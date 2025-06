Andreea Esca, detalii inedite despre relația cu soțul ei, Alexandre Eram, și deciziile din familie: „O să-și dea seama”

Andreea Esca, una dintre cele mai cunoscute figuri ale televiziunii din România, vorbește deschis despre viața de familie și despre modul în care ea și soțul său, Alexandre Eram, au reușit să formeze un parteneriat solid nu doar ca soți, ci și ca părinți. Într-un interviu recent, prezentatoarea a subliniat cât de important este ca deciziile legate de copii să fie luate în echipă.

Andreea Esca a vorbit despre modul în care ea și soțul său, Alexandre Eram, gestionează împreună responsabilitățile parentale. Vedeta consideră că armonia în cuplu este esențială atunci când vine vorba despre creșterea copiilor, iar acest lucru se reflectă în faptul că, de fiecare dată, deciziile importante sunt luate împreună, în calitate de parteneri egali.

Formând un cuplu de peste două decenii, Andreea și Alexandre au reușit să-și păstreze căsnicia solidă, chiar dacă provin din medii culturale diferite. Cei doi s-au cunoscut la finalul anilor 90 și, în ciuda contrastelor dintre universurile lor, au construit o relație durabilă și un model familial de admirat.

Împreună au doi copii deja adulți – Alexia, de 24 de ani, și Aris, în vârstă de 21 de ani. Cei doi frați s-au remarcat ca o echipă carismatică în competiția Asia Express, unde au cucerit publicul prin naturalețea și complicitatea lor. Potrivit mamei lor, relația frumoasă pe care o au și maturitatea de care dau dovadă sunt rezultatul unei educații bazate pe coerență și colaborare între părinți.

„Cred că amândoi am vorbit și am fost pe aceeași lungime de undă. E și ăsta un lucru important – să fie părinții uniți atunci când iau niște decizii referitor la copii. Altfel, știm foarte bine, copiii sunt niște șantajiști. Toți suntem, așa ne naștem. Cred că e important să îi ținem între niște limite clare dacă vrem să aibă un parcurs bun în viață”, a declarat Andreea Esca pentru VIVA!.

Andreea Esca îi încurajează pe părinții de adolescenți să nu ezite în a stabili limite clare, chiar dacă asta i-ar putea face să pară mai puțin „cool”. Vedeta de la Pro TV este de părere că, pe termen lung, acest stil de educație va avea efecte pozitive asupra dezvoltării tinerilor.

Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Andreea Esca a fost întrebată dacă ia în calcul renunțarea la postul de prezentatoare de știri, ea fiind unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a povestit știrista pentru Unica.ro.