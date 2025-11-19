Andreea Marin, răspuns după ce a fost criticată pentru transformarea ei fizică: „Cu supervizarea medicului”

Andreea Marin a oferit un răspuns după ce a fost criticată pentru transformarea ei fizică impresionantă.

1. Andreea Marin
Andreea Marin a surprins cu transformarea ei fizică din ultima vreme. Recent, vedeta a apărut într-o ținută cu care a stârnit mai multe curiozități din partea fanilor ei. 

Andreea Marin, răspuns după ce a fost criticată pentru transformarea ei fizică

De câțiva ani, Andreea Marin a trecut printr-o transformare fizică remarcabilă. Vedeta este adepta sportului și, pe lângă mișcare, înainte de a face orice fel de schimbare în planul ei alimentar, vedeta se consultă cu specialiștii din domeniu și urmează întocmai ceea ce i se recomandă, pentru a nu se confrunta mai târziu cu probleme care să îi afecteze sănătatea.

Andreea Marin a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii în care poartă un corset negru alături de un turban. O persoană a reacționat în secțiunea de comentarii, spunându-i vedetei că a slăbit prea mult. „Andreea, ai slăbit mult…ai grijă de tine! O săptămână minunată!”, i-a comentat o persoană vedetei. La scurt timp, a apărut și reacția Andreei Marin. „Am slăbit exact cât trebuie cu supervizarea medicului nutriționist, am câteva kilograme în plus față de cum eram odinioară la Surprize, doar că ați uitat.”

Ce principii aplică Andreea Marin în stilul ei de viață

Andreea Marin a făcut câteva schimbări în stilul ei de viață. Vedeta acordă o foarte mare atenție atât alimentației, cât și activității fizice. În acest sens, Andreea Marin a apelat la specialiști, care i-au făcut recomandări bazate pe nevoile corpului ei. 

„Secretul este să fii mereu ambițios și să te ții de ceea ce ai învățat bun! În ultimii aproape 2 ani eu am învățat să las deoparte obiceiurile greșite. Munceam foarte mult și nu aveam o disciplină a lucrului, nu puteam să am mesele așa cum trebuie. Nu reușeam să țin ritmul și să gătesc sănătos. Când am revenit la calea cea bună am încercat să fac sport, să merg la diverse proceduri însă am înțeles că, de fapt, totul pornește de la o dietă corectă. Medicul nutriționist m-a convins că dacă nu ai o dietă corectă, faci sport degeaba. Dieta dă startul și determină, de fapt, calitatea vieții tale. Mi-am făcut analizele, am avut grijă să urmez această dietă potrivită mie, personalizată. Trebuie să îți faci analizele și în funcție de starea ta de sănătate și plăcerile tale, nutriționistul știe să îți facă o dietă potrivită pentru tine”, a spus Andreea Marin pentru Click!

În ceea ce privește sportul, Andreea Marin are o disciplină și obișnuiește să facă des exerciții fizice. 

„Fac sport de două ori pe săptămână, am și acasă bandă și mici greutăți, și saună o dată sau de două ori pe săptămână, avem aici în Creative Hub Voice&Visibility. Nu mai fac nimic altceva, niciun tratament corporal. Am făcut asta o bună perioadă de timp după ce am slăbit, dar fiind pe o perioadă lungă de timp acest proces de slăbire, într-un an și jumătate, lucrul ăsta m-a ajutat.

La început am mers la medic, mi-am făcut analizele, am văzut care sunt problemele, am tras o concluzie împreună, în funcție de acest lucru s-a creat o dietă care  a fost în trepte. La început o dietă de deblocare, în care am slăbit mai mult, apoi, pe parcurs, am tot eliminat obiceiurile greșite, combinațiile, mâncatul la orelele nepotrivite și așa mai departe… Nu vorbim doar de siluetă, ci de sănătate și de modul de a înainta în vârstă frumos și demn”, a completat vedeta.

