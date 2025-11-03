Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Ce a mărturisit vedeta: „Am anumite standarde…”

Andreea Marin a confirmat recent că s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu după opt ani de relație.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  . Actualizat 03.11.2025, 09:01,  de  Andreea Ilie
1. Andreea Marin și Adrian Brâncoveanu
VEZI FOTO
POZA 1 / 11

La începutul lunii iulie, Andreea Marin a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu după opt ani de relație.

Andreea Marin, noi dezvăluiri despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Deși inițial nu a dorit să comenteze acest subiect, după apariția mai multor zvonuri privind o posibilă separare, Andreea Marin a dezvăluit că ea și Adrian Brâncoveanu nu mai formează un cuplu.

Andreea Marin este cunoscută pentru discreția pe care o păstrează în ceea ce privește viața ei personală. Recent, vedeta a făcut o serie de confesiuni referitoare la viața sentimentală, după ce a confirmat că ea și Adrian Brâncoveanu au pus capăt relației lor după opt ani. 

„Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.red. – nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a declarat Andreea Marin, la Spynews TV.

Andreea Marin a confirmat că s-a despărțit de Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin a făcut primele declarații despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu, alături de care a trăit timp de opt ani o poveste de dragoste.

„Da, este adevărat, eu am luat această hotărâre de mai mult timp, însă fiind o relație longevivă în care m-am implicat profund, nu a fost o decizie ușoară și nu am simțit să vorbesc despre asta, prefer să îmi respect intimitatea în continuare și vă mulțumesc pentru înțelegere”, a declarat Andreea Marin pentru cancan.ro

În ceea ce îl privește pe Adrian Brâncoveanu, acesta a avut o singură reacție după ce Andreea Marin a confirmat public că s-au despărțit.

„Respect profesia dumneavoastră și apreciez interesul acordat, însă, personal, nu am absolut nimic de declarat pe marginea acestui subiect”, a declarat Adrian Brâncoveanu pentru Spynews.ro.

Andreea Marin, noi declarații despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu

Andreea Marin a fost invitată în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV. Pe final, moderatorul, Cătălin Măruță, a întrebat-o pe vedetă despre despărțirea de Adrian Brâncoveanu. Andreea Marin a punctat faptul că separarea a avut în urmă cu câteva luni, însă nu și-a dorit să aducă în discuție subiectul și a preferat discreția.

„Da, am confirmat acest lucru. Sunt niște luni de zile, nu e o chestie nouă. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut pentru mine să aduc subiectul în discuție și nici nu l-am adus. Acum că s-a aflat, confirm, dar nu vreau să vorbesc mai mult despre asta, nu este un moment plăcut pentru nimeni și îți mulțumesc foarte mult pentru discreție, pentru că știu de la colegii tăi că te-ai prins mai devreme și totuși nu ai insistat, că ai păstrat această intimitate”, a spus Andreea Marin în emisiunea „La Măruță” de la PRO TV.

Citește și:
Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, din nou împreună. Anunțul cu care cei doi și-au încântat fanii: „Cel mai important este să ne simțim bine…'

Foto: Arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Cele mai vândute colecții!
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) Frankenstein - Ediția nr. 83 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 102 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 101 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum

