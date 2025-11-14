Staruri care au o carieră mult mai îndelungată și măreață decât ai crede

Cariera starurilor de mai jos a început cu mult înainte de a fi în distribuția unor proiecte faimoase.

  de  Braslasu Iulia
1. Sabrina Carpenter
Aceste staruri și-au urmat visul de a avea o carieră artistică și nu au renunțat la drumul lor, în ciuda obstacolelor și dificultăților întâmpinate pe parcurs. 

1. Sabrina Carpenter

Dincolo de hiturile Espresso, Please Please Please, Taste de pe albumul Short n’ Sweet din 2024, pentru care a obținut două premii Grammy, Sabrina Carpenter și-a început cariera artistică de la vârsta de 11 ani, de când a apărut în Law & Order: Special Victims Unit. A mai jucat în serialul pentru adolescenți Girl Meets World de pe Disney Channel. După câteva roluri micuțe, în 2019 a venit filmul The Short History of the Long Road, scris și regizat de Ani Simon-Kennedy, unde a jucat primul ei rol principal. La 16 ani și-a lansat albumul de debut sub casa de discuri Disney, Hollywood Records, iar în 2022 a arătat lumii Emails I Can’t Send, primul album sub casa de discuri Island Records.

2. Pedro Pascal

Cariera lui Pedro Pascal nu a început cu rolurile din The Fantastic Four: First Steps, The Last of Us sau The Mandalorian. Actorul practică această meserie de la sfârșitul anilor 1990, de când a fost distribuit în serialele Buffy the Vampire Slayer și Law & Order. A mai jucat în The Good Wife, iar vizibilitatea către el a venit în 2024, odată cu rolul lui Oberyn Martell din serialul Game of Thrones. La începutul carierei, din considerente financiare, a acceptat și proiecte mai mici, pentru a reuși să se întrețină.

3. Chappell Roan

Chappell Roan sau Kayleigh Rose Amstutz, pe numele ei real, este una dintre artistele pe val la ora actuală. A cunoscut faima după ce piesa ei, Good Luck, Babe!, a devenit virală. Încă din adolescență a cochetat cu muzica și a încărcat diverse cover-uri pe YouTube. La 17 ani a semnat cu Atlantic Records, iar în 2017 a lansat primul ei EP, School Nights. Piesa Pink Pony Club din 2020 a devenit un hit în mod surprinzător, însă pentru că nu a adus un profit prea mare, a fost concediată de la casa de discuri. După o perioadă în care a fost artistă independentă, în 2023 a semnat cu casa de discuri Nigro’s Amusement Records. În septembrie 2023 și-a lansat albumul de debut, The Rise and Fall of a Midwest Princess, fiind răsplătit cu mai multe premii.

4. Paul Mescal

Paul Mescal a cucerit pe toată lumea cu prestația sa din serialul Normal People, însă sunt puțini cei care îi cunosc parcursul. La scurt timp după ce a absolvit Academia Lir de la Trinity College Dublin, a obținut rolul Jay Gatsby în producția teatrală The Great Gatsby. Au urmat alte spectacole de teatru din Dublin, The Plough and the Stars, Asking For It și The Lieutenant of Inishmore. După succesul serialului Normal People, unde a jucat alături de Daisy Edgar-Jones, au venit alte proiecte, cum ar fi drama psihologică The Lost Daughter și filmele God’s Creatures, Aftersun, All of Us Strangers, Foe și Gladiator II

5. Jeremy Allen White

Astăzi, publicul îl știe pe Jeremy Allen White prin prisma serialului The Bear. Dar primul său rol a fost în 2006, în serialul Conviction. A jucat și în Law & Order, iar după ce a urmat cursurile Școlii Profesionale de Arte Performative din Manhattan, a obținut un rol în serialul Shameless, unde l-a jucat pe Phillip Gallagher. Cât a lucrat pentru Shameless, a mai acceptat roluri în filmele The Time Being, Bad Turn Worse, Rob the Mob și After Everything.

6. Lana Del Rey

Pe parcursul carierei sale, Lana Del Rey și-a schimbat de mai multe ori numele, cel real fiind Elizabeth Woolridge Grant. Când și-a început cariera, ea a ales pseudonimul de Lizzy Grant, iar ulterior s-a reinventat și a ajuns la numele de Lana Del Rey. Și-a început cariera cântând în cluburi și deși a fost dificil, nu a renunțat. Piesa Video Games din 2012 a venit cu faima pentru ea, iar după a vândut milioane de albume și a fost nominalizată de mai multe ori la premiile Grammy. Este recunoscută pentru vocea ei suavă și melodii nostalgice și sensibile, precum Blue Jeans, Summertime Sadness, White Mustang, Young and Beautiful și West Coast.

7. Kesha

Kesha este cântăreață și compozitoare și a avut o scurtă apariție în piesa Right Round a rapper-ului Flo Rida. Primul ei hit, Tik Tok, a avut un succes incredibil și a ocupat primul loc în 2009. Ulterior, a lansat mai bine de 30 de single-uri, albume de studio și a primit nominalizări pentru munca ei. În 2013, piesa Timber, la care a lucrat alături de Pitbull, s-a bucurat de un alt succes. Și-a pus cariera pe pauză în 2014 pentru a se concentra pe sănătatea ei mintală și pentru a se preocupa de lupta juridică cu producătorul Dr. Luke, pe care l-a acuzat de agresiune sexuală și hărțuire. A revenit în muzică în 2017, odată cu lansarea albumului Rainbow.

8. Melissa McCarthy

Melissa McCarthy se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite actrițe de comedie de la Hollywood. Rolul din filmul Bridesmaids din 2011 este cel care i-a adus un val de notorietate, însă debutul ei în actorie a avut loc mult mai devreme, la mijlocul anilor 1990, când a apărut într-un episod din sitcom-ul NBC Jenny. Ulterior, au venit mai multe proiecte pentru ea, precum Gilmore Girls, The Life of David Gale, Just Add Water, Samantha Who?, The Back-up Plan și Life as We Know It.

9. Stephanie Hsu

Publicul a cunoscut-o mai bine pe Stephanie Hsu după ce a interpretat rolul principal în filmul Everything Everywhere All at Once. Dar înainte de obținerea rolului captivant din peliculă, actrița era deja un nume pe Broadway, unde a jucat în producțiile SpongeBob SquarePants: The Broadway Musical și Be More Chill după ce a absolvit Universitatea din New York. Un alt proiect important din cariera ei a mai fost serialul The Marvelous Mrs. Maisel.

10. Bryan Cranston

Personajul din Breaking Bad i-a modelat cu totul cariera actorului Bryan Cranston. El l-a jucat pe Walter White, un profesor de chimie care devine traficant de metamfetamină pentru a aduce stabilitate financiară familiei lui după ce este diagnosticat cu cancer. La 19 ani a ales să meargă pe drumul actoriei, după ce inițial voia să fie ofițer de poliție. Înainte de Breaking Bad, a mai jucat în sitcom-ul Malcolm in the Middle, în alte telenovele și proiecte mai mici. 

Foto: PR, Arhiva ELLE

