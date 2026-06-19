Cum crezi că îți exprimi admirația, dar așa îi întreții partenerului tipare nesănătoase

Admirația este importantă într-o relație, dar în legătură cu ce aspecte o manifești? Căci uneori ea nu întărește comportamente pozitive.

Homepage  / Lifestyle / Relatii si cuplu
  de  Cristescu Catalina
Cum crezi că îți exprimi admirația, dar așa îi întreții partenerului tipare nesănătoase

Ne place să ne simțim apreciați, văzuți și validați de persoana iubită. Totuși, există situații în care ceea ce pare admirație ajunge să susțină comportamente care îi fac rău partenerului sau chiar relației. Fără să îți dai seama, poți încuraja tipare nesănătoase care astfel se consolidează în timp. Admirația autentică nu înseamnă să încurajezi orice comportament care îți aduce beneficii pe termen scurt sau care pare impresionant la prima vedere. Ea presupune să apreciezi și ceea ce îl ajută pe partener să fie echilibrat, sănătos emoțional și conectat atât cu tine, cât și cu propriile sale nevoi. Cea mai valoroasă formă de admirație este aceea care susține dezvoltarea, nu sacrificiul.

Te pune pe primul loc

La început poate părea romantic, ori că este o formă foarte evidentă de angajament și implicare. Însă atunci când partenerul renunță constant la prieteni, hobby-uri sau obiective personale pentru relație, admirația ta susține un dezechilibru, o modalitate de a face față a partenerului care nu se mai uită la nevoile lui, alegerile sau dorințele sale. O relație sănătoasă nu presupune dispariția identității individuale, ci păstrarea ei alături de construirea proiectului comun numit cuplu.

Îl admiri deoarece nu își exprimă emoțiile

Da, poate că îl consideri calm, rațional, că are o bună stăpânire de sine. Dar dacă admirația ta apare de fiecare dată când își ascunde tristețea, frica sau dezamăgirea, mesajul care ajunge la el este acela că emoțiile sunt incomode și trebuie reprimate. Lucru care pe termen lung afectează intimitatea emoțională.

Este independent…

… autonom, nu cere niciodată ajutor, se străduiește să se descurce singur, iar asta ți se pare foarte masculin, nu doar de admirat, ci de-a dreptul atrăgător. Și îi spui frecvent cât de impresionată ești de capacitatea aceasta a lui de a duce toate responsabilitățile pe umeri. În realitate îi încurajezi tendința de a se suprasolicita și de a evita vulnerabilitatea. Până la urmă, ceri ajutor când apare vulnerabilitatea și cauți sprijin în exterior. Cum se traduce toată această dinamică? Valoarea lui depinde de cât de mult face, de ce livrează.

Ambiția…

…, perseverența sunt admirabile, însă atunci când aprecierile tale se concentrează exclusiv pe performanță și productivitate, pui reflectorul doar pe efort, în care odihna, relaxarea sau nevoile personale sunt mai puțin importante sau chiar nu au nicio valoare. Și, similar cu contextul anterior, partenerul se va agăța doar de validarea obținută prin rezultate și nu se va uita nici la ceea ce experimentează fizic și reflectă clar epuizarea.

Îi validezi gelozia și controlul

Confunzi gelozia cu implicarea emoțională. Dacă îi spui că te face să te simți specială atunci când este posesiv sau controlează anumite aspecte ale vieții tale, riști să normalizezi comportamente care îți limitează ție libertatea și care nu construiesc încrederea în cuplu.

Generozitatea

Sigur, este o calitate valoroasă. Oare îl apreciezi constant doar atunci când se sacrifică pentru ceilalți? Ei bine, întărești iarăși credința că propriile lui nevoi nu contează, ceea ce-i va menține dificultățile în stabilirea de limite sănătoase.

Citește și:
Îți place să îi faci partenerului tot felul de surprize? Cu ce nevoi emoționale (ale lui sau ale tale) intră în conflict

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția iunie 2026 ELLE - ediția iunie 2026 39.99 RON Cumpără acum
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.135 Titanic - Ediția nr.135 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.134 Titanic - Ediția nr.134 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.133 Titanic - Ediția nr.133 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Filme excepționale lansate în ultimii 10 ani, care merită din plin toată atenția ta
Lifestyle
Filme excepționale lansate în ultimii 10 ani, care merită din plin toată atenția ta
10 filme despre lumea fascinantă a Hollywood-ului, pe care să le vizionezi
Lifestyle
10 filme despre lumea fascinantă a Hollywood-ului, pe care să le vizionezi
Îți place să îi faci partenerului tot felul de surprize? Cu ce nevoi emoționale (ale lui sau ale tale) intră în conflict
Lifestyle
Îți place să îi faci partenerului tot felul de surprize? Cu ce nevoi emoționale (ale lui sau ale tale) intră în conflict
Strategii ineficiente prin care încerci să alungi sentimentul de singurătate
Lifestyle
Strategii ineficiente prin care încerci să alungi sentimentul de singurătate
10 staruri care nu seamănă deloc cu personajele iconice pe care le-au jucat
Lifestyle
10 staruri care nu seamănă deloc cu personajele iconice pe care le-au jucat
Filme controversate, care au fost premiate deși au stârnit reacții dure
Lifestyle
Filme controversate, care au fost premiate deși au stârnit reacții dure
Libertatea
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Un „megatsunami” de 500 de metri a măturat totul în cale după prăbușirea unui versant în Alaska
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Andreea Bălan, moment emoționant alături de fiicele sale la nunta cu Victor Cornea. Cum au apărut Ella și Clara
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Un român a ajuns în top 10 cei mai inovatori tineri din lume cu o invenție pentru oamenii care nu văd: „Are o misiune clară”
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Vedetele din România care au apelat la medicul estetician. Cum arătau înainte de intervenții
Ego.ro
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Care este diferența ideală de vârstă într-un cuplu? Psihoterapeuții spun că poate influența satisfacția în relație
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Mama Andreei Esca, în centrul unui val de critici în mediul online. Cum a reacționat prezentatoarea PRO TV
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Motivul pentru care această tânără a ales să moară prin eutanasiere. Cât de tragică e povestea ei
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Gestul lui Cristian Mungiu, la Cannes! Care este explicația
Publicitate
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Cine sunt cele 3 antreprenoare din România care au reușit să obțină granturi în valoare totală de 60.000 de euro
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Alina Ceușan: „Pot fi integrate în orice ținută”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Gala „Nadia Comăneci – 50 de ani de la prima notă de 10”. Cum au petrecut invitații toată seara: Loredana și Nadia, duet pe „Made in Romania”
Antena 1
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Dezvăluiri cutremurătoare despre ultimele ore ale lui Ece Irtem. Mama actriței a făcut mărturisiri emoționante
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Ce probleme de sănătate avea Lucian Isar. Fostul concurent de la X Factor a murit la 44 de ani
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Când va fi Marea Finală Mireasa: Meciul Iubirii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 13
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Țara care a sfințit avionul echipei înainte de Campionatul Mondial 2026. Imaginile inedite au devenit rapid virale
Unica.ro
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Surioara e pe drum!” :o Wooow, ce veste!! E oficial! Îndrăgita vedetă e din nou însărcinată, la 40 de ani! Uite ce frumos a anunțat!
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
„Nu mi-e jenă să o spun cu voce tare”. Când toată lumea credea că s-au liniștit apele între Codruța Filip și Valentin Sanfira, cântăreața a decis să spună tot adevărul despre mariajul ei eșuat
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
Asta da veste mare în showbiz!! O să fie mămică pentru a 6-a oară! Anunțul a uimit pe toată lumea: „Al șaselea ei copil, la 44 de ani”
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
„Sper că într-o zi te voi vedea din nou”. Fosta soție a lui Andrei Aradits, mesaj tulburător pentru fiul ei, Eric, care a împlinit 21 de ani. De ce nu își mai vede băiatul. Detalii din intimitatea familiei
catine.ro
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Dolly Parton și-a anulat rezidența în Las Vegas. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jennifer Lopez și-a etalat abdomenul tonifiat la 56 de ani. Ce imagini a postat artista în mediul online
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din lifestyle
Partenerul insistă să locuiți cu părinții lui? Cum vă afectează asta relația
Partenerul insistă să locuiți cu părinții lui? Cum vă afectează asta relația
Lifestyle

Tu nu îți dorești foarte tare să locuiești cu părinții partenerului, dar până la urmă cedezi? Ori temporar e acceptabil? Cu ce probleme vă puteți confrunta.

+ Mai multe
10 filme cu bugete modeste, care s-au remarcat prin încasări fabuloase la box office
10 filme cu bugete modeste, care s-au remarcat prin încasări fabuloase la box office
Lifestyle

Aceste filme au arătat că succesul de la box office nu depinde de investiții remarcabile.

+ Mai multe
Fostul partener ține legătura cu părinții tăi și ei îl preferă în locul noului iubit? Ce se întâmplă în această dinamică
Fostul partener ține legătura cu părinții tăi și ei îl preferă în locul noului iubit? Ce se întâmplă în această dinamică
Lifestyle

Părinții tăi l-au pus pe fostul tău partener pe un piedestal și parcă au uitat cine e copilul lor? O analiză despre limite, loialități și dificultatea de a accepta schimbarea.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC