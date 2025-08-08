Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket. Anunțul oficial făcut de Antena 1

Antena 1 lansează The Ticket, cel mai nou show de divertisment al toamnei, cu un premiu de 100.000 de Euro.

Când are loc marea premieră a show-ului The Ticket

Toamna aceasta începe în forță la Antena 1, cu premiera unuia dintre cele mai așteptate formate TV: The Ticket – o competiție unică, un spectacol în care aplauzele sunt transformate pe loc în bani!

Emisiunea va debuta sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00 și promite să ofere telespectatorilor o experiență complet nouă, în care recompensa este imediată, iar publicul are un rol major.

În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde însă de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui. Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii. Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are însă ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei 5 vor alege, dintre cei care au obținut peste 5000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro. Un alt moment care va atrage cu siguranță atenția celor de acasă va fi cel al dezbaterilor dintre jurați și public, care, așa cum e de așteptat, nu sunt mereu pe aceeași lungime de undă când vine vorba de valoarea unui bilet.

Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-i ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, The Thicket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic. În rolul de prezentatori îi vom vedea pe comedianții Cătălin Bordea și Nelu Cortea.

Mihai Bendeac, mărturisiri sincere despre „The Ticket” și colaborarea cu membrii juriului

Mihai Bendeac a mărturisit că ideea formatului i-a aparținut și că implicarea Monei Segall a fost unul dintre motivele decisive pentru revenirea sa pe micul ecran. Vorbind despre colegii din juriu, a recunoscut că, deși pe majoritatea îi cunoștea, Maurice Munteanu i-a produs o impresie neașteptat de puternică.

„Asta urmează de văzut, cum ne înțelegem. Cu excepția lui Maurice, da, îi cunoșteam pe toți. Pe el și pe Cortea mai puțin. Dar da, îi cunoșteam pe toți. Maurice pentru mine a fost o foarte mare surpriză. O să mă refer la el, pentru că pe el nu îl cunoșteam. A fost o mare surpriză. Pentru că sunt absolut mesmerizat de nivelul de educație și de inteligență și de cultură pe care îl posedă acest om. Și, dincolo de asta, mi se pare că este televiziunea însăși cumva. Mi se pare un tip extraordinar de spectaculos, o alegere senzațională a doamnei Mona Segall”, a spus actorul pentru Unica.ro.

Pe Delia a regăsit-o cu emoție, după cele 13 sezoane lucrate împreună în cadrul emisiunii iUmor. Relația profesională dintre cei doi este una complexă, dar plină de admirație și afecțiune.

„A lucra cu Delia implică foarte multe lucruri. Sunt multe momente în care Delia poate să devină extraordinar de stresantă și sunt conștient de treaba asta, însă în același timp am iubit-o întotdeauna și o să o iubesc întotdeauna. Mi-era dor să lucrez cu ea”, a mărturisit actorul.

Revenirea pe platourile de filmare este pentru Bendeac o sursă de emoții intense. Acesta a vorbit deschis despre cât de vulnerabil se simte înainte de începerea filmărilor și cum a învățat să accepte acest lucru.

„Da, am foarte mari emoții. Eu sunt un tip extrem de emoțional și atunci cumva pe mine toate lucrurile mă costă. Uneori mă costă mai mult decât ar trebui să mă coste. Dar am depășit momentul în care mi-era teamă să fiu vulnerabil. Da, sunt vulnerabil, am foarte mari emoții, dar e ok”, a spus Bendeac.

