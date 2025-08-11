10 filme care arată cât de complexă este singurătatea

Poveștile acestor filme, majoritatea triste și enigmatice, dar din care poți extrage lecții prețioase de reținut, surprind dimensiunile complexe și adesea nevăzute ale singurătății.

1. Requiem for a Dream

Requiem For A Dream este un film care expune pericolul abuzului de droguri și consecințele pe care consumul de substanțe interzise îl poate avea. Pelicula îi arată pe Jennifer Connelly și pe Jared Leto, ca doi consumatori de heroină din New York. Acțiunea din Requiem For A Dream e puternică și arată alte fațete ale singuratății.

2. Three Colours: Blue

Acest film face parte din trilogia The Three Colours și este prima parte. Filmul urmărește o femeie, pe nume Julie, care încearcă să își regăsească rostul în viață după ce are loc o tragedie, iar soțul ei și fiica lor mor într-un accident de mașină. Pe Julie o încearcă o mulțime de sentimente, de la tristețe, neputință și deziluzie.

3. Shame

Filmul Shame, cu Michael Fassbender în rol principal, abordează tema dependenței de sex. Actorul l-a jucat pe Brandon, un bărbat în vârstă de 30 de ani. El trăiește în New York și se confruntă cu această tulburare. În momentul în care sora lui se mută la el, începe să se confrunte cu tot mai multe provocări în viața lui și pare să nu mai fie el cel care deține controlul.

4. Pig

În filmul Pig, debutul regizoral al lui Michael Sarnoski, Nicolas Cage îl joacă pe Rob, un vânător de trufe care locuiește singur în sălbăticia din Oregon. El e nevoit să plece în căutarea porcului său, după ce acesta a fost răpit. Astfel, merge în oraș cu scopul de a găsi persoana care l-a furat și să îl aducă înapoi.

5. The Last Black Man in San Francisco

Joe Talbot și-a făcut debutul în regie cu The Last Black Man in San Francisco, un film care urmărește experiența persoanelor de culoare. În această dramă, suntem alături de un tânăr în drumul lui de a-și găsi un loc care să îl accepte și în care să găsească un sentiment de familiaritate.

6. Inside Llewyn Davis

Oscar Isaac îl joacă pe Lleyn Davis în acest film, scris și regizat de Ethan și Joel Coen, care umărește o săptămână din viața unui tânăr cântăreț de folk în timp ce navighează scena populară din Greenwich Village din 1961. El se luptă să devină muzician împotriva obstacolelor care apar, unele dintre ele luând naștere din propria sa creație.

7. Melancholia

Lars von Trier a scris și regizat filmul Melancholia cu Kirsten Dunst, Charlotte Gainsbourg, Alexander Skarsgård și Kiefer Sutherland în distribuție. Această dramă psihologică expune relația complicată dintre două surori în timp ce o nouă planetă își face simțită prezența pe Pământ și aduce cu sine un dezastru de proporții.

8. La Notte

Filmul La Notte regizat de Michelangelo Antonioni detaliază felul în care se destramă, puțin câte puțin, relația unui cuplu. Acțiunea se desfășoară pe parcursul unei singure zile și este suficientă astfel încât să înțelegi cât de fragilă poate fi o poveste de dragoste și cât de repede se poate stinge pasiunea dintre doi oameni.

9. Chungking Express

Kar-Wai Wong a regizat Chungking Express, un film care abordează singurătatea. Doi polițiști din Hong Kong încep să aibă sentimente față de fete diferite, una dintre ele făcând parte din lumea interlopă, în timp ce cealaltă este chelneriță la un restaurant. Deși nu sunt foarte multe personaje, fiecare este construit foarte bine și se remarcă prin diversitate.

10. Sans toit ni loi

Filmul Sans toit ni loi, semnat de regizoarea Agnès Varda, reconstruiește prin interviuri și diferite momente viața unei tinere din Franța care este găsită moartă într-un șanț. Pelicula aprofundează felul în care Mona se raportează la singurătate și la societatea care nu normalizează asta.

