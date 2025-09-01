Alexia Eram a împlinit 25 de ani. Unde și-a sărbătorit ziua de naștere creatoarea de conținut

Alexia Eram a împlinit 25 de ani pe 31 august. Creatoarea de conținut și-a sărbătorit ziua de naștere într-o vacanță și a dezvăluit mai multe imagini din această escapadă.

Alexia Eram a împlinit 25 de ani

Alexia Eram a realizat o ședință foto specială cu ocazia împlinirii vârstei de 25 de ani. Creatoarea de conținut a ales să poarte un sutien și pantaloni scurți și a ținut în mână un tort aniversar.

„La mulți ani mie!!!!25. Vă mulțumesc pentru toate urările! Vă iubesc!”.

De asemenea, Andreea Esca i-a transmis un mesaj emoționant fiicei sale de ziua ei de naștere.

„25. Și ai rămas la fel. Ai sunat când s-a crăpat de zi, să mă trezesc, pentru că: „e jour, nu e nuit”. Singura diferență, față de acum 20 de ani, e că nu mi-ai mai deschis ochii cu degetele. Te iubește mama cu tot, cu sufletul tău de om bun și cu energia ta de rachetă! La mulți ani”, a scris Andreea Esca.

Creatoarea de conținut a ales ca le ziua ei de naștere să plece într-o vacanță în Mykonos.

Ce lecții a învățat Alexia Eram de la mama ei

Alexia Eram a împărtășit recent, în cadrul unei postări de pe Instagram, care sunt lecțiile și valorile pe care le-a învățat de la mama ei, Andreea Esca.

Alexia Eram a făcut o postare pe Instagram în care a dezvăluit motivul pentru care ea și fratele ei, Aris, o consideră pe mama lor, Andreea Esca, un model din mai multe privințe. Creatoarea de conținut a vorbit despre educația primită de la prezentatoarea TV și principiile aplicate în creșterea ei și a fratelui său.

„Mama a fost și este un model pentru noi din toate punctele de vedere…și nu numai pentru noi.

Ce ne impresionează cel mai mult la ea este pozitivitatea cu care tratează fiecare zi și fiecare obstacol. Încă de când eram mici, spunea constant: ‘Atunci când nu mai poți, mai poți puțin și așa am învățat să ne dorim constant să fim cea mai bună versiune a noastră și să lucrăm la asta cu pasiune. Mama, tu câtă pasiune ai primit la naștere de reușești să le faci pe toate în același timp?”, a scris Alexia Eram.

Alexia și Aris Eram au format o echipă pe cinste în sezonul șase America Express. Cei doi s-au făcut plăcuți telespectatorilor, care i-au susținut pe tot parcursul show-ului de la Antena 1. În cadrul unui interviu, Andreea Esca a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre participarea celor doi copii ai ei în emisiunea America Express.

„După această emisiune, practic, nu există zi în care să nu mă întâlnesc cu cineva care să mă felicite pentru copii. Cred că asta este cea mai mare satisfacție pentru niște părinți, mai ales că ei sunt niște copii care au plecat cu dezavantajul unor idei preconcepute. E normal, poate că și noi, la rândul nostru, gândim despre copiii nu știu cui că ar fi în vreun fel sau în altul, fără să știm adevărul. Cred că pentru ei a fost o oportunitate bună de a arăta lumii cine sunt și, mai ales, în niște condiții de criză, când oamenii reacționează foarte diferit. Cred că educația este foarte importantă, cred că dragostea pe care le-o arăți copiilor este foarte importantă și revin la ceea ce bănuiesc eu că este important în educația unor copii – să existe limite pe care să nu le întreacă, să existe nu, să existe explicații referitoare la felul în care trebuie să-i respecte pe cei din jur, să respecte munca, să respecte societatea în care trăiesc”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!

Foto: Instagram

