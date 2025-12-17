Sofia Vergara are o nouă relație. Cine este iubitul actriței, un om de afaceri cu 14 ani mai tânăr decât ea

Sofia Vergara a fost surprinsă alături de un nou partener, după un an marcat de schimbări personale.

Sofia Vergara are o nouă relație. Cine este iubitul actriței, un om de afaceri cu 14 ani mai tânăr decât ea

Sofia Vergara revine în atenția publicului, de data aceasta din cauza unei noi relații care a stârnit interesul presei internaționale și al fanilor. Potrivit Marca, actrița pare să fi confirmat discret că nu mai este singură, după o perioadă marcată de speculații.

După divorțul de Joe Manganiello și despărțirea ulterioară de medicul Justin Saliman, la începutul lui 2025, Sofia Vergara a ales să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Totuși, o postare recentă pe rețelele de socializare a fost interpretată drept un semnal clar că actrița traversează un nou moment sentimental.

Potrivit Marca, imaginile o surprind pe Sofia într-o ipostază relaxată și apropiată alături de Douglas Chabbott, un om de afaceri american.

Cei doi ar fi fost văzuți împreună în mai multe contexte exclusiviste pe parcursul anului, inclusiv la Festivalul de Film de la Cannes, dar și în călătorii private în Europa, la Roma.

Douglas Chabbott are 39 de ani, în timp ce Sofia Vergara a împlinit 53 de ani în luna iulie. Conform Marca, diferența de vârstă nu reprezintă un obstacol pentru actriță, care a declarat în trecut că își dorește un partener independent, de succes și compatibil cu stilul său de viață.

Douglas Chabbott este descris drept o prezență influentă în industria modei și a divertismentului, frecventând gale caritabile și evenimente mondene de anvergură. De asemenea, el se află în cercuri apropiate de mai multe nume cunoscute din industria muzicală și fashion, printre care Naomi Campbell, J Balvin și Ricky Martin.

Anul 2025 a fost unul al tranzițiilor emoționale pentru Sofia Vergara. După despărțirea de dr. Saliman, actrița a fost asociată, pentru scurt timp, cu alte personalități publice, inclusiv cu pilotul de Formula 1 Lewis Hamilton, însă aceste informații au rămas la nivel de speculație.

Sofia Vergara, dezvăluiri surprinzătoare despre relațiile amoroase

În urmă cu câteva luni, Sofia Vergara a vorbit deschis despre ce își dorește de la un viitor partener, în cadrul emisiunii Today Show, unde a apărut alături de Mel B, cu ocazia promovării celui de-al 20-lea sezon Americas Got Talent.

„Aș putea spune lucrurile de bază, cum ar fi sănătatea și pe cineva care să mă iubească”, le-a spus Sofia prezentatoarelor Jenna Bush Hager și Erin Andrews. „Și pe cineva înalt, chipeș”.

Vedeta din Modern Family nu s-a oprit însă aici și a decis să atingă și un subiect adesea evitat: banii.

„Vreau pe cineva care are cel puțin la fel de mulți bani ca mine sau mai mulți, pentru că, altfel, devine un coșmar. Ajung să te invidieze”, a spus ea sincer.

Declarația sa a fost susținută și de experta în relații Dr. Channa Bromley, care a explicat pentru DailyMail.com de ce Sofia are dreptate.

„Mulți bărbați au fost crescuți cu ideea că trebuie să fie susținătorii financiari ai familiei. Când această dinamică se schimbă, le afectează identitatea și stima de sine”, spune ea.

Și nu este vorba doar despre ego, adaugă specialista: „Este un mecanism biologic, psihologic și social. Chiar dacă poate părea învechit, mulți bărbați simt că masculinitatea le este amenințată atunci când femeia câștigă mai bine. Nu e rațional, dar e adânc înrădăcinat”.

Mai mult, semnele unor astfel de tensiuni pot apărea devreme în relație. Dr. Bromley avertizează asupra „glumelor” cu tentă pasiv-agresivă sau a comentariilor ironice legate de succesul profesional:

„Dacă un bărbat face remarci legate de reușitele tale financiare sau devine defensiv în legătură cu rolul lui, chiar de la început, să știi că acolo începe resentimentul. Dacă nu poate să te susțină sincer, atunci nu este partenerul potrivit pentru o relație bazată pe echilibru și evoluție”.

În ceea ce privește soluția, atât Vergara, cât și specialista consideră că un bărbat cu un statut financiar similar sau mai bun poate fi o alegere mai sigură.

Deși fiecare a avut propria versiune despre motivul despărțirii, actrița a fost clară: „Nu voiam să fiu o mamă bătrână, iar Joe își dorea copii”.

După divorț, Sofia recunoaște că s-a panicat: „M-am gândit: ‘Am 52 de ani, ce urmează? Unde o să găsesc pe cineva?'”.

La aproape doi ani după separare, actrița spune că s-a liniștit și privește viața cu mai multă încredere: „Nu mai sunt într-o grabă. Mă simt bine acolo unde sunt acum”.

