Mituri despre limitele sănătoase în cuplu – te împiedică să le pui sau să le identifici corect

Dacă nu ai fost învățată despre limite, să le pui și să le primești, acum, la maturitate, optica poate fi distorsionată tocmai despre ce crezi în legătură cu ele.

  Actualizat 09.12.2025, 08:28
Mituri despre limitele sănătoase în cuplu - te împiedică să le pui sau să le identifici corect

Pe lângă nevoile emoționale de a fi în siguranță, a te simți protejată, iubită, importantă, că primești atenție, ești ascultată, văzută, înțeleasă, acceptată, mai există și nevoile de a pune și de a primi limite. A pune limite înseamnă că te protejezi tu pe tine, te uiți la partea ta vulnerabilă și ceri așa cum ai nevoie sau spui nu. Să primești limite presupune de asemenea predictibilitate, claritate, știi ce nu trebuie să faci, ce îl deranjează pe celălalt, ce este negociabil și ce nu în ceea ce îl privește. Să primești limite ajută la sculptarea relaționării, păstrarea sănătății ei, te ajută pe tine să nu îți întreții și să nu fie întreținute de partener tipare de gândire și de comportament nesănătoase. Deci limitele sunt ceva bun, iar miturile din spatele lor trebuie spulberate.

I se aplică doar celuilalt

Limitele primite nu presupun doar ca partenerul să spună că ceva nu este ok și trebuie ajustat, ci și tu să îți evaluezi comportamentul, maniera în care te raportezi la anumite situații și mai departe să îți spui nu tu ție. Nu vorbești cu partenerul urât căci este lipsă de respect, nu faci a 10 a oară același lucru în legătură cu care te-a rugat să procedezi diferit. Nu mănânci ciocolată și biscuiți la 11 noaptea. Nu intri în competiție cu prietenele tale pentru premiul cea mai bună mamă sau cine e cea mai realizată în viață.

Să pui limită nu înseamnă automat că ești agresivă…

… sau nu mai formezi o echipă cu partenerul tău. Să îți recâștigi puterea, vocea, să ieși din capitulare e un efort considerabil, iar noua versiune a ta care cere și pune limite nu e obișnuită cu aceste lucruri pe care le etichetează greșit. Și îi pui limite partenerului tocmai pentru a putea forma în continuare împreună o echipă sau a devenit cu adevărat una. Căci limitele încălcate înseamnă nevoi neîmplinite.

Celălalt le știe, nu trebuie să i le spui

Doar te cunoaște foarte bine, sunteți împreună de multă vreme, e o persoană foarte inteligentă, știe să citească excelent oamenii și orice altă explicație îți mai vine în minte… nu o lua în seamă. Nevoile și ritmul personal se schimbă pe măsură ce trec anii, ca atare apar și noi tipuri de limite ce trebuie discutate. Da, sunt unele aspecte pe care le-ai considera rezonabile, de bun simț, dar tocmai de aceea e foarte important să aveți foarte clar abordate, stabilite regulile cuplului vostru. Și ce considerați de la sine înțeles să fie verbalizat foarte clar.

Dacă pui limite îți îndepărtezi partenerul…

… ori îți pui relația în pericol. Asta dacă vrei să numești relație de cuplu ceea ce ai cu cineva care nu e dispus să țină cont de tine, să se uite la tine și la ceea ce ai nevoie și ce te rănește. Să își țină în frâu acele comportamente care sunt nepotrivite și care îți fac rău.

Să-ți păstrezi identitatea în cuplu – o strategie prin care te menții atractivă și ai grijă de sănătatea ta emoțională

