Dani Oțil, mesaj ironic la adresa lui Aris Eram, chiar în direct la TV. De la ce a pornit totul: "El e geană. Orice facem noi, haț..."

O apariție recentă a lui Aris Eram, după terminarea filmărilor la Survivor România, l-a determinat pe Dani Oțil să aibă o reacție ironică la adresa acestuia.

Dani Oțil, mesaj ironic la adresa lui Aris Eram

Aris Eram a reușit să câștige simpatia publicului de acasă după ce a apărut în emisiunile America Express și Survivor România 2026. În 2024, tânărul a acceptat provocarea de a face parte din echipa emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani. Așa că, telespectatorii au avut ocazia să îl vadă pe Aris Eram în cadrul matinalului de la Antena 1.

Filmările pentru Survivor România 2026 s-au terminat, iar concurenții au revenit în țară, urmând să se întoarcă în Republica Dominicană pentru marea finală a show-ului. Printre aceștia se află și Aris Eram, care a rezistat câteva luni bune în show-ul de la Antena 1. El a fost și protagonistul unui conflict de proporții cu Gabi Tamaș.

La câteva zile de la revenirea în țară, Aris Eram a fost surprins în club alături de fosta lui colegă de la Survivor, Yasmin Awad. Aceasta este și fosta parteneră de cuplu a lui Florin Ristei, și el parte din echipa emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani de la Antena 1.

Apariția imaginilor l-a determinat la Dani Oțil să transmită un mesaj ironic la adresa lui Aris Eram, chiar în direct, în timpul emisiunii, chiar în prezența lui Florin Ristei.

„Ai grijă cu Aris Eram, că el e geană. Orice facem noi, haț! Știți pescărușii ăia, care abia așteaptă, care fură biscuiți? Sunt atât de obișnuiți și antrenați, la fel ca Aris, să culeagă în urma ta biscuiți, că haț! De foame s-au adaptat. Ce nu știu să facă pescărușii, am observat că nici Aris nu a reușit, să danseze pe manele. Știți pescărușii din Finding Nemo, ei au câteva calități. Nu sunt foarte inteligenți, și orice se întâmplă, ei strigă ce a strigat și aseară Aris. Mine! Mine! Mine! Orice se întâmplă”, a spus Dani Oțil în cadrul emisiunii.

Ce crede Andreea Esca despre faptul că fiul ei, Aris, participă la Survivor România 2026.

Aris Eram, fiul Andreei Esca, a acceptat provocarea de a participa în emisiunea Survivor România 2026 de la Antena 1. Concurentul face parte din echipa Faimoșilor, iar prezentatoarea TV a spus ce părere are despre prezența băiatului ei în competiția de la Antena 1.

Într-un interviu acordat recent, Andreea Esca a făcut mărturisiri despre cum privește participarea fiului ei, Aris, la Survivor România 2026.

„Eu am o părere despre fiul meu, punct. E fiul meu și atât pentru mine, ceea ce e foarte mult. Și despre el și despre Alexia, cred că sunt doi copii de care nu pot să fiu decât foarte mândră. Cred că am reușit să le așezăm cumva principiile pe care mi-am dorit să le insuflăm și acum sunt niște adulți care merg în viață cu ce am plantat noi ca părinți în copilărie și în adolescența lor”, a spus Andreea Esca pentru Paginademedia.ro.

