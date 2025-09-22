Alexia Eram, sărut pasional cu partenerul ei. Ce mesaj emoționant public i-a transmis de ziua lui de naștere

Alexia Eram, fiica Andreei Esca, a făcut un pas important în viața ei personală, postând pentru prima dată pe Instagram imagini alături de iubitul ei, Tonghi, în timp ce se sărută clar. Într-o fotografie emoționantă, cei doi apar îmbrățișați și sărutându-se pasional, cu mesajul „Happy birthday A”, însoțit de un emoticon cu inimă roșie. Această postare marchează o nouă etapă în relația lor, evidențiind o legătură profundă și sinceră.

Alexia Eram, urare emoționantă pentru partenerul ei

Gestul Alexiei a fost însoțit de un mesaj similar din partea mamei sale, Andreea Esca, care i-a urat lui Tonghi „La mulți ani fericiți @tonghizeul”. Aceste urări publice arată și faptul că prezentatoarea de știri are o relație bună cu partenerul fiicei sale.

În imagini, Alexia și Tonghi se sărută și rând împreună, semn că relația lor merge tot mai bine. Fanii celor doi au reacționat cu entuziasm la această postare, exprimându-și bucuria și susținerea pentru cuplu.

Cum se simte acum creatoarea de conținut

După despărțirea foarte mediatizată de Mario Fresh, Alexia a preferat să își țină noua relație mai discretă, însă nu s-a ascuns niciodată.

Într-un interviu acordat Fanatik, aceasta a confirmat că se simte bine, dar fără să intre în detalii despre noua sa poveste de iubire.

„Pe plan personal sunt bine, nu mă vezi? Ți se pare că nu sunt bine?”, a spus ea zâmbind. ‘Sunt bine. În rest, am lansat brandul meu, acum câteva luni, acum mă concentrez să fie cât mai frumos. Să continui proiectele mele în social media și, cine știe, poate să avem și alte proiecte și internațional. Doamne ajută!”, a declarat ea.

Pe lângă viața personală, Alexia Eram se dedică proiectelor sale profesionale. Recent, și-a lansat propriul brand și își dorește să-și extindă activitatea și la nivel internațional. În ceea ce privește televiziunea, deocamdată nu are planuri în acest sens.

„Emisiuni momentan nu, am fost la America Express. La Survivor nu m-aș vedea, cred că m-aș plictisi atâtea luni și aș și muri de foame. Chiar șase luni nu e de mine. Ce fac, mănânc cocos încontinuu? Nu, nu”.

Ce a învățat Alexia de la mama ei

După ce și-a încheiat relația de lungă durată cu Mario Fresh, Alexia Eram pare mai pregătită ca niciodată să își deschidă inima din nou.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.

Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol. Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune. Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

