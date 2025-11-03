Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”

La începutul lunii iulie, Andreea Marin a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu după opt ani de relație.

Deși inițial nu a dorit să comenteze acest subiect, după apariția mai multor zvonuri privind o posibilă separare, Andreea Marin a dezvăluit că ea și Adrian Brâncoveanu nu mai formează un cuplu.

Andreea Marin este cunoscută pentru discreția pe care o păstrează în ceea ce privește viața ei personală. Recent, vedeta a făcut o serie de confesiuni referitoare la viața sentimentală, după ce a confirmat că ea și Adrian Brâncoveanu au pus capăt relației lor după opt ani.

„Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.red. – nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a declarat Andreea Marin, la Spynews TV.

Andreea Marin a făcut primele declarații despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, alături de care a trăit timp de opt ani o poveste de dragoste.

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta, prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Andreea Marin pentru cancan.ro.

În ceea ce îl privește pe Adrian Brâncoveanu, acesta a avut o singură reacție după ce Andreea Marin a confirmat public că s-au despărțit.

„Respect profesia dumneavoastră și apreciez interesul acordat, însă, personal, nu am absolut nimic de declarat pe marginea acestui subiect”, a declarat Adrian Brâncoveanu pentru Spynews.ro.

Andreea Marin a fost invitată în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. Pe final, moderatorul, Cătălin Măruță, a întrebat-o pe vedetă despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Andreea Marin a punctat faptul că separarea a avut în urmă cu câteva luni, însă nu și-a dorit să aducă în discuție subiectul și a preferat discreția.

„Da, am confirmat acest lucru. Sunt niște luni de zile, nu e o chestie nouă. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut pentru mine să aduc subiectul în discuție și nici nu l-am adus. Acum că s-a aflat, confirm, dar nu vreau să vorbesc mai mult despre asta, nu este un moment plăcut pentru nimeni și îți mulțumesc foarte mult pentru discreție, pentru că știu de la colegii tăi că te-ai prins mai devreme și totuși nu ai insistat, că ai păstrat această intimitate”, a spus Andreea Marin în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Foto: Arhiva ELLE

