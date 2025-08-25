Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei în America. Violeta și-a început viața de studentă și a dezvăluit cum arată camera ei de cămin

La finalul anului 2024, Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a fost admisă la o facultate prestigioasă din Statele Unite ale Americii, fiind vorba despre College of Arts and Sciences din cadrul Universității Cornell, acolo unde va studia Dreptul.

Andreea Marin, în America alături de fiica ei, Violeta

Recent, Andreea Marin a însoțit-o pe fiica ei, Violeta, în America ca să o ajute să se instaleze în campusul Universității Cornell, acolo unde va locui pe perioada studiilor. Vedeta a dezvăluit deja câteva cadre prin care le arată urmăritorilor camera de cămin a tinerei. Andreea Marin este foarte mândră că Violeta a reușit să facă acest pas în parcursul ei educațional și îi este alături, ba chiar își propune să o viziteze des, în ciuda distanței foarte mari.

„Câte emoții însoțesc drumul unui părinte până la maturitatea copilului său… și când crede că în sfârșit poate respira ușurat, își dă seama că dorul e mai greu de dus decât tot ce a trăit până atunci! După ani de stres, învățare, căutări (pentru ea) și nenumărate griji și nopți nedormite (pentru mine), pot spune că săptămâna petrecută în campusul studențesc a fost un dar pentru minte și suflet, în sfârșit. Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților.

Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici. Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile. Un procent foarte mic de candidați internaționali (puțin peste 3% anul trecut) sunt acceptați să devină studenți aici, nivelul de competitivitate fiind foarte ridicat, de aceea presiunea este foarte mare și se întâmplă ca elevi de liceu foarte buni din toată lumea să nu reușească să intre. Dar totul e bine când se termină cu bine și când începe cu speranțe și vești bune o nouă etapă din viață! Imaginile sunt un dar pentru toți oamenii dragi de acasă ce nu au putut fi alături de noi, dar au susținut-o pe Violeta mereu, i-au fost aproape și sufletește, și cu sfaturi sau sprijin concret. Dascăli minunați, prieteni, familie, fiecare a pus umărul pentru acest nou început. Mulțumiri!”, a povestit pe Instagram Andreea Marin.

Violeta, fiica Andreei Marin, declarații emoționante despre plecarea în SUA

Recent, Violeta, fiica Andreei Marin, a dezvăluit că are anumite lucruri cu o valoare sentimentală de care nu se poate despărți și care vor veni cu ea în America.

„Am o pernă, o cheamă Perny. Am fost originală când am numit-o. E mică, verde, are un iepuraș pe ea și nicăieri nu plec fără ea. Mai am și alte jucării, nici alea nu vor intra în bagaj, va trebui să le comprim în punguțe speciale. Toate lucrurile mărunte… eu sunt genul de persoană care strânge tot ce găsește. Nu-mi place să fiu nepregătită, adică o să-mi iau chestii pe care clar nu o să le folosesc, dar să fie acolo în caz că îmi trebuie. Sunt horror”, a spus Violeta, fiica Andreei Marin, pentru spynews.ro.

Foto: Instagram

