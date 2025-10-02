Florin Ristei și Yasmin Awad s-au despărțit? Mesajele postate de creatoarea de conținut: „A dat-o de gard”

Florin Ristei și Yasmin Awad au stârnit zvonuri legate de o presupusă despărțire.

Florin Ristei și Yasmin Awad se află în centrul speculațiilor după ce fanii au observat schimbări în comportamentul partenerei artistului pe rețelele de socializare. Deși cei doi nu au confirmat oficial o despărțire, postările recente ale Yasminei au stârnit multe întrebări despre starea relației lor.

Până acum, Yasmin Awad a preferat să nu vorbească prea mult despre viața ei sentimentală în mediul online. Recent, însă, ea a publicat două videoclipuri pe TikTok care au atras atenția urmăritorilor. Mesajele postate par să indice o schimbare în viața ei sentimentală, iar fanii cuplului au început să speculeze că relația ar fi ajuns la final.

De câteva zile, conturile lor de socializare sunt atent urmărite de fani. Într-una dintre postări, Yasmin Awad a transmis un mesaj indirect despre sentimentele sale, interpretat de urmăritori ca un posibil semn al despărțirii. „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare”; „Când îl văd după ce a dat-o de gard de 2-3 ori”, a scris ea pe TikTok.

În ciuda acestor indicii, nu există nicio confirmare oficială din partea celor doi, însă reacțiile din mediul online au alimentat rapid discuțiile și speculațiile.

Cei doi și-au făcut relația publică în vară, după ce au fost văzuți împreună la mai multe evenimente și au postat videoclipuri în mediul online. Într-o filmare realizată de Florin Riste, Yasmin a fost surprinsă vorbind în germană în timp ce se aflau în mașină.

Yasmin Awad, în vârstă de 32 de ani, este make-up artistă și activă pe TikTok și Instagram, unde are mulți urmăritori. Ea a colaborat cu mai mulți creatori de conținut cunoscuți, printre care Alina Ceușan, Andia și Jo.

Cei doi au petrecut o vacanță de lux în luna august, în Tenerife, Spania, unde au împărtășit câteva imagini cu urmăritorii lor. De-a lungul relației, Florin Ristei și Yasmin Awad au preferat discreția, evitând să apară prea des împreună în public, păstrând astfel intimitatea poveștii lor de iubire.

Ce li s-a întâmplat în aeroport

Florin Ristei a povestit recent un moment surprinzător petrecut în aeroport în timp ce se afla alături de iubita lui, Yasmin Awad, într-o vacanță. Cei doi formează un cuplu de puțin timp, iar tânăra este cunoscută în mediul online, mai ales pe TikTok, unde postează clipuri virale.

Cântărețul a dezvăluit întâmplarea în emisiunea „Fiertzi pe Insulă”, unde a povestit despre mai multe vacanțe petrecute împreună în această vară. Speak, prietenul lui Florin Ristei, a făcut haz de relația lor: „Între timp, Florin Ristei și-a făcut gagică. E peste tot… În sfârșit, face și Florin acum dragoste. Să nu-i mai purtați de grijă. Florin Ristei e îndrăgostit acum. El a renunțat un pic la carieră și îi oferă timp iubitei lui”.

Ristei a povestit că în aeroport a observat un fan care îl filma și a decis să răspundă cu aceeași monedă. A scos telefonul și a început să-l filmeze pe bărbat, purtând un mic dialog cu acesta. Gestul său l-a surprins pe fan, care, se pare, s-a speriat și a fugit.

„Acum vreo lună am fost plecat în vacanță un pic. Plecăm din aeroport și-l văd în timp ce mergeam… Eu eram cu Yasmin, mergeam așa… Și ăla făcea așa, ne filma. Și era pe video cu cineva, îi arăta cuiva ceva. Și când mă uitam spre el… Dar l-am banghit din prima, știi? Și mergând… Omul tot așa… Și la un moment dat scot telefonul și încep să-l filmez pe el. Și omul s-a uitat numai în față așa… Și vorbeam cu el, zic: ‘Zi mă, zi ceva, să te filmez și eu! Numai așa făcea… Și se mai uita un pic… Și am vrut să-l postez, dar după îl fac celebru și nu are niciun sens”, a relatat Florin Ristei.

Foto: Arhiva ELLE

