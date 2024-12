The Bear: ingredientele unui succes

Când The Bear a debutat pe rețelele de streaming (fiind distribuit la noi de Disney+, unde cel de-al treilea sezon a avut premiera pe 17 iulie), puțini s-ar fi așteptat la ce avea să urmeze. Povestea lui Carmen (Carmy) Berzatto, un chef cu o carieră mai mult decât promițătoare, care revine în orașul natal după sinuciderea fratelui său, pentru a avea grijă de afacerea familiei, nu suna prea seducător. Însă s-a dovedit că modul în care Carmy (Jeremy Allen White), alături de echipa lui, avea să gestioneze micuțul local specializat în sandvișuri urma să devină o obsesie culturală.

Perfecționismul eroului, lovindu-se permanent de datoriile lăsate în urmă de propriul frate, de încăpățânarea staff-ului și de traumele întregii familii, integrat în mediul unei bucătării haotice unde totul se desfășoară contra cronometru și întâmpină nenumărate obstacole, a generat armate de fani care îi salută acum pe stradă pe actori cu expresia „YesChef!”. Și apoi mai este și restul distribuției: Ebon Moss-Bachrach (Richie), Ayo Edebiri (Sydney), Lionel Boyce (Marcus), Liza Colón-Zayas (Tina), Abby Elliott (Natalie Sugar Berzatto), chef-ul Matty Matheson (și producător executiv, dar și jucând rolul Neil Fak) și Ricky Staffieri (Ted Fak) adaugă, fiecare, sare și piper din plin, prin poveștile personale, firului narativ al show-ului.

Iar alături de ei mai sunt și aparițiile spectaculoase ale altor actori de calibru în roluri episodice sau mai consistente (Oliver Platt drept unchiul Jimmy, principal investitor în restaurantul de fine dining ce înlocuiește fostul local de sandvișuri; Jamie Lee Curtis în rolul lui Dee Dee, mama lui Carmy și Sugar; Olivia Colman, Bob Odenkirk, Sarah Paulson și o mulțime de alți actori sau chef-i celebri), care aduc și mai multă greutate și consistență proiectului. Dincolo de reușita majoră de a surprinde perfect spiritul neliniștit al timpului (și de rețetele virale pe care le-a generat), The Bear înaintează în al treilea sezon când Carmy îi cere lui Sydney să devină parteneri în afacere, Sugar urmează să nască, iar restaurantul cel nou trebuie să funcționeze cu orice preț. Dacă primele două sezoane au generat stres și anxietate cât cuprinde pentru fani, dar și o senzație apropiată de cea a unei adicții, am vrut să aflu mai multe despre ce ne așteaptă în următorul. Așa că, fără informații în plus față de trailer-ul sezonului, am participat la o conferință care a adunat cast-ul principal în fața jurnaliștilor din întreaga lume.

Încercând să descrie noul sezon într-un singur cuvânt, actorii nu s-au putut pune de acord. „Provocări”, a decis Jeremy Allen White, care-l întruchipează pe ecran pe Carmen. „Non-negociabil”, a sugerat Ayo Edebiri, făcând aluzie la principiul bucătăriei din poveste, devenit o glumă internă a echipei restaurantului. „La alt nivel”, susține Ricky Staffieri, pe când Lionel Boyce crede că „perfecțiune” e cuvântul potrivit. „Razzle dazzle” (confuzie, degringoladă care e amuzant de privit, n.red), spune Matty Matheson, în vreme ce Abby Elliott, care o interpretează pe Sugar, a spus simplu: „durere.”

Durerea este unul dintre laitmotivele seriei create de Christopher Storer, traversând povestea și legând personajele, fiecare în doliu sau jelind o pierdere personală reală sau potențială, aproape toți ascunzându-se în muncă și în relația deseori conflictuală, dar caldă, cu ceilalți. „Este într-adevăr un țesut care leagă întreg show-ul”, spune Ayo Edebiri, interpreta lui Sydney.

„Aș spune că este chiar unul dintre punctele forte ale serialului, unul dintre motivele pentru care atât de mulți oameni au empatizat cu el, este ca un râu care ne traversează pe toți. Și cred că, în cele din urmă, este unul dintre lucrurile pe care toți le împărtășim, ca oameni. Iar ideea asta continuă și în acest sezon și toți gestionăm durerea în propriul fel. Sau nu o facem”, completează Ebon Moss-Bachrach, interpretul vărului Richie, membrul echipei cel mai apropiat de familia Berzatto și cel mai bun prieten al răposatului Michael.

