Actori care au obținut rolurile pe care și le-au dorit, deși inițial au fost refuzați

Felul în care decurge o audiție contează foarte mult pentru un actor, iar de acea prestație depinde dacă vor primi rolul pe care îl vor sau nu. Cu toate că prima dată au întâmpinat refuzuri, acești actori tot au interpretat personajele pe care le visau.

1. Julia Roberts

Julia Roberts a jucat-o pe Daisy Araujo în filmul Mystic Pizza. Directorii de casting au considerat inițial că actrița nu se potrivește cu personajul pe care urma să-l interpreteze. „Am crezut că a mers bine, apoi mi-au spus că sunt bine, dar fizic complet nepotrivită pentru rol”, povestea actrița în cadrul Late Night with David Letterman în 1989. Ulterior, a fost chemată din nou să dea probă alături de actorul Adam Storke și a obținut rolul.

2. Zac Efron

Când Zac Efron a mers la casting pentru rolul lui Link Larkin din Hairspray, regizorul filmului, Adam Shankman, l-a refuzat. Dar sora și partenera de afaceri a lui Adam, Jennifer Gibgot, l-a convins că actorul are calitățile necesare pentru personaj. După discuția cu sora lui, Zac Efron a fost distribuit în rolul pe care și-l dorea.

3. Marlon Brando

În cazul lui Marlon Brando, directorii de la Paramount Pictures s-au opus vehement ca el să-l joace pe Don Vito Corleone în filmul The Godfather. Francis Ford Coppola a considerat că actorul este alegerea potrivită pentru rolul acesta. Conform The Hollywood Reporter, regizorul a făcut o probă cu actorul. Directorii de la Paramount au fost impresionați de înregistrarea în care Marlon Brando și-a construit propriul personaj și a primit rolul. Actorul a obținut premiul Oscar pentru performanța lui, premiu care a fost refuzat de actrița și activista Sacheen Littlefeather în locul lui.

4. Anne Hathaway

Anne Hathaway este recunoscută astăzi pentru rolul lui Andy Sachs din The Devil Wears Prada, dar actrița a fost a noua alegere pentru a interpreta acest rol. Regizorul filmului, David Frankel, a declarat pentru Entertainment Weekly în 2021 că i s-a oferit de trei ori rolul actriței Rachel McAdams, dar a refuzat de fiecare dată. Meryl Streep, cea care o joacă pe Miranda Priestly în film, a urmărit o scenă cu Hathaway în Brokeback Mountain și a fost cucerită de prestația ei. Streep a discutat cu regizorul și i-a spus că vor „lucra bine împreună.” „Îmi amintesc momentul în care am aflat că am primit rolul, pur și simplu am fugit țipând prin apartamentul meu”, a povestit Anne Hathaway.

5. Dominic West

Dominic West a întâmpinat reacții negative după ce a fost ales să-l joace pe Prințul Charles în The Crown. Chiar și actorul a fost rezervat și s-a întrebat dacă este potrivit pentru acest rol, considerând că nu seamănă deloc și că n-ar putea să fie convingător. „Le-am tot spus producătorilor că au ales persoana greșită”, a spus West pentru Daily Mail. Actorul a adăugat că producătorii nu își doresc să-l imite pe Prințul Charles.

6. Sean Penn

Sean Penn a povestit în emisiunea lui Jimmy Fallon că audiția sa pentru rolul lui Jeff Spicoli din Fast Times at Ridgemont High nu a decurs așa cum se aștepta. Actorul și-a dat seama că nu este potrivit pentru rol, iar directorii de casting i-au spus să plece. Însă, în timp ce se îndrepta spre mașină, un membru din cadrul departamentului de casting a alergat după el și i-a zis să se întoarcă. Ceea ce a și făcut Sean Penn și a obținut rolul.

7. Chris Hemsworth

Chris Hemsworth a avut impresia că audiția lui pentru rolul din Thor a decurs excelent, până când a realizat că nu a primit un răspuns timp de luni de zile, ceea ce l-a făcut să-și pună semne de întrebare. Managerul lui a sunat departamentul de casting și a fost stabilită o întâlnire cu el. Actorul a primit rolul cu ajutorul mamei lui. „Am avut o audiție în Vancouver, în această cameră de hotel, cu mama citind rolul lui Anthony Hopkins.”

8. Miles Teller

Audiția lui Miles Teller pentru rolul lui Sutter din The Spectacular Now nu a fost un succes și le-a cerut directorilor de casting să mai încerce din nou. Nu au fost convinși și i-au spus că au ales pe altcineva. Ulterior, regizorul James Ponsoldt s-a alăturat filmului, iar acesta s-a întâlnit cu actorul și au vorbit despre proiect. Discuția s-a terminat cu obținerea rolului de către Miles Teller, fără a mai da o altă audiție.

9. Miley Cyrus

Miley Cyrus avea 11 ani când a dat audiție pentru prima dată pentru rolul principal din Hannah Montana. Directorii de casting au considerat că nu este suficient de matură pentru acest personaj: „Mi-au spus că sunt prea mică și prea tânără.” Actrița nu s-a lăsat doborâtă, iar după câteva luni, când rolul nu fusese obținut de altcineva, a fost rugată să dea din nou o audiție. Ultima ei încercare a fost cu noroc și a primit rolul.

10. Kate Winslet

James Cameron, regizorul filmului Titanic, nu era sigur că actrița Kate Winslet se potrivește pentru rolul lui Rose, chiar dacă felul în care s-a prezentat la audiție l-a cucerit. Cameron căuta o altă tipologie de femeie, dar, cu toate astea, Kate Winslet a fost insistentă și nu a acceptat un refuzat, iar dorința ei arzătoare de a o interpreta pe Rose l-a convins pe regizor.

