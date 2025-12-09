Smiley, declarație de dragoste pentru Gina Pistol de ziua ei de naștere. Prezentatoarea a împlinit 45 de ani: „Iubita mea”

Smiley și Gina Pistol formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. În luna martie a anului 2021 au devenit părinți pentru prima dată, având împreună o fetiță, pe nume Josephine. Artistul și prezentatoarea TV s-au căsătorit pe 27 mai 2023. Cununia civilă și cea religioasă s-au desfășurat în aceeași zi, la Palatul Snagov.

Smiley, mesaj romantic pentru Gina Pistol

Smiley a fost primul care a marcat ziua specială a Ginei, publicând pe Instagram un mesaj scurt, dar plin de tandrețe: „La mulți ani, iubita mea, @ginapistol!”. Postarea a strâns imediat mii de reacții, semn că prezentatoarea rămâne una dintre cele mai iubite figuri de pe micul ecran.

Pe 9 decembrie, Gina Pistol a împlinit 45 de ani, iar aniversarea a găsit-o într-o perioadă în care își dorește mai presus de orice liniște, simplitate și timp petrecut cu cei mai importanți oameni din viața ei: Smiley și fiica lor, Josephine. Pentru vedetă, familia a devenit centrul tuturor priorităților.

Într-un interviu pentru TVMania, Gina a mărturisit că anul acesta și-a dorit o zi de naștere cât mai calmă, departe de agitație.

„Nu fac eu prea mare tam-tam de ziua mea, dar anul ăsta am simțit nevoia să fiu liniștită, prezentă și recunoscătoare pentru tot ce mi-a oferit Dumnezeu. Și, recunosc, mi-a plăcut și tortul… că doar o dată pe an îmi permit fără regrete! În ultimii ani am început să mă bucur mai mult de timp cu ai mei, de o seară liniștită acasă, în familie, și mai puțin de obiecte. Cred că iubirea lor și faptul că suntem sănătoși sunt cele mai de preț cadouri pe care le pot primi de la viață”.

Ce planuri au Gina Pistol și Smiley pentru 2026

Într-un interviu acordat recent, Gina Pistol a vorbit despre planurile pe care le are alături de soțul ei pentru finalul acestui an, dar și pentru următorul.

Prezentatoarea a mărturisit că va petrece Crăciunul alături de familie, însă de revelion va fi doar cu fetița ei, Smiley având deja programat un concert, însă ulterior vor pleca împreună în vacanță.

„În Thailanda o să plecăm. De obicei ne încărcăm bateriile după un an plin. Pe Andrei în lunile astea abia îl vedem la față. De cele mai multe ori noi plecăm când avem ocazia cu el, oriunde are el treabă, ca să petrecem timp împreună. Și atunci, în ianuarie, pentru că e o lună mai liniștită, încercăm și noi să recuperăm din timpul pe care nu l-am avut”, a povestit Gina Pistol pentru Cancan.ro.

În ceea ce privește planurile pentru 2026, prezentatoarea și soțul ei doresc să își construiască două case, una la munte și cealaltă în București.

„Am găsit loc, trebuie să ne apucăm de casă. Anul viitor trebuie să construim două case. Am găsit la munte terenul pe care mi l-am dorit toată viața și o să facem acolo o casă de vacanță și undeva în București casa noastră, pentru că noi stăm cu chirie acum”, a mai spus ea.

Foto: Instagram