Tensiunea generată de această traumă colectivă, dar și de suferințele individuale, se amplifică sau se disipează în momentele intense de muncă, pentru care toți actorii au învățat o mulțime de abilități necesare într-o bucătărie de restaurant, astfel încât să nu fie nevoiți să folosească dubluri. Însă nu o iau cu ei acasă, ba mai mult, spun că o gestionează pe loc, căci chiar dacă au reușit să creeze împreună un serial ce induce anxietate cu fiecare episod, spun că mediul de lucru este unul sigur, care le permite emoții de tot felul.

„Cred că găsim și umor în acea durere. Cred că serialul vorbește mult despre comportamentele generate de asta. Nu ne priește să trăim cu astfel de greutate, sunt scene intense. Fiind acolo patru luni, nu poți să trăiești așa, ți-ai pierde complet energia. Așa că trebuie să ne protejăm și să lăsăm lucrurile acolo, iar apoi să ne întoarcem și să le reluăm”, completează Moss-Bachrach.

E parțial contrazis de Jeremy Allen White, interpretul lui Carmy: „Cred că e imposibil să nu pleci acasă cu acele senzații după tine, chiar și parțial. Dar ne distrăm foarte mult la filmări, fiecăruia îi pasă de celălalt, râdem atât de des încât, chiar dacă ai niște emoții intense filmând ceva dimineața, după două ore vei râde în hohote și te vei bucura de compania celorlalți.”

„Felul în care lucrăm împreună face lucrurile mai bune, mediul de lucru e mai sigur, mai cald. Când ești susținut și îngrijit, cred că ești mai dispus să sapi mai adânc, să îți asumi riscuri. Și asta creează o poveste mai dinamică. Iar fiecare are ceva de spus pe platou, fiecare spune cum se simte sau cum ar vrea să contribuie”, încheie subiectul Ebon Moss-Bachrach.

Jeremy Allen White nu vrea să dezvăluie prea multe despre evoluția personajului său în acest sezon. „Carmy continuă să facă ce știe mai bine, ceea ce înseamnă de fapt să evite toate problemele pe care le are. Se îngroapă în muncă, face ce face el de obicei, încearcă să se provoace, să îi provoace pe cei din jur, așa că devine provocator să stai în jurul lui. O mulțime de provocări.” Nici despre parteneriatul pe care i-l oferă lui Sydney în restaurant nu dă detalii, însă spune că „nu e cel mai bun comunicator, și deseori va face câte un gest grandios pentru a încerca să comunice cu Syd sau cu echipa, cred că e felul în care face lucrurile. Deseori oamenii nu sunt pregătiți să primească aceste lucruri, mai ales că au propriile probleme.” Întrebat dacă e și în viața reală la fel de perfecționist ca personajul său, admite că nu e cazul: „Cred că sunt fix opusul. E ceva ce admir mult la Carmy, și cred că mă străduiesc și în viața mea. Dar nu e o calitate pe care o împărtășim. Eu adesea am probleme cu asta.”

Cert este că personajul, cu dramele și egoismul său, a căpătat o aură de sex symbol, un bad boy apetisant a cărui poveste de viață provine și din experiențele pe care Matty Matheson, celebrity chef, producător executiv al show-ului în care a devenit și actor și co-scenarist, le-a adus în proiect.

„Cred că mulți oameni care au avut cariere în domeniu, așa cum are Carmy în serial, au lucrat cu mulți chef-i. Și sunt bucăți din acele experiențe pe care le porți cu tine în viață, care te fac să fii cine ești, fie că e rău, fie că e bine. În școală, un profesor ne-a povestit cum cine este se datorează unui număr de 30 de chef-i, cum a fost să lucreze în întreaga Europă cu ei, învățând de la fiecare. Și e o meserie care, tot învățând mici lucruri pe parcurs – pentru că nu te oprești niciodată din învățat – te formează. Așa că am vrut să arăt de ce e Carmy construit în acest fel”, spune Matheson.

El este, ironic, printre puținii care nu contribuie, în serial, la bucătăria restaurantului, ci doar face reparații în local – sau, mai bine zis, încearcă. Însă rolul lui s-a tot lărgit cu timpul, deși poate cea mai importantă contribuție o aduce la conceperea părții care ține de gastronomie, la care își aduce input-ul și chef Courtney Storer, sora creatorului Christopher Storer. „Se ocupă în mare parte și de dezvoltarea meniurilor”, spune Matheson.

