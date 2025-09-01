Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului

Mai multe premiere au avut loc peste weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025. Iată cele mai spectaculoase ținute.

Homepage  / People / Star Style
  . Actualizat 01.09.2025, 09:14,  de  Andreea Ilie
Cate Blanchett, ținută Maison Margiela
VEZI FOTO
POZA 1 / 23

Festivalul de film de la Veneția 2025, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase ale lumii, continuă în același ritm cu care ne-a obișnuit, cu o mulțime de staruri descinzând pe covorul roșu al premierelor, dar și la felurite petreceri care au cucerit laguna. Și chiar dacă filmele ar trebui să fie în centrul atenției, e clar pentru toată lumea că nu doar despre ele este vorba. Este, de altfel, modul în care funcționează industria, realizând acest perpetuu troc între atenția acordată ținutelor celebrităților de mare calibru și felul în care acestea reușesc să o canalizeze către rezultatele muncii lor.

Ultimele zile au fost aglomerate la Veneția, cu o mulțime de staruri descinzând în oraș – printre cele mai notabile și urmărite apariții au fost, cu siguranță, cele ale actrițelor Julia Roberts și Cate Blanchett.

Mădălina Ghenea, o prezență constantă la acest festival, nu a dezamăgit nici acum cu ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o la gala amFAR. Memorabilă este și apariția Georginei Rodriguez, care și-a etalat inelul de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo.

Cristian Mungiu, parte din juriul de la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Regizorul român Cristian Mungiu este implicat în cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, organizată de La Biennale di Venezia în perioada 27 august – 6 septembrie 2025. Unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase evenimente de acest fel din lume, festivalul dorește să crească gradul de conștientizare și să promoveze cinematografia internațională ca artă, divertisment și ca industrie.

Festivalul de la Veneția de anul acesta include, pe lângă competiția oficială, mai multe secțiuni. O serie de filme vor fi prezentate în premieră în afara competiției, dar și în secțiunile Orizzonti, Venezia Spotlight, Biennale College Cinema, Venice Classics și Venice Immersive. Totodată, festivalul include și secțiunile autonome Settimana Internazionale della Critica și Giornate degli Autori.

Există 5 jurii la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția: Venezia 82, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, Venice Immersive și Venice Classics. Juriul competiției oficiale este condus anul acesta de regizorul american Alexander Payne, căruia i se alătură Cristian Mungiu, regizorul francez Stéphane Brizé, regizoarea italiană Maura Delpero, producătorul și realizatorul de film iranian Mohammad Rasoulof, actrița braziliană Fernanda Torres, precum și actrița chineză Zhao Tao.

Premiile oficiale decise de juriul din care face parte și Cristian Mungiu vor fi decernate sâmbătă, 6 septembrie 2025, în cadrul ceremoniei de premiere. Anul acesta, Festivalul de la Veneția va acorda un Leu de Aur onorific actriței Kim Novak, și de asemenea regizorul Werner Herzog va fi recompensat pentru întreaga carieră.

Festivalul de Film de la Veneția 2025 a fost deschis de Paolo Sorrentino, cu filmul La Grazia, cel de-al 12-lea lungmetraj al său. Sorrentino a câștigat premii la Veneția în patru rânduri pentru munca sa. În competiția jurizată și de românul Cristian Mungiu s-au înscris filmele The Wizard of Kremlin de Olivier Assayas; Jay Kelly de Noah Baumbach; The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania – despre fetița ucisă dramatic de armata israeliană; A House of Dynamite de Kathryn Bigelow; The Sun Rises on Us All de Cai Shangjun; mult anticipatul Frankenstein al lui Guillermo del Toro; Elisa de Leonardo Di Costanzo; At Work de Valérie Donzelli; Silent Friend de Ildikó Enyedi; The Testament of Ann Lee de Mona Fastvold; Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch; Bugonia de Yorgos Lanthimos; Duse de Pietro Marcello; Un film fatto per bene de Franco Maresco; Orphan de László Nemes; The Stranger de François Ozon; No Other Choice de Park Chan-wook; Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi; The Smashing Machine de Benny Safdie și Girl de Shu Qi.

