Gina Pistol, apariție elegantă în finala MasterChef 2025. Cât costă rochia purtată de prezentatoarea TV

Gina Pistol a strălucit în finala MasterChef 2025, difuzată aseară la PRO TV, reușind să atragă toate privirile prin eleganță și rafinament. Prezentatoarea show-ului culinar și-a consolidat imaginea de stil, într-o apariție memorabilă pe platoul emisiunii.

Gina Pistol, apariție rafinată în finală

În competiția finală s-au confruntat trei concurenți: Ștefan Măchiță, Cosmina Boboc și Florentin Drăgoiu, iar marele trofeu a revenit Cosminei Boboc, care a impresionat juriul prin creativitate și perseverență. Însă atenția telespectatorilor nu a fost captată doar de performanța concurentei, ci și de ținuta Ginei Pistol.

Vedeta a ales o rochie lungă, roșie, de o eleganță clasică, cu părul prins într-un coc sofisticat și machiaj discret, accentuat de un ruj roșu intens. Bijuteriile alese, în nuanțe de argintiu, au completat look-ul rafinat. Rochia, model Crimson Dress in Red, aparține brandului V:PM Atelier și este disponibilă la prețul de 1.705 lei, redusă de la 3.100 lei.

„Această somptuoasă rochie roșie Crimson emană o eleganță atemporală. Corsajul inspirat de bustierele vintage și silueta sa suplă creează un look romantic și sofisticat. Bretelele adaugă o notă de feminitate și susținere, iar trena care curge grațios în spatele purtătoarei oferă un aer dramatic, perfect pentru o apariție grandioasă sau pentru a atrage toate privirile pe covorul roșu”, se arată în descrierea oficială a rochiei.

Pe lângă aspectul vizual impresionant, Gina Pistol a transmis și un mesaj emoționant pentru câștigătoarea MasterChef:

„Felicitări, Cosmina! De mâine începi să pregătești ingredientele, să cântărești gramajele, să alegi condimentele potrivite pentru cel mai important preparat. Viața ta. Îți doresc doar optimism și iubire!”

Cosmina Boboc a câștigat MasterChef 2025

Cosmina Boboc, la 34 de ani, originară din Iași și stabilită de zece ani în Cluj, a trecut printr-o perioadă extrem de dificilă. Într-un interval scurt, și-a pierdut mama, bunica și, recent, tatăl. Cu toate acestea, a reușit să își urmeze visul și să impresioneze juriul MasterChef, obținând premiul de 75.000 de euro și trofeul mult dorit.

„Nu credeam vreodată că o să ajung aici. Nu îmi imaginam vreodată că voi ajunge chiar până în finală. Vă mulțumesc tuturor care ați făcut posibilă această schimbare!”, a transmis Cosmina Boboc după anunțarea rezultatului.

Locul doi în competiție a fost ocupat de Ștefan Măchiță, în timp ce Florentin Drăgoiu s-a clasat pe poziția a treia, încheind astfel un sezon plin de emoție și provocări.

Pentru Cosmina, pasiunea pentru gătit nu este ceva recent. Legătura ei cu bucătăria s-a format încă din copilărie, prin gesturi simple, dar încărcate de semnificație. Mesele improvizate, brunch-urile pregătite pentru prieteni sau grija manifestată prin preparatele culinare au transformat mâncarea într-un mod de a comunica și de a crea legături. Pentru ea, bucătăria nu a fost niciodată doar despre tehnică, ci despre emoție și apropiere.

Viața personală a adus însă provocări care i-au testat rezistența emoțională. Cosmina a pierdut mai întâi bunica, apoi mama, răpusă de cancer, iar tatăl ei s-a îmbolnăvit grav și a decedat recent. Aceste pierderi succesive au accelerat procesul de maturizare și au determinat-o să își regândească prioritățile. În acest context, alegerea de a-și transforma viața nu a fost doar un pas curajos, ci și o necesitate pentru echilibrul și supraviețuirea ei emoțională.

