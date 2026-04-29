Cum se înțelege, de fapt, Paul Ipate cu Achim, fiul pe care Cătălina Grama îl are dintr-o altă relație: „De când este mic tot încercam să…”

Cătălina Grama și Paul Ipate au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară.

Paul Ipate și Cătălina Grama formează unul dintre cele mai îndrăgite și solide cupluri din showbiz-ul românesc.

Cătălina Grama și Paul Ipate au împreună o fată, pe nume Zora, iar actrița mai are un băiat, Achim, dintr-o relație anterioară. Cătălina Grama și Paul Ipate s-au căsătorit religios la sfârșitul lunii august 2023. Evenimentul a avut loc în România, după ce în urmă cu câteva săptămâni au avut parte de o cununie civilă ca în povești în Italia.

Paul Ipate a povestit că a încercat să-i insufle dragostea pentru istorie lui Achim, băiatul în vârstă de 15 ani al lui Jojo, pe care îl vede ca pe propriul fiu.

„Fiul meu are 15 ani și de când este mic tot încercam să pompez în el istorie, despre diferite imperii. De-a lungul timpului tot îi explicam cât de importantă este istoria, să cunoști nu doar trecutul țării… Și, în general, să te conectezi cu el, astfel încât să înțelegi prezentul foarte bine și să-ți și construiești viitorul. Trecând anii, s-a născut în el o chestie naturală și anume faptul că a început să devină mai echilibrat și emoțional. Își alegea oamenii mai bine, anturajul mult mai bine, gestiona mult mai bine alegerile. Este mult mai greu de manipulat și de influențat.”, a declarat Paul Ipate, conform VIVA.

Nu este prima dată când Paul Ipate vorbește admirativ despre Achim, dovedind relația de invidiat pe care o are cu adolescentul.

„N-am nicio problemă să le zic „nu”. Chiar eu sunt ăla care zice „nu” mult, dar „nu” echilibrat. Și cu fii-miu echilibru în ce privește tehnologia și telefonul. Nu sunt chestii grave. Nu-ți imagina că sunt chestii foarte grave la care zic „nu” și refuz, a declarat Paul Ipate pentru Cancan.ro.

Actorul a vorbit și despre regulile pe care le-a impus celor doi copii în ceea ce privește utilizarea telefoanelor mobile.

„Zora doar în weekend are voie la telefon și nu toată ziua evident, ci 2 ore pe zi: sâmbătă, duminică, atât, iar fii-miu are 3 ore pe zi, atât”, a mai spus el.

De ce Cătălina Grama și Paul Ipate nu își mai doresc încă un copil

Recent a avut premiera spectacolul de teatru „6 INIMI, 3 GREȘELI”, cel de-al doilea proiect lansat de Teatrul Maidan, iar Cătălina Grama și Paul Ipate au fost prezenți la eveniment, alături fiindu-le numeroși prieteni și membri ai familiei.

Actrița a vorbit deschis despre viața ei personală, cei doi copii, dar și despre motivul pentru care ea și soțul ei au decis să nu mai aibă încă un copil.

„Nu mai vrem încă un copil! Nu cred că mai este cazul! Deja au crescut destul de mult amândoi, ar fi complicat. Dar, noi suntem înconjurați de copii tot timpu pentru că avem cursurile de actorie unde avem înscriși copii de la 6 la 16 ani. Sunt toți ca ai noștri! Îi iubim pe toți, îi sprijinim, așa că nu simțim lipsa celui de-al treilea copil. Suntem foarte încântați că avem și băiat și fată”, a declarat actrița pentru Click!.

Cătălina Grama a povestit că ea și soțul ei își fac programul astfel încât să fie cât mai mult timp alături de cei doi copii.

„Achim se descurcă și singur, dar tot are nevoie și el de susținerea noastră. Și adolescenții au nevoie de asta. Dar, Zora este mică încă, ea are mare nevoie de noi. Ideea este, cumva, că în ani te obișnuiești. Noi suntem de 12 ani împreună și se creează un echilibru. Și ne armonizăm în așa fel cu programele încât asta să nu deranjeze programul copiilor. Eu sunt acasă mai tot timpul. Paul este cel mai mult plecat. Și, când sunt eu plecată sau am eu un proiect, este Paul acasă. Ne împărțim! Copiii sunt o prioritate pentru noi”, a mai spus ea pentru sursa citată.

Andreea Ibacka, dezvăluiri despre cum i s-a schimbat viața după ce a ajuns celebră: „Momentele mele de divă…'

