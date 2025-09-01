Weekend la Festivalul de Film de la Veneția 2025: cine a dominat covorul roșu al festivalului

Festivalul de film de la Veneția 2025, unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase ale lumii, continuă în același ritm cu care ne-a obișnuit, cu o mulțime de staruri descinzând pe covorul roșu al premierelor, dar și la felurite petreceri care au cucerit laguna. Și chiar dacă filmele ar trebui să fie în centrul atenției, e clar pentru toată lumea că nu doar despre ele este vorba. Este, de altfel, modul în care funcționează industria, realizând acest perpetuu troc între atenția acordată ținutelor celebrităților de mare calibru și felul în care acestea reușesc să o canalizeze către rezultatele muncii lor.

Ultimele zile au fost aglomerate la Veneția, cu o mulțime de staruri descinzând în oraș – printre cele mai notabile și urmărite apariții au fost, cu siguranță, cele ale actrițelor Julia Roberts și Cate Blanchett.

Mădălina Ghenea, o prezență constantă la acest festival, nu a dezamăgit nici acum cu ținuta spectaculoasă pe care a purtat-o la gala amFAR. Memorabilă este și apariția Georginei Rodriguez, care și-a etalat inelul de logodnă primit de la Cristiano Ronaldo.

Cristian Mungiu, parte din juriul de la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Regizorul român Cristian Mungiu este implicat în cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția, organizată de La Biennale di Venezia în perioada 27 august – 6 septembrie 2025. Unul dintre cele mai vechi și mai prestigioase evenimente de acest fel din lume, festivalul dorește să crească gradul de conștientizare și să promoveze cinematografia internațională ca artă, divertisment și ca industrie.

Festivalul de la Veneția de anul acesta include, pe lângă competiția oficială, mai multe secțiuni. O serie de filme vor fi prezentate în premieră în afara competiției, dar și în secțiunile Orizzonti, Venezia Spotlight, Biennale College Cinema, Venice Classics și Venice Immersive. Totodată, festivalul include și secțiunile autonome Settimana Internazionale della Critica și Giornate degli Autori.

Există 5 jurii la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția: Venezia 82, Orizzonti, Premio Venezia Opera Prima Luigi De Laurentiis, Venice Immersive și Venice Classics. Juriul competiției oficiale este condus anul acesta de regizorul american Alexander Payne, căruia i se alătură Cristian Mungiu, regizorul francez Stéphane Brizé, regizoarea italiană Maura Delpero, producătorul și realizatorul de film iranian Mohammad Rasoulof, actrița braziliană Fernanda Torres, precum și actrița chineză Zhao Tao.

Premiile oficiale decise de juriul din care face parte și Cristian Mungiu vor fi decernate sâmbătă, 6 septembrie 2025, în cadrul ceremoniei de premiere. Anul acesta, Festivalul de la Veneția va acorda un Leu de Aur onorific actriței Kim Novak, și de asemenea regizorul Werner Herzog va fi recompensat pentru întreaga carieră.

Festivalul de Film de la Veneția 2025 a fost deschis de Paolo Sorrentino, cu filmul La Grazia, cel de-al 12-lea lungmetraj al său. Sorrentino a câștigat premii la Veneția în patru rânduri pentru munca sa. În competiția jurizată și de românul Cristian Mungiu s-au înscris filmele The Wizard of Kremlin de Olivier Assayas; Jay Kelly de Noah Baumbach; The Voice of Hind Rajab de Kaouther Ben Hania – despre fetița ucisă dramatic de armata israeliană; A House of Dynamite de Kathryn Bigelow; The Sun Rises on Us All de Cai Shangjun; mult anticipatul Frankenstein al lui Guillermo del Toro; Elisa de Leonardo Di Costanzo; At Work de Valérie Donzelli; Silent Friend de Ildikó Enyedi; The Testament of Ann Lee de Mona Fastvold; Father Mother Sister Brother de Jim Jarmusch; Bugonia de Yorgos Lanthimos; Duse de Pietro Marcello; Un film fatto per bene de Franco Maresco; Orphan de László Nemes; The Stranger de François Ozon; No Other Choice de Park Chan-wook; Sotto le nuvole de Gianfranco Rosi; The Smashing Machine de Benny Safdie și Girl de Shu Qi.

