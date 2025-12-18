5 lucruri simple pe care le poți face zilnic pentru a preveni ridurile

Ridurile reprezintă unul dintre cele mai evidente semne ale trecerii anilor, așa că suntem dispuse la orice pentru a evita apariția lor.
De aceea este nevoie să găsim lucruri simple, pe care le putem face singure zilnic acasă și care să ne ajute să avem o piele mai frumoasă odată cu înaintarea în vârstă. Uite 5 dintre lucrurile pe care le poți face pentru a preveni apariția ridurilor:
Nu uita să porți ochelari de soare de fiecare dată când ieși afară. În acest fel îți vei proteja zona delicată din jurul ochilor și vei preveni apariția ridurilor. Ai grijă ca ochelarii pe care îi cumperi să aibă protecție UV 100% și nu uita că, cu cât este mai mare rama, cu atât vei beneficia de o acoperire și o protecție mai mare.
Încearcă să nu mai folosești paiul atunci când bei ceva. Mișcările pe care le faci atunci când bei face ca pielea din jurul buzelor să se încrețească. În acest fel, crești riscul apariției ridurilor. Dacă deja ai început să vezi câteva linii în această zonă, ar fi bine să te oprești din a folosi paiul.
Primul lucru benefic pe care îl poți face pentru pielea ta este să te menții hidratată, atât la interior, cât și la exterior. Bea multă apă pe parcursul zilei și încearcă să eviți alimentele deshidratante, precum cofeina. Totodată, pentru a-ți menține pielea hidratată, stropește-o cu apă de trandafiri dimineața și seara.
Masajul facial acasă este cel bun lucru pe care îl poți face pentru pielea ta. Acesta stimulează circulația sângelui și ajută la eliminarea toxinelor din corp, lăsând pielea cu mai puține linii fine și cu o strălucire naturală. Astfel, o vei proteja de apariția ridurilor și o vei menține mereu tânără.
Nu subestima niciodată puterea unui serum de noapte. Lasă-ți pielea să se recupereze pe timpul nopții aplicând un astfel de produs pe bază de glicogen. Acesta face lucruri miraculoase pentru pielea ta. O curăță și o ajută să elimine toxinele, iar pe tine te ajută să previi riscul apariției ridurilor.
Foto: Arhiva ELLE