Citește și:
E încă viață în bibliotecile rurale

Foto: Profimedia, PR

Cele mai vândute colecții!
Abonament - Romane Disney Abonament - Romane Disney 34.8 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
People
Otilia s-a căsătorit! Primele imagini de la nunta artistei cu Bekir Ali
Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: "Am ajuns să mănânc doar ton și castravete"
People
Orlando Bloom, transformare extremă pentru noul său rol. Ce sacrificii a făcut actorul: "Am ajuns să mănânc doar ton și castravete"
Fiica Ramonei Păuleanu a aniversat primul an de viață. Cum arată tortul micuței Lara
People
Fiica Ramonei Păuleanu a aniversat primul an de viață. Cum arată tortul micuței Lara
Gabriela Prisăcariu răspunde zvonurilor legate de presupusa despărțire de Dani Oțil. Ce mesaj le-a transmis fanilor
People
Gabriela Prisăcariu răspunde zvonurilor legate de presupusa despărțire de Dani Oțil. Ce mesaj le-a transmis fanilor
Andreea Esca a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit vedeta alături de familie și prieteni în vacanță
People
Andreea Esca a împlinit 53 de ani. Cum a sărbătorit vedeta alături de familie și prieteni în vacanță
Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că a suferit după separare: "A fost o perioadă mai dificilă"
People
Ionuț Rusu, declarații despre despărțirea de Viviana Sposub. Actorul a recunoscut că a suferit după separare: "A fost o perioadă mai dificilă"
Libertatea
Imagini emoționante cu Irinel Columbeanu și fiica Irina. Tânăra și-a adus aminte de copilărie: „Timpul zboară”
Imagini emoționante cu Irinel Columbeanu și fiica Irina. Tânăra și-a adus aminte de copilărie: „Timpul zboară”
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Derapajul manelistului Tzancă Uraganu într-un podcast: „O palmă, două, un picior mai dai la o femeie”. Mai multe plângeri au fost făcute la CNA
Apariția Alexiei Eram, de ziua ei de naștere: „La mulți ani mie”. Mesajul pe care Andreea Esca i l-a trimis fiicei sale
Apariția Alexiei Eram, de ziua ei de naștere: „La mulți ani mie”. Mesajul pe care Andreea Esca i l-a trimis fiicei sale
Pamela Anderson și Liam Neeson ar avea o relație reală. Au fost acuzați că apropierea lor e o strategie de marketing pentru filmul „The Naked Gun”
Pamela Anderson și Liam Neeson ar avea o relație reală. Au fost acuzați că apropierea lor e o strategie de marketing pentru filmul „The Naked Gun”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Fertilizarea in vitro – miracole, știință și șanse reale
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Află ce tendințe se conturează în piața imobiliară
Află ce tendințe se conturează în piața imobiliară
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Otilia Bilionera, nuntă grandioasă cu soțul ei turc. Cum a arătat artista în rochie de mireasă. Apariția ei diafană a uluit
Otilia Bilionera, nuntă grandioasă cu soțul ei turc. Cum a arătat artista în rochie de mireasă. Apariția ei diafană a uluit
Carmen Negoiță, fotografia nud care a atras atenția internauților. Cum s-a pozat în vacanță
Carmen Negoiță, fotografia nud care a atras atenția internauților. Cum s-a pozat în vacanță
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Președintele Nicușor Dan, întâlnire surpriză la Chișinău cu ispita feminină de la Insula Iubirii sezonul 9! Cum s-au fotografiat
Unica.ro
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Ce blugi se poartă în toamna 2025. Trendul a luat deja amploare în rândul vedetelor și îl vei vedea peste tot în magazine, în viitorul apropiat
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
Secretele de la Insula Iubirii ies la iveală unul după altul! Incredibil ce s-a aflat acum despre Narcis Bujor, ispita masculină din acest sezon!! „Să spun sincer, mă așteptam” Wooow!
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
La 47 de ani, Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi. „Ne-am luat și jucării noi”. Cum a reacționat Cătălin Măruță când a auzit
La 47 de ani, Ioana Ginghină a mărturisit că face dragoste de trei ori pe zi. „Ne-am luat și jucării noi”. Cum a reacționat Cătălin Măruță când a auzit
catine.ro
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Cum poți să cureți corect orice tip de blat de bucătărie. Metode eficiente și trucuri utile
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Sosul de paste bogat în proteine. Bucătarii italieni spun că este simplu și ușor de preparat
Mai multe din people
Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daliana Răducan de ziua ei de naștere: "Ne-am căutat mult"
Răzvan Simion, mesaj emoționant pentru Daliana Răducan de ziua ei de naștere: "Ne-am căutat mult"
People

Daliana Răducan a împlinit 35 de ani, iar soțul ei, Răzvan Simion, i-a făcut o urare emoționantă.

+ Mai multe
Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Ce regim alimentar a urmat prezentatoarea PRO TV: "Se vede diferența"
Gina Pistol a slăbit 8 kilograme. Ce regim alimentar a urmat prezentatoarea PRO TV: "Se vede diferența"
People

Gina Pistol a dezvăluit secretul siluetei sale.

+ Mai multe
Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: "Sunt foarte fericit că..."
Alex Velea, decizie neașteptată pe plan profesional. Ce a anunțat artistul: "Sunt foarte fericit că..."
People

Anunțul neașteptat cu care Alex Velea și-a surprins fanii.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC