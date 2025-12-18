Bianca Censori, interviu atipic despre criticile cu care se confruntă și imaginea sa publică: „Nu este captivă”

Bianca Censori a vorbit indirect despre modul în care gestionează atenția publică și reacțiile critice, într-un interviu neconvențional acordat publicației Interview Magazine. Soția lui Kanye West a ales să nu răspundă personal întrebărilor, fiind reprezentată de o tânără care purta o mască din plastic inspirată de chipul ei.

Întrebată dacă s-a simțit vreodată „captivă” în imaginea creată în jurul ei, femeia mascată a declarat:

„O femeie aflată în lumina reflectoarelor este forțată să privească versiuni ale ei multiplicându-se fără consimțământul său”.

Aceasta a continuat:

„Oamenii proiectează, oamenii inventează, oamenii șterg. Așa că ea sculptează versiunile pe care ei le creează, aceste sine fantomatice. Aceasta nu este o confesiune a sentimentului de a fi captivă. Este un act de recuperare. Ea își revendică clonele neautorizate. Nu este captivă în imaginea sa publică. O multiplică până când originalul devine un mit.”

Discuția a abordat și tema reacțiilor negative generate de aparițiile și munca sa.

„Bianca privește rețelele sociale într-un mod neutru, nu ca pe ceva în care este implicată emoțional, ci ca pe un spațiu în care percepțiile se transformă rapid și public. Nu caută nici laude, nici reacții negative, dar este atentă la modul în care ambele se formează și circulă. Sunt două fețe ale aceluiași mecanism perceptiv, iar contrastul dintre ele este util”, a mai fost explicat în interviu.

„Reacțiile negative nu sunt un scop, dar sunt revelatoare. Ele arată unde se află sensibilitățile culturale și ce sunt oamenii incapabili sau reticenți să numească direct. Scopul final al Biancăi este auto-exprimarea.”

Bianca Censori a intrat în atenția publicului internațional după ce a început o relație cu Kanye West, în 2022. Cei doi s-au căsătorit pe 20 decembrie 2022, la mai puțin de o lună după finalizarea divorțului artistului de Kim Kardashian.

Kanye West, criticat pentru aparițiile Biancăi Censori

Kanye West a fost criticat în repetate rânduri pentru modul în care aparițiile Biancăi Censori sunt percepute public, unii acuzându-l că ar încerca să o transforme într-o replică a fostei sale soții, Kim Kardashian. Arhitecta australiană, în vârstă de 30 de ani, cunoscută pentru aparițiile sale provocatoare, a atras atenția presei după ce a apărut într-un body nude cu decolteu adânc.

Pe lângă ținuta sexy, Bianca Censori a purtat o perucă lungă, neagră, detaliu care a alimentat comparațiile cu Kim Kardashian. Un utilizator a comentat pe site-ul Daily Mail: „Se vede clar că Kanye a pus-o să se îmbrace fix ca și Kim, până și peruca e identică”.

Alți internauți au speculat că stilul adoptat de Bianca Censori ar reflecta o lipsă de stimă de sine: „Ori are o stimă de sine extrem de scăzută și crede că nu merită mai mult decât să fie controlată de soțul ei, ori îi place să fie dirijată și să atragă atenția, e la fel de instabilă ca și el”.

Un alt comentariu ironic spunea: „Probabil o pune să poarte o mască de carton cu chipul lui Kim. Se pare că și-a pus extensii, să semene și mai mult”.

Criticile au continuat: „Cum poate o femeie să fie fericită cu un bărbat care, în mod evident, și-ar dori ca ea să fie fosta lui soție?” sau „Oare chiar se uită în oglindă și spune: Ce bine, azi semăn mai mult cu Kim?”.

Un alt utilizator a comentat: „E îmbrăcată ca fosta lui, iar el nu o va considera niciodată suficient de bună. Dar probabil că pentru ea contează doar banii”.

Totuși, nu toate reacțiile au fost negative. Unii internauți au remarcat că apariția a fost mai rezervată decât în alte ocazii: „Nu înțeleg de ce e toată această revoltă. Până la urmă, e un costum întreg de baie și niște colanți. Totul e acoperit, ba chiar arată impecabil”. Un alt comentariu nota: „E mult mai îmbrăcată decât de obicei”.

De la căsătoria cu West, Bianca Censori a adoptat constant apariții îndrăznețe, multe dintre ele generând controverse. În timpul unei vizite în Spania, aceasta a stârnit reacții negative după ce a apărut într-un sutien transparent, care îi lăsa sânii la vedere.

„Oamenii erau șocați. Se auzea întrebarea «Chiar e sfârcul ei?» pe măsură ce treceau pe lângă ei”, a declarat un martor pentru news.com.au. Deși în anumite zone din Spania este permis nudismul parțial, ținuta a fost considerată inadecvată de mulți.

Foto: Hepta

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro