Mesajul transmis de Mădălina Ghenea de ziua ei de naștere. Actrița a împlinit 38 de ani

Mădălina Ghenea a sărbătorit împlinirea vârstei de 38 de ani.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
1. Mădălina Ghenea
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

Pe 8 august 2025, Mădălina Ghenea a împlinit 38 de ani. Cu această ocazie, actrița a transmis un mesaj special și a împărtășit o serie de imagini care au atras atenția. 

Mădălina Ghenea a împlinit 38 de ani

Chiar cu o zi înainte de aniversarea ei, Mădălina Ghenea a postat pe Instagram un mesaj în care recunoaște faptul că uită datele în care uită datele de naștere ale tuturor. 

„Alertă de ziua de naștere. Dacă ai uitat că mâine e ziua mea de naștere… blochează-mă acum și scutește-ne pe amândoi de dramă. Spune fata care uită ziua de naștere a tuturor, încurcă zodiile și tot întreabă „stai, câți ani împlinesc din nou?”, a scris Mădălina Ghenea pe Instagram. 

Mădălina Ghenea, dezvăluiri despre carieră

În cadrul unui interviu acordat acum ceva timp, Mădălina Ghenea a vorbit deschis despre cariera sa.

„Au trecut 23 de ani, dar eu am același entuziasm să lucrez și mă bucur. De fiecare dată simt că este o binecuvântare, simt că sunt norocoasă, asta am spus mereu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cu siguranță este o meserie care câteodată, normal, este și complicată, sunt multe sacrificii. Am început foarte devreme, la 14 ani, este mult prea devreme, cred eu. Am același entuziasm ca acum 23 de ani”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Antena Stars, potrivit Spynews.

Mădălina Ghenea a oferit detalii inedite și despre familia sa, la care se gândește tot timpul, iar de cele mai multe ori resimte dorul de casă. Cu toate acestea, actrița este foarte recunoscătoare pentru tot ce i se întâmplă.

„Îmi este dor mereu de familie. Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea, și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb. Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera și timpul care, de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia. Eu sunt și mamă și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu pentru că este un proiect, cu siguranță”, a adăugat Mădălina Ghenea pentru sursa citată.

Mădălina Ghenea, succes pe plan internațional

Mădălina Ghenea s-a remarcat pe plan internațional în Youth, în regia lui Paolo Sorrentino, având un rol cheie în film, al unei femei care deține informații esențiale pentru ancheta poliției. A jucat și în pelicula Urma, în regia lui Dorian Boguță, fiind primul rol într-un film românesc.

Mădălina Ghenea a bifat până acum nenumărate reușite în plan profesional. După apariția în House of Gucci, megaproducția lui Ridley Scott, în care a jucat alături de nume faimoase de la Hollywood, printre careLady Gaga, Adam Driver, Salma Hayek și Al Pacino, actrița a acceptat o altă provocare. Vedeta a avut oportunitatea de a juca în Deep Fear, un film în regia lui Marcus Adams, alături de Ed Westwick, cunoscut mai ales pentru rolul său, Chuck Bass, din celebrul serial Gossip Girl.

Pe lângă cariera în actorie, Mădălina Ghenea a pozat de-a lungul anilor pentru unele dintre brandurile de succes în plan internațional. Vedeta este prezentă constant la tot felul de evenimente și gale importante ale industriei și a avut ocazia, prin prisma meseriei, să întâlnească unele dintre cele mai apreciate celebrități de la Hollywood. Actrița are o fiică, pe nume Charlotte, din relația cu fostul ei partener de viață, Matei Stratan.

Citește și:
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1

Foto Instagram, Hepta

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin de lux din Istanbul. Cum a reacționat artista
People
Jennifer Lopez, refuzată la intrarea într-un magazin de lux din Istanbul. Cum a reacționat artista
Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri: "Voi anunța la momentul potrivit"
People
Tily Niculae, declarații neașteptate despre căsnicia cu soțul ei. Actrița și-a pus fanii pe gânduri: "Voi anunța la momentul potrivit"
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi
People
Jurații Chefi la cuțite vor găti la Festivalul Summer Well. Ce surprize culinare au pregătit cei patru chefi
Problemele cu care se confruntă Larisa Iordache la 6 luni de când a devenit mamă. Ce a mărturisit fosta gimnastă: "Asta ne obosește mai tare"
People
Problemele cu care se confruntă Larisa Iordache la 6 luni de când a devenit mamă. Ce a mărturisit fosta gimnastă: "Asta ne obosește mai tare"
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: "Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou..."
People
Ella Vișan de la Insula Iubirii, mesaj de regret după difuzarea imaginilor cu ea și ispita Teo: "Îmi asum că am fost văzută așa. Și da, îmi cer scuze din nou..."
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1
People
Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1
Libertatea
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Ce a pățit Mihai Trăistariu cu o turistă care s-a cazat în unul dintre apartamentele lui de la mare: „Am poza ei, dacă-mi pun mintea, o dau la poliție!”
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 9 - 15 august 2025. Lună Plină în Vărsător
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 9 - 15 august 2025. Lună Plină în Vărsător
Ce s-a întâmplat cu Florin Dumitrescu în vacanță: „Sunt într-o situație disperată, apelez la voi! Am nevoie de ajutor, deja îmi e rușine”
Ce s-a întâmplat cu Florin Dumitrescu în vacanță: „Sunt într-o situație disperată, apelez la voi! Am nevoie de ajutor, deja îmi e rușine”
Jennifer Lopez, împiedicată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a făcut față situației jenante
Jennifer Lopez, împiedicată să intre într-un magazin Chanel din Istanbul. Cum a făcut față situației jenante
Ego.ro
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Iubita din umbră a campionului: Cine este Taisia?!?
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Cătălin Bordea, reacție total neașteptată! Ce a spus după ce Livia și Spike s-au despărțit
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Ținute cool & produse esențiale de makeup
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Când începe Asia Express Drumul Eroilor! Marea premieră va avea loc duminică, 7 septembrie, de la ora 20:00
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00
Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei. Premiera: sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Cum se înțelege Ștefania, iubita lui Andrei Ștefănescu, cu fiul acestuia. Ce a povestit artistul: „Nu am forțat-o să îl cunoască”
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Dezvăluirile unui fost șofer. Ion Iliescu a vrut să înfieze copiii orfani ai unui ambasador mort într-un accident. De ce nu s-a finalizat adopția
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
„Cine l-a făcut habar nu avea ce face”. Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită? Ce spune un medic estetician despre soția lui Călin Georgescu și noul ei look
„Cine l-a făcut habar nu avea ce face”. Cristela Georgescu, intervenție estetică nereușită? Ce spune un medic estetician despre soția lui Călin Georgescu și noul ei look
catine.ro
Cele mai respectate zodii, potrivit astrologilor. Vezi dacă te numeri printre ele
Cele mai respectate zodii, potrivit astrologilor. Vezi dacă te numeri printre ele
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 9 august 2025. Gemenii își iau o vacanță prelungită. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Cafeaua te deshidratează sau nu? Ce spun specialiștii despre consumul de cafea
Sami Sheen a fost abordată de mai mulți bărbați în timpul unei ieșiri cu prietenii. Cum a reacționat fiica lui Denise Richards în fața pericolului
Sami Sheen a fost abordată de mai mulți bărbați în timpul unei ieșiri cu prietenii. Cum a reacționat fiica lui Denise Richards în fața pericolului
Mai multe din people
Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Ce anunțase artista cu doar o zi înainte
Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, a murit la 48 de ani. Ce anunțase artista cu doar o zi înainte
People

Fostul soț al lui Kelly Clarkson, Brandon Blackstock, a murit după trei ani de luptă cu cancerul.

+ Mai multe
Jennifer Aniston are o nouă relație. Detalii despre iubitul actriței
Jennifer Aniston are o nouă relație. Detalii despre iubitul actriței
People

După divorțul de Justin Theroux, Jennifer Aniston pare pregătită să își refacă viața amoroasă.

+ Mai multe
Sunday Rose, fiica lui Nicole Kidman, apariție inedită pe coperta unei reviste de modă. Cum arată acum adolescenta
Sunday Rose, fiica lui Nicole Kidman, apariție inedită pe coperta unei reviste de modă. Cum arată acum adolescenta
People

La doar 17 ani, Sunday Rose devine un nume tot mai prezent în industria modei.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC