Cum se simte acum Andreea Marin după ce a suferit recent o intervenție chirurgicală. Imaginile cu care vedeta și-a surprins fanii

Recent, Andreea Marin a trecut printr-o intervenție chirurgicală care a necesitat o scurtă pauză din viața sa publică. Deși fanii s-au îngrijorat, vedeta i-a surprins pe toți prin felul în care s-a afișat la doar câteva zile după operație.

Andreea Marin a suferit o operație

În urmă cu puțin timp, Andreea Marin a postat o fotografie din spital, semnalând că a fost supusă unei operații, fără să ofere însă detalii despre natura problemei medicale. Mulți s-au așteptat ca vedeta să aibă nevoie de multă odihnă, însă ea a demonstrat contrariul, revenind rapid în mediul online, în toată forma ei, chiar din sala de fitness.

Sportul este pentru Andreea Marin un element vital al stilului de viață, iar disciplina o ajută să rămână puternică și sănătoasă, indiferent de provocări. Într-o postare sinceră, ea a explicat importanța mișcării după vârsta de 50 de ani:

„După 50 de ani, corpul nostru are nevoie de mișcare mai mult decât înainte, dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate pentru noi. Tratează-l cu respect și grijă și te va răsplăti cu o stare bună, flexibilitate, bucurie de a trăi, chef de viață. Veți spune: când să mai am timp de asta? Vă voi răspunde: muncesc adesea 16 ore pe zi, dar două ore pe săptămână nu trișez și sunt pentru mișcare. Câte ore are săptămâna? Două doar sunt pentru binele corpului meu. Îmi impun! Uneori mi-e greu, alteori mi-e lene, dar mă simt excelent după antrenament. Și nu am regrete. Am nevoie de sănătate și forță pentru a împlini celelalte responsabilități și pentru a mă simți bine în propria piele. Înainte, când nu făceam pilates și aveam 20 kg în plus, munceam la fel de mult, dar nu mă bucuram de ceea ce împlineam, eram mereu obosită și trăgeam de mine, pur și simplu, pentru a rezista efortului de zi cu zi. Sănătatea minții și a trupului înseamnă calitate a vieții și alegem cum o sprijinim”, a mărturisit ea.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă

În ultima vreme, Andreea Marin s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și a vorbit pe larg despre acestea pe rețelele de socializare.

Andreea Marin a mărturisit pe rețelele de socializare că și-a făcut mai multe analize pentru a descoperi care este cauza problemelor de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă.

„Nu e cea mai reușită poză, dar nici nu trebuie să fie și nu era menită să ajungă aici: am făcut-o în primele minute după trezirea din anestezia necesară pentru o intervenție medicală, eram pe un pat de spital și zâmbeam aparatului doar ca să o încurajez pe fiica mea ce aștepta vești de la mine cu emoție, avea nevoie să mă știe bine, știind că nu poate fi lângă mine ieri, ea e deja plecată peste ocean spre noua etapă din viața ei”, a povestit prezentatoarea pe social media.

Andreea Marin a mărturisit că, din fericire, simptomele cu care s-a confruntat în ultima vreme nu au confirmat o problemă gravă din punct de vedere fizic. Ea a mărturisit că resimte efectele stresului și a nopților nedormite, dar și a problemelor interioare din trecut.

Citește și:

Andreea Bănică, dezamăgită de aniversarea zilei sale de naștere. De ce nu a primit niciun cadou de la soțul ei: „Și supărat și nervos. Iar ziua mea…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro