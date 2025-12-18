Alexia Eram, criticată după ce și-a comandat bradul de Crăciun gata decorat: „Uimitor”

Alexia Eram a reușit din nou să capteze atenția comunității online, de această dată cu decorul de Crăciun ales pentru locuința sa. Fiica Andreei Esca le-a arătat urmăritorilor bradul din acest an, pe care l-a prezentat drept „Bradul meu uimitor de anul acesta”, iar imaginile nu au trecut deloc neobservate.

Alexia Eram și-a prezentat bradul de Crăciun

Spre deosebire de anii anteriori, Alexia Eram nu s-a implicat direct în procesul de decorare. Bradul a fost livrat deja împodobit, fiind realizat de o agenție specializată în evenimente, un detaliu care a devenit rapid subiect de dezbatere. Rezultatul este unul spectaculos, cu un aer opulent și bine studiat, dominat de nuanțe de roșu, alb și auriu.

Decorul este bogat și elaborat: panglici lungi din material textil se desfășoară pe toată înălțimea bradului, printre globuri mari, ornamente aurii cu forme geometrice și accente cu iz vintage. Luminițele calde sunt plasate discret printre crengi, iar în vârf se află o stea aurie de dimensiuni generoase, care completează întregul ansamblu. Amplasat într-un colț luminos al livingului, lângă o fereastră mare, bradul creează un impact vizual puternic, efectul fiind amplificat de reflexia din geam. Totul amintește mai degrabă de un decor de revistă sau de vitrina unui magazin de sărbători decât de un brad clasic de familie.

Faptul că bradul a fost „gata făcut” a fost exact elementul care a împărțit internetul în două tabere. Dacă o parte dintre urmăritori au apreciat ideea unui decor spectaculos, realizat de profesioniști, alții au fost mult mai critici. Pe rețelele de socializare au apărut rapid comentarii acide, de la remarci ironice despre lipsa implicării personale, până la reacții dure legate de opulența decorului. Chiar și așa, un lucru e cert: bradul Alexiei Eram a reușit să atragă atenția și să genereze discuții, indiferent dacă a fost admirat sau contestat.

Dincolo de polemicile legate de Crăciun, Alexia Eram continuă să fie un nume puternic în online. Fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram și-a construit propria carieră în mediul digital, devenind una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România. La 25 de ani, Alexia este independentă financiar și câștigă sume consistente din colaborările și campaniile pe care le realizează.

Ce lecții a învățat Alexia Eram de la mama ei

Alexia Eram a împărtășit recent, în cadrul unei postări de pe Instagram, care sunt lecțiile și valorile pe care le-a învățat de la mama ei, Andreea Esca.

Alexia Eram a făcut o postare pe Instagram în care a dezvăluit motivul pentru care ea și fratele ei, Aris, o consideră pe mama lor, Andreea Esca, un model din mai multe privințe. Creatoarea de conținut a vorbit despre educația primită de la prezentatoarea TV și principiile aplicate în creșterea ei și a fratelui său.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.

Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol. Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune. Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Citește și:

Răzvan Fodor, confesiuni rare despre fiica lui, Diana, și dinamica din familia lor: „Relația tată-fiică trebuie să…’

Foto: Instagram

Newsletter zilnic Elle Intră în lumea ELLE pentru a afla cele mai noi știri.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro