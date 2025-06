Andreea Esca, apariție inedită la reuniunea de 35 de ani cu colegii de liceu. Ce ținută atipică a purtat prezentatoarea PRO TV

Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

La 35 de ani de la absolvirea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr” din București, Andreea Esca s-a reîntâlnit cu colegii și profesorii. Prezentatoarea PRO TV a atras toate privirile în special ținutei pe care a purtat-o cu această ocazie, ea optând pentru un look inspirat de uniforma pe care a purtat-o în liceu.

Andreea Esca a ales pentru acestă ocazie o ținută care amintea de uniforma din liceu: o rochie bleumarin, cămașă albastră, părul prins în coadă și o bentiță albă, la fel cum obișnuia să se îmbrace în anii ’80.

Evenimentul a fost unul special nu doar pentru Andreea Esca, ci și pentru conducerea liceului, care a întâmpinat-o cu brațele deschise. Pe holurile instituției au fost expuse imagini cu prezentatoarea de știri din diverse etape ale carierei sale, dar și un mesaj scris chiar de ea, dedicat profesorilor și actualilor elevi ai Colegiului „Gheorghe Lazăr”.

Prezentatoarea a dezvăluit imaginile pe conturile ei de socializare, transmițând și un mesaj emoționant.

„35 de ani. De la terminarea acestui liceu de poveste! O bucurie să îmi revăd colegii! Revin cu poze mai poze. Deocamdată ce am găsit prin telefon”, a scris ea în descrierea fotografiilor.

Andreea Esca se poate mândri cu o carieră în televiziune de invidiat, având o experiență de peste 30 de ani. Ba mai mult, vedeta de la PRO TV este implicată în numeroase proiecte, iar de-a lungul timpului a avut o expunere constantă în spațiul public.

Andreea Esca a fost întrebată dacă ia în calcul renunțarea la postul de prezentatoare de știri, ea fiind unul dintre cei mai apreciați oameni de televiziune din România.

„Pentru că în acest an împlinesc 30 de ani de Pro TV, pentru că de televiziune mai am încă vreo doi și ceva înainte, nu pot decât să fiu extrem de fericită și să-ți spun sincer, nu-mi vine să cred că se întâmplă asta. Nu m-am gândit să mă retrag din televiziune, m-am gândit la varianta că poate, la un moment dat, am să fac și altceva în televiziune, un alt tip, poate, de emisiune, de format. Dar deocamdată este un mediu în care mă simt foarte bine, la care mă pricep și cred că fiecare ar trebui să facă în viață ceea ce se pricepe”, a povestit știrista pentru Unica.ro.