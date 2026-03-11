Zodiile pentru care nu funcționează deloc relațiile la distanță

Aceste zodii se luptă să păstreze vie o relație la distanță.

Pentru următoarele zodii, o relație la distanță nu este una de viitor, pentru că frecvent se simt singure, nu au încredere în totalitate în persoana pe care o iubesc, trăiesc cu teama că vor fi înșelate și resimt într-un mod profund lipsa afecțiunii și a intimității. Chiar dacă au ales să se implice într-un astfel de angajament, realizează că pentru ele nu funcționează și că atât distanța fizică, precum și cea emoțională le creează frustrări și suferință. 

Rac

Pentru nativii Rac, distanța adâncește și mai mult provocările unei povești de iubire. Dacă la început au siguranța că pot trece peste toate împedimentele posibile, cu trecerea timpului își pierd entuziasmul și realizează că au nevoie de o interacțiune bazată pe încredere, intimitate, fidelitate și crearea unei rutine sănătoase de cuplu. Cu toate astea, le este teamă de singurătate și încă mai rămân în acea relație, chiar dacă simt că este sortită eșecului.

Fecioară

Într-o relație la distanță, Fecioarele sunt singurele care depun eforturi pentru a menține acea flacără aprinsă. Tot așteaptă din partea partenerului să facă pași în direcția păstrării acelei legături, însă, în final, vor fi dezamăgite. Își dau seama pe parcurs că nu mai există acea iubire de la început și se simt descurajate să mai rămână în relația respectivă. Cu toate că discută zilnic cu persoana pe care o iubesc, vor ca interacțiunea aceea să fie una reală și față în față.

Scorpion

Atunci când sunt implicați într-o relație la distanță, nativii Scorpion se simt tot timpul neliniștiți și au impresia că, la un moment dat, vor fi înșelați. Pentru ei, este esențial să poată avea o conexiune reală și autentică cu persoana pe care o iubesc, iar pentru asta e nevoie să petreacă timp de calitate cu ea. În cazul lor, relațiile la distanță nu durează foarte mult, din cauza lipsei apropierii, și se sfârșesc cu ei suferind.