Recomandari
Bianca Censori, implicată într-un "război al brand-urilor" cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West
People
Bianca Censori, implicată într-un "război al brand-urilor" cu Kim Kardashian. Ce a anunțat actuala soție a lui Kanye West
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: "Există iubire de ambele părți în continuare"
People
Bogdan Vlădău, mărturisire surprinzătoare despre fosta lui soție, Gina Chirilă: "Există iubire de ambele părți în continuare"
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce ar fi divorțat de Olivia Steer: "Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul..."
People
Andi Moisescu, confesiuni despre relația cu cei doi copii ai lui după ce ar fi divorțat de Olivia Steer: "Am conștientizat că am îmbătrânit, că nu mai țin pasul..."
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: "Consider că am ajuns într-un moment în care..."
People
Giulia Anghelescu a renunțat la muzică. De ce a luat această decizie și ce vrea să facă în continuare: "Consider că am ajuns într-un moment în care..."
Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: "Este un tată extraordinar"
People
Airyn De Niro, fiica transgender a lui Robert De Niro, dezvăluiri oneste despre relația cu actorul: "Este un tată extraordinar"
Andreea Esca, mesaj special pentru tatăl ei. Prezentatoarea TV i-a sărbătorit ziua de naștere: "Ultimele luni l-au cam pus la încercare"
People
Andreea Esca, mesaj special pentru tatăl ei. Prezentatoarea TV i-a sărbătorit ziua de naștere: "Ultimele luni l-au cam pus la încercare"
Libertatea
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Andreea Marin rupe tăcerea despre motivul despărțirii de Adrian Brâncoveanu: „Eu sunt un om foarte echilibrat”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Tensiuni între Anda Adam și soțul ei, Joseph. Artista a răbufnit în fața tuturor. „El era pe alt film. Nu-mi place când țipă cineva la mine, mai ales soțul”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Luca Vicol, fiul inculpatei Laura Vicol, râde de români: „Eu stau la Monaco, voi nu. Eu port geci de 5.000, voi nu”
Dan Alexa rupe tăcerea despre Alina Pușcău, după ce au dormit împreună la Asia Express 2025: „O femeie foarte dorită”. Replica ei
Dan Alexa rupe tăcerea despre Alina Pușcău, după ce au dormit împreună la Asia Express 2025: „O femeie foarte dorită”. Replica ei
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Publicitate
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Genetica și sănătatea viitorului copil. Află mai multe
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Omleta care i-a schimbat viața lui Leoo Dumitru
Antena 1
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Cum arată acum Radu Coșarcă și Monica Nicolici, foștii prezentatori ai Observatorului de la Antena 1 din anii 2000
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Jessica Alves, de nerecunoscut după ce a apelat a șasea oară la lifting facial. În ce ipostază a fost văzut fostul bărbat Ken
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Interviu Eric Aradits. Cât de mult l-a influențat familia în parcursul său profesional.De ce nu ar interpreta rolurile tatălui său
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Ce donație impresionantă a făcut Ion Țiriac pentru românii rămași fără case. Sumă colosală pentru familiile nevoiașe
Unica.ro
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
O îndrăgită vedetă TV a fost diagnosticată cu cancer! „A fost un șoc pentru că am destul de multă grijă de mine”
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
„Până la urmă, Alex Bodi mi-a luat nevasta! Cumva, greșeala nu e a lui”, spunea Dan Alexa, după ce a aflat că soția l-a înșelat. Ce s-a aflat acum
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
Amalia Bellantoni și soțul ei, reținuți pentru tâlhărie, după ce au agresat un cuplu de vârstnici și le-au luat telefoanele. Ce spune Poliția
"5 ani m-a drogat, ca să depind de el". Drama neștiută a unei mari artiste din România. Când a realizat ce i se întâmplă, a mers la medic și a aflat adevărul
"5 ani m-a drogat, ca să depind de el". Drama neștiută a unei mari artiste din România. Când a realizat ce i se întâmplă, a mers la medic și a aflat adevărul
catine.ro
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul săptămânii 3 noiembrie – 9 noiembrie 2025. Descoperă ce îți rezervă astrele
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 noiembrie 2025. Taurii sunt încrezători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să mergi pe jos într-un mod eficient. Ce tehnici să aplici pentru a-ți îndeplini scopurile
Cum să mergi pe jos într-un mod eficient. Ce tehnici să aplici pentru a-ți îndeplini scopurile
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Britney Spears a „dispărut” din mediul online după ce Kevin Federline a făcut publice mai multe situații din fosta căsnicie
Mai multe din people
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți
Motivul pentru care Ana De Armas ar fi pus capăt relației cu Tom Cruise, deși păreau foarte îndrăgostiți
People

Ana de Armas ar fi pus ea capăt relației cu Tom Cruise, după ce începuse să se simtă "incomod".

+ Mai multe
Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: "Suntem într-un alt șantier"
Dana Rogoz dezvăluie noi imagini cu locuința de la Viscri. Cum au avansat lucrările la casă: "Suntem într-un alt șantier"
People

Dana Rogoz a dezvăluit noi imagini cu lucrările de la casa de la Viscri.

+ Mai multe
Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea
Anca Dinicu, emoționată la tăierea moțului fiului ei. Alegerea micuțului Radu a surprins pe toată lumea
People

Anca Dinicu a fost copleșită de emoție la prima aniversare a fiului ei, moment în care s-a respectat și tradiția tăierii moțului.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC