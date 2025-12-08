Actori care aproape că au ruinat un film din cauza interpretării lor

Câțiva actori au părut pe ecrane că au o prestație mult prea exesivă pentru personajul lor și că ajung să îl ducă în derizoriu.

1. Ed Skrein

În drama SF Rebel Moon, Ed Skrein are rolul amiralului Atticus Noble. Actorul joacă un rol negativ, iar proiectul a impus de la început anumite pretenții. Însă, Ed Skrein a părut că exagerează cu interpretarea lui, astfel că publicul nici nu a rezistat să îl privească prea multă vreme.

2. Keira Knightley

În filmul Jack Ryan: Shadow Recruit, Keira Knightley este Dr. Cathy Muller, viitoarea soție a lui Jack Ryan, jucat pe Chris Pine. Ea nu are absolut nicio idee despre legătura partenerului ei cu spionajul și misiunea lui din Rusia. Actrița a acceptat rolul din considerentul că a presupus un altfel de ritm față de cel de alte proiecte anterioare solicitante, cum ar fi Anna Karenina. Dar, foarte mulți au considerat că a avut o interpretare demnă de dezamăgire.

3. Meg Ryan

În thrillerul erotic In the Cut, Meg Ryan a jucat rolul unei femei care are o aventură pasională și periculoasă cu un polițist. În 2003, la vremea lansării filmului, publicul o știa pe actriță prin prisma rolurilor din comedii romantice, iar fanii au fost de părere că In the Cut este mult prea provocator pentru acele timpuri și nu s-au simțit pregătiți de o asemenea prestație.

4. Greta Garbo

Two-Faced Woman a fost ultimul film al regretatei actrițe Greta Garbo. În această dramă romantică, a jucat-o pe Karin Blake, o instructoare de schi care se preface că este propria ei soră geamănă pentru a recuceri o fostă iubire. Recenziile la adresa prestației nu au fost deloc îmbucurătoare, considerând că Greta Garbo a avut o interpretare stângace și că a transmis că nu are deloc încredere în ceea ce joacă.

5. Amanda Seyfried

Amanda Seyfried a avut unul dintre rolurile principale în drama Les Misérables din 2012. În filmul regizat de Tom Hooper, actrița Cosette, fiica adoptivă a lui Jean Valjean, interpretat de Hugh Jackman. Fanii au apreciat curajul ei de a accepta provocarea unui asemenea proiect, în care a trebuit sa cânte live. Dar actrița nu a fost deloc mulțumită de prestația ei și regretă că a jucat în film.

6. Adrien Grenier

Ne amintim foarte bine de Adrien Grenier în filmul The Devil Wears Prada, unde l-a interpretat pe Nate, iubitul lui Andy, jucată de Anne Hathaway. Pe ecrane s-a putut vedea foarte clar că între cei doi nu există niciun fel de sclipire sau chimie. Ba mai mult, publicul a fost chiar nemulțumit de nota de aroganță adăugată personajului Nate, cât și a faptului că de la un punct încolo devine enervant.

7. Kevin Costner

Rolul Robin Hood din Robin Hood: Prince of Thieves nu i-a adus foarte multe laude lui Kevin Costner. În aproape toate scenele, actorul pare lipsit de implicare, nu e convingător și nici nu pare să aibă vreo miză personală, ci mai degrabă se lasă purtat de alte personaje.

8. Conor McGregor

Conor McGregor și-a debutul în film odată cu Road House. În acest film de acțiune regizat de Doug Liman, fostul luptător de arte marțiale mixte l-a jucat pe asasinul plătit Knox. Întreaga viziune asupra acestui personaj, precum și interpretarea lui în sine, au fost, în mai multe scene, demne de o caricatură mai degrabă.

9. Jennifer Grey

În filmul Wind, Jennifer Grey a interpretat-o pe Kate Bass, o marinară și fosta iubită a unui star în plină ascensiune în cursele de ambarcațiuni, care e numit căpitanul echipei americane de Cupa Americii. Povestea lor de dragoste s-a pierdut pe fundalul dramei curselor, a competiției sportive și a rivalității.

10. Matthew Modine

Matthew Modine a jucat alături de Geena Davis în filmul Cutthroat Island regizat de către Renny Harlin. Actorul a interpretat rolul unui escroc, pe numele său William Shaw. Reacțiile la adresa proiectului nu au fost tocmai printre cele negative, iar Matthew Modine a fost afectat de valul de critici. Filmul a fost considerat un eșec la box office, în contextul în care a costat între 98 și 115 milioane de dolari pentru a fi realizat, iar încasările au fost de 10 milioane de dolari pe plan intern.

Foto: PR