„Lucrez cu ea și echipa ei la aceste idei, și la cum s-ar gândi Carmy și Syd la ele, la cum să executăm acele preparate și să creăm acele meniuri, la cine sunt ei și cum ar vrea să se prezinte printr-o lentilă gastronomică. Am muncit cu o mulțime de chef-i, iar Courtney e uimitoare când vine vorba despre a executa lucrurile, de a le aduce la viață. Iar unele preparate au fost mai dificile decât altele, cum au fost deserturile pe care le-a creat Lionel/Marcus. Patiseria implică, de fapt, știință și acolo se întâmplă multe lucruri. Dar, per total, cred că încercăm să facem mâncare frumoasă și să fim îndrăzneți cu ea.”

Deși e un show care are în prim-plan mâncarea, The Bear vorbește despre multe alte lucruri. Sydney Adamu, personajul lui Ayo Edebiri, reprezintă ascensiunea unei tinere femei în lumea extrem de competitivă a chef-ilor bărbați, în vreme ce Tina (Liza Colón-Zayas), mai vârstnica ei subalternă în fața căreia trebuie să-și demonstreze autoritatea în fiecare zi, servește drept exemplu pentru limitele și obstacolele unei bucătărese în această lume. Cele două formează un cuplu formidabil pe ecran, iar Edebiri și regizează, în al treilea sezon, un episod dedicat Tinei (despre care Colón-Zayas spune că se luptă, în continuare, cu demonii din propriul trecut).

„A fost distractiv să regizez, mi-a plăcut”, spune Edebiri despre experiență.

„E ca un vis să poți să lucrezi cu echipa noastră din postura de actor, deci cred că, prin extensie, experiența de a regiza doar a amplificat sentimentul. Am fost incredibil de impresionată și de emoționată în fiecare zi. Și apoi, am ajuns să regizez unii dintre actorii mei preferați, deci s-a simțit ca un fel de masterclass, dar și ca un cadou. Mă aflam în cele mai bune circumstanțe cu oameni care sunt maeștri în ceea ce fac lângă mine, m-am simțit norocoasă. Mă gândeam: e ăsta cel mai bun loc de muncă din lume? Sau la paritate, cel puțin, cu actoria.”

Combinația dintre scenariul lucrat cu atenție și cu contribuția multor oameni din industria culinară, entuziasmul evident al actorilor pentru proiect și felul în care au înțeles să-și facă treaba, dar și ritmul neverosimil de rapid în care se întâmplă lucrurile în show au făcut din The Bear nu doar un preferat al publicului, ci și al criticilor, iar o mulțime de trofee Golden Globe, Emmy și multe altele au recompensat munca echipei. Dar distribuția nu s-a blazat sub laude și lauri.

„Cred că am avut noroc, a fost foarte frumos pentru noi, dar nu cred că mergem la muncă având asta în minte. Lucrurile se așază, dar eu sunt mândră de munca pe care o facem”, spune Ayo Edebiri.

Și Jeremy Allen White crede că recunoașterea nu le-a afectat munca:

„Când am trecut de la primul sezon la al doilea, eram curioși dacă ne putem regăsi la fel, în aceeași bulă, după succesul uriaș pe care l-am avut. Pentru că am făcut primul sezon fără nici un fel de așteptare și nu eram siguri că ne mai putem întoarce la asta. Dar cred că am reușit, cu al doilea sezon. Și senzația asta doar s-a amplificat după al doilea sezon, dar cred că și acum am reușit să găsim acel spațiu creativ în care ne-am separat de toate lucrurile exterioare, și cred că avem noroc că am reușit să facem asta de atâtea ori.”

Cel mai bun lucru ce reiese din faptul că au creat împreună un fenomen? „Oamenii ăștia”, spune Liza Colón-Zayas. „Cea mai bună distribuție, cei mai buni scenariști și creatori, echipa… E atât de multă blândețe, iubesc relația noastră, e foarte specială.”

Dacă e ceva care s-a schimbat în ei de când au început să lucreze la The Bear, sunt toți de acord, atunci acel lucru este felul în care se raportează acum la restaurante. „Cu siguranță mă uit altfel la această experiență, mai ales că am doi copii mici. Atunci când merg cu ei la restaurant, mă gândesc constant să curăț după ei. Dacă le pică ceva pe podea, devine foarte stresant, pentru că știu cât de mult muncesc oamenii de acolo”, spune Abby Elliott (Sugar).

„Primul lucru e că simt că trebuie să-mi curăț farfuria acum, chiar dacă fiecare chelner îmi spune să mă opresc”, spune Edebiri. „Eu încerc să trag cu ochiul în bucătărie, doar să văd cum se întâmplă toată energia și tot haosul, cum merg lucrurile”, zice și Liza Colón-Zayas.

