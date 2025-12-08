Andreea Marin se întoarce în televiziune. În ce emisiune va apărea vedeta: „A fost o plăcere să fim împreună pe scenă”

Andreea Marin și-a încântat fanii cu vestea că va reveni în televiziune. Vedeta le-a dezvăluit urmăritorilor săi în ce emisiune va putea fi urmărită în curând. Iată ce a mărturisit despre întoarcerea pe micile ecrane.

Andreea Marin, întoarcere în televiziune

Pe rețelele de socializare, Andreea Marin a oferit mai multe detalii despre revenirea ei în televiziune. Vedeta va apărea la TVR 1, în cadrul unui program special de Anul Nou. Andreea Marin a filmat alături de Ramona Bădescu și Iuliana Tudor și a împărtășit pe social media câteva cadre din culise. Fosta prezentatoare TV a recunoscut că a râs, a dansat și s-a distrat pe cinste la filmările acestei emisiuni de Revelion și abia așteaptă ca publicul să vadă rezultatul final.

„Filmările pentru Revelionul @tvr1.ro au fost o bucurie și mi-au trezit nostalgia anilor frumoși petrecuți în aceleași studiouri de televiziune. N-am crezut că mă voi distra și voi râde, cânta și dansa cu atâta poftă de viață, sper să vă molipsim cu energia noastră pozitivă! Revelionul TVR începe chiar cu momentul meu și al colegelor mele, @iulianatudor_ și @ramonabadescuofficial. Doamnelor, a fost o plăcere să fim împreună pe scenă din nou, după 14 ani, și să filmez alături de voi, sunteți minunate! @mihaialexandruofficial, melodia e minunată, refrenul potrivit pentru a intra cu dreptul în anul ce vine! Ne vedem pe 31 decembrie pe micile ecrane!”, a fost mesajul transmis de Andreea Marin pe Instagram.

Andreea Marin, confesiuni despre lupta cu depresia

Andreea Marin a trecut prin momente dificile din cauza depresiei și că a făcut terapie pe o perioadă îndelungată pentru a-și trata problemele de sănătate mintală.

În urmă cu mai mulți ani, Andreea Marin s-a confruntat cu o luptă cu depresia, pe care a reușit să o învingă. Totuși, vedeta recunoaște că a fost necesar să apeleze la ajutorul psihologilor pentru a-și recăpăta echilibrul.

Prima oară când a înțeles că ar putea suferi de depresie a fost după nașterea fiicei sale, Violeta, însă prezentatoarea declară că nu a avut neapărat legătură cu nașterea, ci a fost o coincidență perioada în care s-a întâmplat. Ea a conștientizat că are depresie atunci când a urmărit cazul Mădălinei Manole și a înțeles, de fapt, ce înseamnă această boală.

„Prima dată s-a întâmplat într-un moment de depresie. Nici nu știam ce e depresia la vremea aceea. Un moment greu. A fost după nașterea fiicei mele. Nu aș spune că a fost legată de nașterea fiicei mele, dar așa s-a întâmplat. Conștientizarea a venit urmărind cazul Mădălina Manole și înțelegând din dezbaterile ce aveau loc ce înseamnă această boală, care sunt urmările ei, pentru că depresia este o boală, nu e o vină”, a spus Andreea Marin în podcastul Ralucăi Hagiu.

Ulterior, Andreea Marin a realizat campanii pentru conștientizarea depresiei și pentru a îi ajuta pe cei care se confruntă cu astfel de probleme.

Foto: Instagram

