina, pasiunea pentru gătit nu este ceva recent. Legătura ei cu bucătăria s-a format încă din copilărie, prin gesturi simple, dar încărcate de semnificație. Mesele improvizate, brunch-urile pregătite pentru prieteni sau grija manifestată prin preparatele culinare au transformat mâncarea într-un mod de a comunica și de a crea legături. Pentru ea, bucătăria nu a fost niciodată doar despre tehnică, ci despre emoție și apropiere.
Viața personală a adus însă provocări care i-au testat rezistența emoțională. Cosmina a pierdut mai întâi bunica, apoi mama, răpusă de cancer, iar tatăl ei s-a îmbolnăvit grav și a decedat recent. Aceste pierderi succesive au accelerat procesul de maturizare și au determinat-o să își regândească prioritățile. În acest context, alegerea de a-și transforma viața nu a fost doar un pas curajos, ci și o necesitate pentru echilibrul și supraviețuirea ei emoțională.
foto: Arhiva ELLE