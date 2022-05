Actrițe care au jucat împreună cu fiicele lor și au cucerit fanii

Câteva actrițe de la Hollywood au avut parte în cariera lor de experiența de a juca pe marile ecrane împreună cu fiicele lor. În timp ce unele au avut apariții scurte sau chiar a reprezentat și debutul lor în actorie, altele au interpretat alături de mamele lor faimoase rolurile pe care le au și în viața reală.

1. Wild at Heart

Diane Ladd și Laura Dern au apărut de-a lungul timpului în 9 filme, însă nu de fiecare dată jucând rolul de mamă, respectiv de fiică. Dar în Wild at Heart, film regizat de David Lynch, lucrurile au stat altfel. Laura Dern o interpretează pe Lula, a cărei mamă nu este de acord cu relația pe care o are cu Sailor (Nicolas Cage), ce tocmai a ieșit din închisoare.

2. Ricki and the Flash

Meryl Streep și fiica ei, Mamie Gummer, au jucat în filmul Ricki and the Flash, care explorează dinamica relațiilor dificile dintre o mamă și copiii ei adulți. Mamie și celebra ei mamă au mai interpretat rolurile mamei și fiicei și în alte două pelicule, atunci când fiica actriței era mai mică, în Heartburn din 1986 și în Evening din 2007.

3. Sylvia

Filmul biografic Sylvia o are în rol principal pe Gwyneth Paltrow. Actrița o joacă pe poeta Sylvia Plath, cea care se îndrăgostește de Edward James „Ted” Hughes, pe care îl întâlnește la Cambridge, acolo unde studiază. Se îndrăgostesc unul de celălalt și se căsătoresc, însă Sylvia, încercând să-și construiască o carieră ca scriitoare, trăiește în umbra soțului ei. Blythe Danner, mama actriței Gwyneth Paltrow, o interpretează pe exigenta Aurelia Plath.

4. The Banger Sisters

Susan Sarandon și fiica ei, Eva Amurri Martino, au jucat în The Banger Sisters. Această dramă le are în prim-plan pe Lavinia și Suzette, două prietene care se reîntâlnesc ani mai târziu și își dau seama de schimbările care au intervenit în stilurile lor de viață.

5. This is 40

Leslie Mann a jucat în filmul This is 40, care e regizat chiar de soțul ei, Judd Apatow, alături de fiicele lor, Iris și Maude, pe cea din urmă cunoscând-o mai bine și din serialul Euphoria. În peliculă, Pete și Debbie urmează să împlinească 40 de ani, copiii lor nu se înțeleg bine, nu au succes în afaceri, sunt pe punctul de a-și pierde casa, iar relația lor nu mai funcționează.

6. Tiny Furniture

Înainte să fie recunoscută pentru rolul din serialul Girls, Lena Dunham a scris și regizat în Tiny Furniture, un film în care și interpretează rolul unei absolvente care își caută drumul în timp ce încearcă să înțeleagă succesul mamei sale. Actrița joacă împreună cu mama ei, Laurie Simmons.

7. Evening

Vanessa Redgrave și Natasha Richardson interpretează rolurile unei mame și a fiicei sale în filmul Evening. Pelicula o arată pe Ann Lord, care le povestește fiicelor ei, Constance Haverford și Nina Mars, anumite momente decisive petrecute în urmă cu mai mulți ani și de care ele nu știau.

8. Maleficent

Fiica Angelinei Jolie, Vivienne, și-a făcut debutul în actorie alături de celebra ei mamă în Maleficent, acolo unde a interpretat-o pe tânăra Aurora. Vivienne a apărut pentru că era singurul copil căruia nu-i era frică de actriță costumată.

9. In the Good Old Summertime

La finalul filmului In the Good Old Summertime e văzută Liza Minelli, marcând astfel și prima ei apariție pe ecrane, la vremea aceea având 3 ani. Emoționant e faptul că a jucat alături de mama ei, Judy Garland.

10. Striptease

Rumer Willis avea 7 ani atunci când jucat în filmul Striptease cu mama ei, Demi Moore. Actrița a a fost aspru criticată pentru decizia ei de a juca împreună cu Rumer, care atunci era mică, iar pelicula nu era adecvată vârstei ei. Înainte, fiica actriței își făcuse debutul în pelicula Now and Then.

