Alexia Eram a împlinit 25 de ani. Unde și-a sărbătorit ziua de naștere creatoarea de conținut

Alexia Eram a sărbătorit împlinirea vârstei de 25 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Alexia Eram
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Alexia Eram a împlinit 25 de ani pe 31 august. Creatoarea de conținut și-a sărbătorit ziua de naștere într-o vacanță și a dezvăluit mai multe imagini din această escapadă. 

Alexia Eram a împlinit 25 de ani

Alexia Eram a realizat o ședință foto specială cu ocazia împlinirii vârstei de 25 de ani. Creatoarea de conținut a ales să poarte un sutien și pantaloni scurți și a ținut în mână un tort aniversar. 

„La mulți ani mie!!!!25. Vă mulțumesc pentru toate urările! Vă iubesc!”.

De asemenea, Andreea Esca i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale de ziua ei de naștere.

„25. Și ai rămas la fel. Ai sunat când s-a crăpat de zi, să mă trezesc, pentru că: „e jour, nu e nuit”. Singura diferență, față de acum 20 de ani, e că nu mi-ai mai deschis ochii cu degetele. Te iubește mama cu tot, cu sufletul tău de om bun și cu energia ta de rachetă! La mulți ani”, a scris Andreea Esca.

Creatoarea de conținut a ales ca le ziua ei de naștere să plece într-o vacanță în Mykonos.

Ce lecții a învățat Alexia Eram de la mama ei

Alexia Eram a împărtășit recent, în cadrul unei postări de pe Instagram, care sunt lecțiile și valorile pe care le-a învățat de la mama ei, Andreea Esca. 

Alexia Eram a făcut o postare pe Instagram în care a dezvăluit motivul pentru care ea și fratele ei, Aris, o consideră pe mama lor, Andreea Esca, un model din mai multe privințe. Creatoarea de conținut a vorbit despre educația primită de la prezentatoarea TV și principiile aplicate în creșterea ei și a fratelui său.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.
Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol. Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune. Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram. 

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

„După această emisiune, practic, nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu cineva care să mă felicite pentru copii. Cred că asta este cea mai mare satisfacție pentru niște părinți, mai ales că ei sunt niște copii care au plecat cu dezavantajul unor idei preconcepute. E normal, poate că și noi, la rândul nostru, gândim despre copiii nu știu cui că ar fi în vreun fel sau în altul, fără să știm adevărul. Cred că pentru ei a fost o oportunitate bună de a arăta lumii cine sunt și, mai ales, în niște condiții de criză, când oamenii reacționează foarte diferit. Cred că educația este foarte importantă, cred că dragostea pe care le-o arăți copiilor este foarte importantă și revin la ceea ce bănuiesc eu că este important în educația unor copii – să existe limite pe care să nu le întreacă, să existe nu, să existe explicații referitoare la felul în care trebuie să-i respecte pe cei din jur, să respecte munca, să respecte societatea în care trăiesc”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!

Citește și:
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Tractoare de Legenda Abonament - Tractoare de Legenda 54.8 RON Cumpără acum
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) LANZ BULLDOG D 7506A Germania - Editia 2 (Tractoare de legenda) 39.9 RON Cumpără acum
UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) UTB-650 Romania - Editia 1 (Tractoare de legenda) 14.9 RON Cumpără acum
Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) Frozen - Ediția nr. 2 (Romanele Disney) 24.9 RON Cumpără acum
Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) Frumoasa si Bestia - Ediția nr. 1 (Romanele Disney) 9.9 RON Cumpără acum
Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) Cuart roz - Ediția nr.2 (Descoperă Mineralele Pământului) 14.99 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula Iubirii. Ce dezvăluire neașteptată a făcut despre partenerul ei, înainte de finala emisiunii
People
Ella Vișan a încălcat regulamentul de la Insula Iubirii. Ce dezvăluire neașteptată a făcut despre partenerul ei, înainte de finala emisiunii
Regina Camilla, mărturii tulburătoare despre o tentativă de agresiune sexuală trăită în adolescență
People
Regina Camilla, mărturii tulburătoare despre o tentativă de agresiune sexuală trăită în adolescență
Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit. Vedeta formează un cuplu alături de un bărbat celebru
People
Flavia Mihășan, primele declarații despre noul ei iubit. Vedeta formează un cuplu alături de un bărbat celebru
Cristina Scarlevschi, ispită la "Insula Iubirii", s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Maia Sandu: "Astăzi am avut onoarea"
People
Cristina Scarlevschi, ispită la "Insula Iubirii", s-a întâlnit cu Nicușor Dan și Maia Sandu: "Astăzi am avut onoarea"
Olivia Steer, gest surprinzător înainte să se afle de presupusul divorț de Andi Moisescu. Ce decizie a luat prezentatorul după despărțire
People
Olivia Steer, gest surprinzător înainte să se afle de presupusul divorț de Andi Moisescu. Ce decizie a luat prezentatorul după despărțire
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel din New York. Ce i-au furat hoții: "Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală"
People
Sorana Cîrstea, jefuită în camera de hotel din New York. Ce i-au furat hoții: "Nu are NICIO valoare materială, doar sentimentală"
Libertatea
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Ce a nemulțumit-o pe Gabriela Cristea la micul dejun din America: „Să-mi scuzați exprimarea, dar pare spălătură de ciorapi”
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Mihaela Rădulescu a venit în România. Evenimentul la care a participat în memoria lui Felix Baumgartner: „Sunt aici”
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Cine este iubitul Flaviei Mihășan, la aproape un an de la divorțul de tatăl copiilor ei. Vedeta a confirmat relația cu unul dintre cei mai apreciați comedianți
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Cu ce te imbraci toamna aceasta la birou
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Mihaela Rădulescu s-a întors în România, în mare secret. Cum a fost surprinsă, la o lună de la decesul iubitului său
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce studii are Marian Grozavu de la Insula Iubirii 2025, de fapt. S-a pregătit pentru un domeniu complet diferit
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Ce părere au avut părinții lui Teo Costache despre participarea lui la Insula Iubirii. Ce a zis ispita despre scenele cu Ella
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Dan Bittman și-a donat întreaga avere! Totul despre decizia radicală și cine e beneficiarul surpriză
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Cuplul momentului în România!! Flavia Mihășan are o nouă relație, la un an de la divorț. Vedeta se iubește cu un bărbat celebru din showbiz!!
Wow, ce nuntă!! Vedeta noastră s-a măritat și a făcut două petreceri ca-n povești! Avem imaginile! 3 zile și 3 nopți s-a cântat și s-a dansat! Foto
Wow, ce nuntă!! Vedeta noastră s-a măritat și a făcut două petreceri ca-n povești! Avem imaginile! 3 zile și 3 nopți s-a cântat și s-a dansat! Foto
catine.ro
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din people
Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting
Cum poți participa ca ispită sau concurent la Insula iubirii. Ce condiții trebuie să îndeplinească cei care se înscriu la casting
People

Emisiunea Insula Iubirii se bucură de un succes imens, iar numărul celor care vor să participe, fie ca ispite, fie din postura de cuplu, crește constant.

+ Mai multe
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
People

Otilia s-a căsătorit cu Bekir Ali, după ce în luna octombrie a anului 2023 a avut loc cununia lor civilă.

+ Mai multe
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului
Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului
People

Mai multe premiere au avut loc peste weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Iată cele mai spectaculoase ținute.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC